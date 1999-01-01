scikit-learn 的速度提高 50 倍

与 CPU 上的 scikit-learn 相比，在 GPU 上运行 cuml.accel 和 scikit - learn 代码的传统机器学习算法的平均训练性能得到提升。

规格：NVIDIA H100 80GB HBM3 上的 NVIDIA cuML 25.02，英特尔至强 Platinum 8480CL 上的 scikit-learn v1.5.2

UMAP 速度提高 60 倍，HDBSCAN 速度提高 175 倍

与 CPU 上的 UMAP/ HDBSCAN 相比，在 GPU 上运行 cuml.accel 和 UMAP/ HDBSCAN 代码的传统机器学习算法的平均训练性能得到提升。

规格：NVIDIA H100 80GB HBM3 上的 NVIDIA cuML 25.02，umap-learn v0.5.7，英特尔至强 Platinum 8480CL 上的 HDBScan v0.8.40

运行此基准测试。