NVIDIA Riva 的工作原理

语音和翻译 AI 微服务可将口语转换为文本 (语音识别) ，将书面语言转换为口语 (语音合成) ，以及将口语或书面语言从一种语言转换为另一种语言 (翻译) 。预训练 AI 模型基于庞大的数据集进行训练，并可在自定义数据集上进行微调，从而加速特定领域模型的开发。这些微服务完全容器化，针对本地或云端的实时性能和离线高吞吐量进行了优化，并且可以快速扩展到数百和数千个并行流。



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入门博客

了解 Riva 的架构、主要功能和组件。

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了解如何构建一个语音驱动的 AI 智能体，该智能体将 NVIDIA Nemotron 流式 ASR 模型与多模态检索增强生成（RAG）、安全防护机制以及长上下文推理相结合。

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视频演示

了解如何构建一个支持语音的 AI 智能体，该智能体集成了 NVIDIA Nemotron 超低延迟流式模型，用于实现实时自动语音识别。

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如何开始使用 NVIDIA Riva 使用合适的工具和技术全面构建和部署 可定制的多语种语音和翻译 AI 应用。 试用 通过基于 UI 的门户体验 Riva，借助 NVIDIA 管理的端点进行探索和原型设计，可通过 build.nvidia.com 免费获取。 立即试用 部署 获取使用现有基础架构试用 NVIDIA AI Enterprise 90 天的免费许可证。



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AI 伦理

NVIDIA 的平台和应用框架使开发者能够构建各种 AI 应用。在选择或创建要部署的模型时，始终考虑潜在的算法偏差。与模型的开发者合作，确保其满足相关行业和用例的要求；提供必要的说明和文档以了解错误率、置信区间和结果；并确保模型按预期的条件和方式使用。

