面向开发者的 NVIDIA Riva
NVIDIA® Riva 是一个 GPU 加速库，用于构建完全可定制的实时多语言语音和翻译流水线。结合 NVIDIA Nemotron™ 语音模型，Riva 提供自动语音识别（ASR）、文本转语音（TTS）和神经机器翻译（NMT），并可部署在各类云环境、数据中心、边缘或嵌入式设备中。随着语音逐渐成为 AI 智能体的主要交互方式，Riva 使组织能够集成以语音为核心、直观易用的 AI 智能体，从而实现多语言的自然理解与响应。
NVIDIA Riva 的工作原理
语音和翻译 AI 微服务可将口语转换为文本 (语音识别) ，将书面语言转换为口语 (语音合成) ，以及将口语或书面语言从一种语言转换为另一种语言 (翻译) 。预训练 AI 模型基于庞大的数据集进行训练，并可在自定义数据集上进行微调，从而加速特定领域模型的开发。这些微服务完全容器化，针对本地或云端的实时性能和离线高吞吐量进行了优化，并且可以快速扩展到数百和数千个并行流。
如何开始使用 NVIDIA Riva
使用合适的工具和技术全面构建和部署 可定制的多语种语音和翻译 AI 应用。
试用
通过基于 UI 的门户体验 Riva，借助 NVIDIA 管理的端点进行探索和原型设计，可通过 build.nvidia.com 免费获取。立即试用
部署
获取使用现有基础架构试用 NVIDIA AI Enterprise 90 天的免费许可证。
开发入门套件
NVIDIA Riva 学习资源库
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AI 伦理
NVIDIA 的平台和应用框架使开发者能够构建各种 AI 应用。在选择或创建要部署的模型时，始终考虑潜在的算法偏差。与模型的开发者合作，确保其满足相关行业和用例的要求；提供必要的说明和文档以了解错误率、置信区间和结果；并确保模型按预期的条件和方式使用。
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