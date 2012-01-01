CloudXR.js 沉浸式 Web 串流的工作原理



该 SDK 为沉浸式 Web（基于 WebXR）流式传输提供了一套完整解决方案，具备自动会话管理、优化的网络协议以及跨平台兼容性。借助它，你可以构建丰富的 VR/AR 体验，将远程服务器的强大算力与 Web 应用便捷的访问性和易部署性结合起来。虽然我们提供了基于 WebGL 和 React Three Fiber 的示例实现，但 CloudXR.js 本身是一个通用方案，可以集成到任意支持 WebXR 的框架中，非常适合从简单 3D 可视化到复杂交互式应用等多种场景。



下方的工作流示意图展示了使用 CloudXR.js 的流式传输管线。在该流程中，XR 头显通过浏览器的沉浸式 Web 能力采集操作者的头部与手部运动。浏览器将这些数据发送到服务器上的 XR 应用，XR 应用完成渲染并将双目视图提交到流式传输管线。随后，XR 应用对渲染完成的视图进行编码，并通过低延迟、GPU 加速的管线将其回传到 XR 头显，以实现实时显示。



图 CloudXR.js 参考流式架构

