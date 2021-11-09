NVIDIA XR 解决方案

NVIDIA Omniverse

NVIDIA Omniverse™ 为您带来先进的实时、全光线追踪的 XR 体验。开发者和高级用户可以利用 Omniverse Kit XR 扩展程序的强大功能，将 VR 扩展程序及其服务融入自己基于 Omniverse Kit 的应用和项目中。

最终用户设计师、工程师和创作者可以将 Omniverse XR 或 AR 应用与 Omniverse XR Remote、Omniverse Create 和 Omniverse View 结合起来使用，从而在 VR 中探索全保真模型。