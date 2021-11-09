NVIDIA XR 解决方案
扩展现实 (XR) 将改变我们享受娱乐、与朋友互动，以及完成工作的方式。从游戏、产品设计到影视级游戏体验，NVIDIA 为增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 提供突破性解决方案（包括先进的 GPU、驱动和 SDK），满足专业人士、游戏玩家和开发者的需求。
用于 XR 开发的 SDK
NVIDIA Omniverse
NVIDIA Omniverse™ 为您带来先进的实时、全光线追踪的 XR 体验。开发者和高级用户可以利用 Omniverse Kit XR 扩展程序的强大功能，将 VR 扩展程序及其服务融入自己基于 Omniverse Kit 的应用和项目中。
最终用户设计师、工程师和创作者可以将 Omniverse XR 或 AR 应用与 Omniverse XR Remote、Omniverse Create 和 Omniverse View 结合起来使用，从而在 VR 中探索全保真模型。了解详情 开始使用
NVIDIA VR 捕捉与回放功能
借助 NVIDIA 虚拟现实捕捉与回放功能 (VCR)，开发者可以准确捕捉并回放 VR 内容，从而进行性能测试、场景 QC 等操作。该工具可记录沉浸式场景中的头戴式显示器和控制器输入，然后利用 NVIDIA GPU 在 PC 桌面或有线 VR 设备上回放完整的体验。申请访问
图片来源：Autodesk
NVIDIA VRWorks
NVIDIA VRWorks™ 包含全套 API 和库，可助力 VR 应用和头显设备开发者打造惊人的虚拟现实体验，改善 VR 性能和视觉效果。VRWorks 为虚拟现实带来物理上十分逼真的视觉、听觉、触觉交互和模拟环境，将虚拟现实的临场感提升到了更高境界。了解详情
NVIDIA 深度学习超级采样
在不影响性能的情况下提供真正的沉浸式画面。NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 利用 RTX GPU 上 Tensor Core 的强大功能，使用经过 NVIDIA 超级计算机训练的通用深度学习网络，对低分辨率输入进行放大和锐化，输出高分辨率。带来的结果是缩短了每帧的渲染时间，从而释放计算能力，更大限度地加速光线追踪、AI 和其他 GPU 驱动的流程，从而增强 XR 体验。了解详情 开始使用
图片来源：Cyan Worlds, Inc.
图片来源：Horizon Productions
NVIDIA RTX 全局照明
借助全局照明为虚拟场景增添真实感。NVIDIA RTX 全局照明 (RTXGI) 是一种可扩展的解决方案，可实时提供无限反射照明，且无需考虑烘焙时间、漏光或昂贵的每帧开销。在 VR 场景中生成动态照明环境，并借助实时引擎内照明更新提供更加身临其境的体验。了解详情 开始使用
探索使用 NVIDIA 技术的方法
NVIDIA 开发者计划
免费获取 DLSS、RTXGI 和 CloudXR 等 NVIDIA 图像处理 SDK。NVIDIA 开发者计划能够为您提供在应用程序中实施 NVIDIA SDK 的自主性和灵活性，以及开发者博客、论坛、常见问题解答和文档等资源。加入 NVIDIA 开发者计划
英伟达初创加速计划
英伟达初创加速计划是一项免费计划，旨在帮助初创公司快速发展，并为其提供先进技术、NVIDIA 专家的支持、与风险投资者交流的机会，以及可提高公司知名度的联合营销。加入英伟达初创加速计划社区
XR 新闻
借助 Omniverse XR Remote 体验沉浸式串流
借助适用于 iPad 的 NVIDIA Omniverse XR Remote，创作者和开发者现在能够以身临其境的方式查看他们的 3D 内容。
借助 NVIDIA CloudXR 和 HTC VIVE Focus 3，走在沉浸式制作的新前沿
HTC 发布了 CloudXR 客户端，以支持其 VIVE Focus 3，为高保真渲染和移动设备沉浸式体验提供了“两全其美”的解决方案。
NVIDIA CloudXR 现已在 Google Cloud Marketplace 推出
NVIDIA CloudXR 现已通过 Google Cloud Marketplace 公开发布，并以虚拟机图像形式提供 NVIDIA RTX 虚拟工作站。
NVIDIA CloudXR 现已集成到 VMware Workspace ONE XR Hub 中
了解 NVIDIA 和 VMware 如何通过 Workspace ONE XR Hub 帮助企业将 XR 流传输到云端。
其他资源
什么是扩展现实？
扩展现实 (XR) 正在改变我们的工作、娱乐和生活方式。鉴于 XR 日益成为我们日常生活的中心，定义 XR 及其每个组件显得尤为重要，其中包括：增强现实 (AR)、混合现实 (MR) 和虚拟现实 (VR)。
XR 会议点播
观看 NVIDIA 的 GTC 2021 大会，了解 XR 新动态。观看精选的点播会议，了解 HTC、Innoactive、Horizon Productions、Wevr 和其他公司如何利用 NVIDIA 解决方案（如 CloudXR、RTXGI、VRWorks 和 Omniverse）来进一步推动 XR 开发。
RTX 全明星：XR 展示
了解 NVIDIA 如何推动技术发展，帮助创作者将设计和图形工作流提升至新高度，以打造高保真和细节真实的出色视觉效果。聆听各行各业专业人士的心路历程，他们曾创造出令人身临其境的精美内容，从而一举成为 NVIDIA RTX 全明星。
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