NVIDIA XR AI

部署企业级 AI 智能体，以查看、了解和增强您的一线员工队伍。

通知我以获取更新

什么是 NVIDIA XR AI NVIDIA XR AI 是一个将 XR 设备 (例如轻量级 AR/ AI 眼镜或头戴式显示器) 连接到您组织的全部计算能力的平台，使空间感知的智能代理能够跨云、数据中心、工作站和边缘部署无缝运行。通过将您的 XR 基础设施与 NVIDIA GPU 资源相集成，NVIDIA XR AI 可解锁实时 AI，使开发者能够创建在复杂企业环境中感知、理解和行动的智能体



借助 NVIDIA NeMo™ Agent Toolkit，开发者可以实现一线工作流程的自动化，快速构建对话式智能体，并整合 NVIDIA Cosmos™ 等先进的视觉语言模型，以实现多模态情境理解，从而使 AI 能够在物理空间内智能地查看、倾听和响应。这为制造、医疗健康等领域提供了实用的解决方案，包括语音辅助支持、实时流程指导和沉浸式应用控制。



NVIDIA XR AI 使专业人员能够更快、更智能地工作，提高运营安全性，并让组织完全控制其 AI 的部署方式和位置，同时全面支持隐私和性能，从而改变企业 XR。

获取更新通知 图片来源：斯坦福大学 - Cong Lab

主要特性 一线场景语音支持 NVIDIA XR AI 可实现免持语音助手，该助手可利用设备的摄像头，与 NVIDIA Cosmos 等功能强大的 VLM 搭配使用，增强上下文感知。

实时流程指导 NVIDIA XR AI 为操作训练和后续协议提供上下文感知的分步指导。 沉浸式应用控制 NVIDIA XR AI“理解”企业应用的场景和功能，使用户能够通过自然语言控制应用程序。

最新进展﻿ 在斯坦福大学医学院，研究人员在 Dr。Le Cong’s 和 Mengdi Wang 博士的实验室正在与 NVIDIA 和 VITURE 合作，通过多个突破性系统，在实验室科学领域率先实现 XR-AI 集成。LabOS 使 AI 能够看到科学家通过智能眼镜看到的内容，并支持实时实验，而 CRISPR-GPT 提供 AI 引导的基因编辑，使研究人员能够使用 LabOS 驱动的智能眼镜和 NVIDIA 的 XR AI 平台，在首次尝试中成功完成敲除和表观遗传修饰。在这些成功的基础上，LabOS 背后的斯坦福大学和普林斯顿大学团队正在与 NVIDIA (实验室驱动型科学中的 AI+ XR 基准测试) 密切合作，推出 LabSuperVision (LSV) ，并呼吁学术研究团队为这个激动人心的生态系统做出贡献。

用例 标准操作程序查看和指导 制造业中的装配线说明和查看 医疗健康和应急响应方面的协助 视觉引导流程训练 库存管理和导航