NVIDIA XR AI
部署企业级 AI 智能体，以查看、了解和增强您的一线员工队伍。
什么是 NVIDIA XR AI
NVIDIA XR AI 是一个将 XR 设备 (例如轻量级 AR/ AI 眼镜或头戴式显示器) 连接到您组织的全部计算能力的平台，使空间感知的智能代理能够跨云、数据中心、工作站和边缘部署无缝运行。通过将您的 XR 基础设施与 NVIDIA GPU 资源相集成，NVIDIA XR AI 可解锁实时 AI，使开发者能够创建在复杂企业环境中感知、理解和行动的智能体
借助 NVIDIA NeMo™ Agent Toolkit，开发者可以实现一线工作流程的自动化，快速构建对话式智能体，并整合 NVIDIA Cosmos™ 等先进的视觉语言模型，以实现多模态情境理解，从而使 AI 能够在物理空间内智能地查看、倾听和响应。这为制造、医疗健康等领域提供了实用的解决方案，包括语音辅助支持、实时流程指导和沉浸式应用控制。
NVIDIA XR AI 使专业人员能够更快、更智能地工作，提高运营安全性，并让组织完全控制其 AI 的部署方式和位置，同时全面支持隐私和性能，从而改变企业 XR。
主要特性
一线场景语音支持
NVIDIA XR AI 可实现免持语音助手，该助手可利用设备的摄像头，与 NVIDIA Cosmos 等功能强大的 VLM 搭配使用，增强上下文感知。
实时流程指导
NVIDIA XR AI 为操作训练和后续协议提供上下文感知的分步指导。
沉浸式应用控制
NVIDIA XR AI“理解”企业应用的场景和功能，使用户能够通过自然语言控制应用程序。
最新进展
在斯坦福大学医学院，研究人员在 Dr。Le Cong’s 和 Mengdi Wang 博士的实验室正在与 NVIDIA 和 VITURE 合作，通过多个突破性系统，在实验室科学领域率先实现 XR-AI 集成。LabOS 使 AI 能够看到科学家通过智能眼镜看到的内容，并支持实时实验，而 CRISPR-GPT 提供 AI 引导的基因编辑，使研究人员能够使用 LabOS 驱动的智能眼镜和 NVIDIA 的 XR AI 平台，在首次尝试中成功完成敲除和表观遗传修饰。在这些成功的基础上，LabOS 背后的斯坦福大学和普林斯顿大学团队正在与 NVIDIA (实验室驱动型科学中的 AI+ XR 基准测试) 密切合作，推出 LabSuperVision (LSV) ，并呼吁学术研究团队为这个激动人心的生态系统做出贡献。