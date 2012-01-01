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适用于游戏的 NVIDIA ACE

NVIDIA ACE 是一套涵盖模型与开发者工具的 AI 技术组合，旨在帮助中间件供应商和游戏开发者构建具备知识、可执行行动且可自然对话的游戏内角色。ACE 为游戏角色的各个层面——从语音、智能到动画——提供可直接集成于云端和本地设备的 AI 模型。

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由 NVIDIA ACE Unreal Engine 5 驱动的数字人

主要优势

适用于游戏的小型模型

ACE 提供从语音到视觉的小型 AI 模型，旨在增强游戏角色。

针对设备端推理进行优化

AI 模型针对游戏硬件进行了微调和优化，可在较小的内存占用范围内提供高精度和低延迟。

推理与图形

NVIDIA 游戏内推理(NVIGI) 插件可跨复杂图形工作负载为不同模型和推理后端调度 AI 推理，从而更大限度地提高性能和用户体验。

AI 驱动的合作伙伴体验

NVIDIA ACE 正被行业领先的游戏开发商和独立软件供应商广泛采用，用于构建栖居在栩栩如生世界中的自主游戏角色，以及为玩家和创作者提供提示与指导的 AI 助手。

助理

“全面战争：法老 ( Total War：PHARAOH) ”AI 顾问可帮助玩家学习游戏中的众多系统和机制，并由本地小语言模型提供支持，该模型与“全面战争 ( Total War) ”中的大量游戏数据相关联。

搭档

Streamlabs 和 Inworld AI 引入了一款智能直播助手，可充当制作人、技术助手和 3D 助手。

队友

KRAFTON 的“绝地求生 ( PUBG) ”引入了 Co-Player Characters (CPC) ，这是 AI 驱动的盟友，可以使用自然语言进行交流，并像人类队友一样自主行动。

敌人

Wemade Next 的“传奇 5 ( MIR5) ”引入了 AI 驱动的 BOSS，这些 BOSS 会不断学习前玩家的战术，以适应每次战斗并提供独特的战斗体验。

市民

KRAFTON 的“云族裔 ( inZOI) ”采用 AI 驱动的智能体 Smart Zois，通过规划、行动和反思决策来实现独特的角色动态。

角色

“Dead Meat”是第一款凶杀之谜讯问游戏，玩家可以用自己的话问嫌疑人任何问题。

开始使用 NVIDIA ACE On-Device

NVIDIA 游戏内推理(NVIGI) SDK 提供了一种精简的高性能路径，可通过进程 (C++) 执行和图形中的 CUDA® 将本地运行的 AI 模型集成到游戏和应用中。NVIGI 支持跨不同硬件加速器 ( GPU、NPU、CPU) 的所有主要推理后端，因此开发者可以利用用户 PC 上的各种可用系统资源。

下载 NVIGI SDK

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兼容性矩阵

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NVIDIA® Riva ASR

快速、准确的自动语音识别 (ASR) 现已减少内存占用，并支持英语、中文、韩语、法语、德语、意大利语和日语。它提供 140M 和 600M 两种尺寸，并与多供应商 GPU 和 CPU 兼容。

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访问云模型

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Chatterbox TTS

Resemble AI 的 TTS 是一个 3.5 亿的开源模型，具有并行标记和零样本语音克隆功能。这些功能通过情感和非语言控制提供富有表现力的声音。它与多供应商 GPU 和 CPU 兼容。

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Nemotron Nano 系列

用于游戏智能体功能的出色开源小语言模型，具有混合推理和领先的 VRAM 扩展。它与多供应商 GPU 和 CPU 兼容

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下载设备端 9B 模型

下载设备端 4B 模型 (将于 3 月 17 日推出)

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Qwen3 系列

针对设备端推理优化的开源密集型模型。Qwen3 在推理、指令遵循、智能体功能和多语言支持方面取得了突破性进展。它与多供应商 GPU 和 CPU 兼容。

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在设备上下载 6 亿个模型

下载设备端 4B 模型

下载设备端 8B 模型

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Audio2Face-3D SDK

使用 AI 将流式音频转换为面部 Blendshape，以便在设备上或云端实时制作口型同步和面部动画。该 SDK 通过 MIT 许可包含 C++ 和 Python 源代码。

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Audio2Face-3D 模型

Audio2Face-3D 回归 (2.3) 和扩散 (3.0) ，用于生成口型同步。ONNX-TRT 格式的开放权重可通过 NVIDIA 开放模型许可证获取。虚幻引擎模型需要使用 ACE 虚幻引擎插件。

下载 Audio2Face 3.0 虚幻引擎模型

下载 Audio2Face 2.3 虚幻引擎模型

下载 Audio2Face-3D 3.0 开源模型

Audio2Emotion-3D 模型

Audio2Emotion 制作 (2.2) 和实验 (3.0) 模型，用于从音频中推断情绪状态。ONNX-TRT 格式的开放权重可通过自定义许可证获取。

下载 Audio2Emotion 3.0 模型

下载 Audio2Emotion 2.2 模型

Audio2Face-3D 插件

适用于虚幻引擎 5 的 Audio2Face-3D 插件以及配置示例可增强 Metahuman 体验。Autodesk Maya ACE 插件离线生成高质量的音频驱动面部动画。这两种插件均根据 MIT 许可提供。

下载虚幻引擎游戏示例

下载虚幻引擎 5.6 插件

下载虚幻引擎 5.5 插件

下载虚幻引擎 5.4 插件

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下载 Maya ACE 插件和文档

Audio2Face-3D 训练

Audio2Face-3D 训练框架允许开发者使用您的数据创建 Audio2Face-3D 模型。Python 源代码可通过 Apache 许可证获取。利用音频文件、Blendshape 数据、动画几何缓存、几何文件和转换文件开始使用训练框架。样本数据可通过自定义许可证获取，仅用于评估。

下载训练框架

下载训练样本数据

模型存档

访问之前的 NVIDIA ACE 游戏版模型。

查看模型

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AI 伦理

NVIDIA 认为值得信赖的 AI 是一项共同的责任，我们制定了相关政策和实践来支持各种 AI 应用的开发。根据我们的服务条款下载或使用时，开发者应与其支持的模型团队合作，确保此模型满足相关行业和用例的要求，并解决不可预见的产品滥用问题。

有关此模型道德因素的更多详细信息，请参阅模型卡 可解释性、偏差、安全性和隐私子卡。请单击此处报告安全漏洞或 NVIDIA AI 问题。

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