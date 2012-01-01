适用于游戏的 NVIDIA ACE NVIDIA ACE 是一套涵盖模型与开发者工具的 AI 技术组合，旨在帮助中间件供应商和游戏开发者构建具备知识、可执行行动且可自然对话的游戏内角色。ACE 为游戏角色的各个层面——从语音、智能到动画——提供可直接集成于云端和本地设备的 AI 模型。

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主要优势 适用于游戏的小型模型 ACE 提供从语音到视觉的小型 AI 模型，旨在增强游戏角色。 针对设备端推理进行优化 AI 模型针对游戏硬件进行了微调和优化，可在较小的内存占用范围内提供高精度和低延迟。

推理与图形

NVIDIA 游戏内推理(NVIGI) 插件可跨复杂图形工作负载为不同模型和推理后端调度 AI 推理，从而更大限度地提高性能和用户体验。

AI 驱动的合作伙伴体验

NVIDIA ACE 正被行业领先的游戏开发商和独立软件供应商广泛采用，用于构建栖居在栩栩如生世界中的自主游戏角色，以及为玩家和创作者提供提示与指导的 AI 助手。

助理 “全面战争：法老 ( Total War：PHARAOH) ”AI 顾问可帮助玩家学习游戏中的众多系统和机制，并由本地小语言模型提供支持，该模型与“全面战争 ( Total War) ”中的大量游戏数据相关联。 搭档 Streamlabs 和 Inworld AI 引入了一款智能直播助手，可充当制作人、技术助手和 3D 助手。



队友 KRAFTON 的“绝地求生 ( PUBG) ”引入了 Co-Player Characters (CPC) ，这是 AI 驱动的盟友，可以使用自然语言进行交流，并像人类队友一样自主行动。 敌人

Wemade Next 的“传奇 5 ( MIR5) ”引入了 AI 驱动的 BOSS，这些 BOSS 会不断学习前玩家的战术，以适应每次战斗并提供独特的战斗体验。

市民 KRAFTON 的“云族裔 ( inZOI) ”采用 AI 驱动的智能体 Smart Zois，通过规划、行动和反思决策来实现独特的角色动态。

角色 “Dead Meat”是第一款凶杀之谜讯问游戏，玩家可以用自己的话问嫌疑人任何问题。

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