NVIDIA ALCHEMI：面向化学和材料创新的 AI 实验室
NVIDIA ALCHEMI 是一套面向特定领域的 NVIDIA NIM™ 微服务集合与工具包，用于加速化学与材料发现流程，支持电池材料、催化剂、有机发光二极管 (OLED) 以及美妆产品等多种应用场景。
在这些领域中，由于实验本身高度依赖反复试验，研发历来既缓慢又昂贵。传统计算化学方法要么精度不足，要么计算代价过高，难以大规模应用。
通过在机器学习框架层面对启用 AI 的原子级模拟进行加速，ALCHEMI 让研究人员和开发者能够以接近量子化学精度运行高性能模拟，从而加快化学与材料发现的进程。
ALCHEMI 的工作原理
NVIDIA ALCHEMI 提供跨三个集成层的功能：
- ALCHEMI NIM 微服务：适用于化学和材料科学的可扩展云就绪、领域特定的微服务层，支持在 NVIDIA® 加速平台上进行部署和编排
- ALCHEMI 工具包：GPU 加速模拟基础模组集合，包括几何优化器、集成器和数据结构，可借助 AI 实现大规模批量模拟
- ALCHEMI 工具包 - Ops：GPU 加速的批量常见运算的存储库，适用于支持 AI 的原子模拟任务，例如近邻列表构建、DFT-D3 色散校正和远程静电
ALCHEMI NIM™ 专为需要以近量子化学精度进行原子模拟的研究人员而设计，为化学和材料发现提供信息。ALCHEMI Toolkit™ 和 Toolkit-Ops 面向社区代码、独立软件供应商 (ISV) 以及训练机器学习原子间相互作用势 (MLIP) 和构建加速批量 MLIP 原子模拟引擎的初创公司开发者。
开始使用 ALCHEMI
ALCHEMI NIM
适用于化学和材料科学的可扩展、云就绪微服务
即将推出
ALCHEMI 工具包
模块化训练、模拟和主动学习工作流
即将推出
ALCHEMI 工具套件 - Ops
GPU 加速的批量处理内核，用于支持 AI 的原子模拟
使用 PyPI 安装
pip install nvalchemi-toolkit-ops
使用 Conda 进行安装
使用 uv 进行安装 (建议维护人员使用)
conda create -n nvalchemi python=3.12 pip conda activate nvalchemi pip install nvalchemi-toolkit-ops
uv venv --seed --python 3.12 uv pip install nvalchemi-toolkit-ops
入门套件
ALCHEMI NIM
访问适用于化学和材料科学的云就绪、特定领域的微服务，以便在 NVIDIA® 加速平台上进行部署和编排。
ALCHEMI 工具包
使用 GPU 加速的构建块 (包括几何优化器、集成器和数据结构) 创建您自己的自定义仿真工作流。
即将推出
ALCHEMI 工具包 - Ops
利用 GPU 加速的批量常见运算来执行 AI 赋能的原子模拟任务，例如近邻列表构建、DFT-D3 色散校正和远程静电。