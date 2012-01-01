  1. CUDA

NVIDIA ALCHEMI：面向化学和材料创新的 AI 实验室

NVIDIA ALCHEMI 是一套面向特定领域的 NVIDIA NIM™ 微服务集合与工具包，用于加速化学与材料发现流程，支持电池材料、催化剂、有机发光二极管 (OLED) 以及美妆产品等多种应用场景。

在这些领域中，由于实验本身高度依赖反复试验，研发历来既缓慢又昂贵。传统计算化学方法要么精度不足，要么计算代价过高，难以大规模应用。

通过在机器学习框架层面对启用 AI 的原子级模拟进行加速，ALCHEMI 让研究人员和开发者能够以接近量子化学精度运行高性能模拟，从而加快化学与材料发现的进程。

Click to Watch on Youtube

ALCHEMI 的工作原理

NVIDIA ALCHEMI 提供跨三个集成层的功能：

  • ALCHEMI NIM 微服务：适用于化学和材料科学的可扩展云就绪、领域特定的微服务层，支持在 NVIDIA® 加速平台上进行部署和编排
  • ALCHEMI 工具包：GPU 加速模拟基础模组集合，包括几何优化器、集成器和数据结构，可借助 AI 实现大规模批量模拟
  • ALCHEMI 工具包 - Ops：GPU 加速的批量常见运算的存储库，适用于支持 AI 的原子模拟任务，例如近邻列表构建、DFT-D3 色散校正和远程静电

ALCHEMI NIM™ 专为需要以近量子化学精度进行原子模拟的研究人员而设计，为化学和材料发现提供信息。ALCHEMI Toolkit™ 和 Toolkit-Ops 面向社区代码、独立软件供应商 (ISV) 以及训练机器学习原子间相互作用势 (MLIP) 和构建加速批量 MLIP 原子模拟引擎的初创公司开发者。

显示 NVIDIA ALCHEMI 概述的图表。

开始使用 ALCHEMI

ALCHEMI NIM

适用于化学和材料科学的可扩展、云就绪微服务

即将推出

ALCHEMI 工具包

模块化训练、模拟和主动学习工作流

即将推出

ALCHEMI 工具套件 - Ops

GPU 加速的批量处理内核，用于支持 AI 的原子模拟

从 GitHub 下载阅读文档

使用 PyPI 安装

pip install nvalchemi-toolkit-ops

使用 Conda 进行安装

conda create -n nvalchemi python=3.12 pip
conda activate nvalchemi
pip install nvalchemi-toolkit-ops
使用 uv 进行安装 (建议维护人员使用)
uv venv --seed --python 3.12
uv pip install nvalchemi-toolkit-ops

入门套件

ALCHEMI NIM

访问适用于化学和材料科学的云就绪、特定领域的微服务，以便在 NVIDIA® 加速平台上进行部署和编排。

ALCHEMI 工具包

使用 GPU 加速的构建块 (包括几何优化器、集成器和数据结构) 创建您自己的自定义仿真工作流。

即将推出

ALCHEMI 工具包 - Ops

利用 GPU 加速的批量常见运算来执行 AI 赋能的原子模拟任务，例如近邻列表构建、DFT-D3 色散校正和远程静电。

ALCHEMI 学习库

Blog

NVIDIA 加速计算助力材料发现实现科学突破

NVIDIA ALCHEMI 通过对数十亿个候选分子进行高吞吐量、AI 驱动的筛选，推动 OLED 和冷却液的研究。

Blog

NVIDIA ALCHEMI NIM 推动可持续材料研究

ALCHEMI NIM 微服务优化了化学模拟的 AI 推理，大大加快了电动汽车电池、太阳能电池板等可持续能源材料的研发速度。

Tech Blog

使用 NVIDIA ALCHEMI 进行 AI 驱动的仿真，加快化学和材料发现速度

Batched Conformer Search 和 Molecular Dynamics NIM 微服务可快速识别稳定的分子形状并模拟复杂的材料行为。

Tech Blog

借助 NVIDIA ALCHEMI Toolkit-Ops 加速 AI 驱动的化学和材料科学模拟

ALCHEMI Toolkit-Ops 提供 GPU 加速的 PyTorch 内核，用于基本的原子操作，例如近邻列表构建和远程静电。

Tech Blog

使用 NVIDIA ALCHEMI 革新 AI 驱动的材料发现

ALCHEMI 利用 AI 加速化学发现，具有批量几何松功能，可将材料稳定性模拟的速度提高 100 倍。

Video

加速计算如何推动科学发现

从 OLED 到电池电解质，ALCHEMI 使用 CUDA-X™ 加速化学和材料发现。

更多资源

代表论坛的装饰性图像

加入 NVIDIA 开发者计划

注册以接收开发者时事新闻