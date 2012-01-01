NVIDIA ALCHEMI：面向化学和材料创新的 AI 实验室

NVIDIA ALCHEMI 是一套面向特定领域的 NVIDIA NIM™ 微服务集合与工具包，用于加速化学与材料发现流程，支持电池材料、催化剂、有机发光二极管 (OLED) 以及美妆产品等多种应用场景。

在这些领域中，由于实验本身高度依赖反复试验，研发历来既缓慢又昂贵。传统计算化学方法要么精度不足，要么计算代价过高，难以大规模应用。



通过在机器学习框架层面对启用 AI 的原子级模拟进行加速，ALCHEMI 让研究人员和开发者能够以接近量子化学精度运行高性能模拟，从而加快化学与材料发现的进程。

