NVIDIA CUDA

什么是 CUDA？

CUDA 是 NVIDIA 的加速计算平台，为应用程序提供利用 GPU 算力的软件层。开发者可以使用 C++、Python、Fortran 等语言编程，或借助如 PyTorch 等 GPU 加速库和框架，将 GPU 计算灵活集成到软件栈的各个层面，以获得更佳的功能与性能表现。



CUDA 平台的重要组成部分之一是 CUDA Toolkit，它提供开发 GPU 应用所需的编译器、库和开发工具。

