CUDA 是 NVIDIA 的加速计算平台，也是 GPU 计算的基础。

CUDA 工具包

CUDA 工具包

NVIDIA® CUDA® 工具套件提供用于创建高性能 GPU 加速应用程序的开发环境。该工具包包括 GPU 加速库、调试和优化工具、C++ 编译器和运行时库。

了解详情

编写 GPU 驱动的 Python

NVIDIA CUDA Python logos

CUDA Python

作为当今 AI 和高性能计算 (HPC) 领域最热门的编程语言之一，Python 开发者可以直接在 Python 中构建强大的 GPU 应用程序。


了解详情

CUDA-X 库

NVIDIA CUDA-X Libraries

CUDA-X 库

NVIDIA CUDA-X™ 基于 CUDA 构建，是一系列库的集合，可显著提高跨应用领域 (包括 AI 和 HPC) 的性能。



查看 CUDA-X 库

Nsight 开发者工具

NVIDIA Nsight Developer Tools

Nsight 开发者工具

NVIDIA Nsight™ 工具是一套功能强大的库、SDK 和开发者工具，涵盖桌面和移动目标。它们使开发者能够利用最新的加速计算硬件构建、调试、分析和开发软件。

查看 Nsight 工具

CUDA Tile

NVIDIA CUDA Tile

CUDA Tile

NVIDIA CUDA Tile 是一种 GPU 编程模型，可简化基于 Tile 的优化内核的创建，并实现特殊用途硬件 (包括 Tensor Core) 的可移植性。


查看 CUDA Tile

CUDA 基础知识

CUDA 编程指南
NVIDIA CUDA platform for accelerated computing
什么是 CUDA？

CUDA 是 NVIDIA 的加速计算平台，为应用程序提供利用 GPU 算力的软件层。开发者可以使用 C++、Python、Fortran 等语言编程，或借助如 PyTorch 等 GPU 加速库和框架，将 GPU 计算灵活集成到软件栈的各个层面，以获得更佳的功能与性能表现。

CUDA 平台的重要组成部分之一是 CUDA Toolkit，它提供开发 GPU 应用所需的编译器、库和开发工具。

CUDA 到底是指什么？

了解可帮助开发者解决实际挑战的 CUDA 生态系统。

学习 CUDA C++

通过一系列指导式 Notebook 学习 CUDA C++ 的基础知识。

学习 CUDA Python

开始使用 Python 进行 GPU 开发，了解一系列引导式 Notebook。

如何编写 CUDA 程序

了解 CUDA 生态系统以及如何编写 CUDA 程序。

CUDA 的应用示例：

人工智能

大语言模型（LLM）训练

使用 NVIDIA NeMo™ Framework 和 NeMo Curator 训练一个具备推理能力的模块。

人工智能

大语言模型（LLM）推理

使用 NVIDIA Dynamo 部署 AI 模型。NVIDIA Dynamo 是一个开源的、低延迟、模块化的推理框架。

数据科学

使用 cuDF 加速 DataFrame 和 SQL

cuDF 是一个 GPU 加速的库，用于优化基础的 DataFrame 与 SQL 操作。它为 pandas、Polars 和 Apache Spark 等常用 DataFrame 工具提供“即插即用”的加速能力，无需修改任何代码即可启用。

机器人

采用 NVIDIA Cosmos 的世界基础模型

加速智能汽车 (智能汽车) 、机器人和视频分析 AI 智能体的物理 AI 开发。

量子计算

借助 NVIDIA CUDA-Q 加速量子计算

NVIDIA CUDA-Q™ 是一款与具体量子处理器（QPU）无关的加速量子超级计算平台。

计算机辅助工程

AI 驱动的 CAE 仿真

使用 CUDA-X 加速的 CAE 工具、AI 仿真、GPU 加速和实时数字孪生加速 CAE 仿真，以设计和构建新技术。

查看加速计算学习路径

CUDA 资源

更简单的 CUDA 简介

Mark Harris 热门博文“更简单的 CUDA 简介”的互动伴奏。

详细了解 CUDA

现代 CUDA C++ 中的加速计算入门

了解如何编写、编译和运行 GPU 加速代码。

详细了解如何使用 CUDA 加速 C++ 代码

加速计算中心

详细了解如何在加速计算中心使用 CUDA，其中包括 C++ 和 Python 分步教程和用户指南。

详细了解加速计算中心

