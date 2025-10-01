NVIDIA Alpamayo
NVIDIA Alpamayo 是一组先进的开放式视觉‑语言‑动作（VLA）模型族，可与开源的 AlpaSim 模拟器和 Physical AI 开放数据集协同工作。这个完整且开放的工具链旨在加速新一代智能车辆的开发，并通过类人推理，更安全、更高效地应对复杂的长尾驾驶场景。
面向开发者的 Alpamayo
NVIDIA Alpamayo 1 为构建具备“思考”能力的自动驾驶系统提供了强大的基础，将链式思维推理与精确轨迹规划紧密衔接起来。 作为基于 NVIDIA Cosmos™ Reason 打造的开放式研究基础模型，您可以使用这一模型来：
为驾驶构建可解释性：通过生成可读的推理轨迹，解释车辆在复杂“长尾”场景中为何做出特定决策，从而突破传统“黑盒”路径规划的局限。
微调和蒸馏：利用 Alpamayo 模型的 100 亿参数作为教师模型，对其进行微调并蒸馏为更小的、可在运行时部署的模型。
在高保真闭环中进行评估：将模型直接部署到 AlpaSim 框架和 Physical AI 开放数据集中，根据 minADE 和 AlpaSim 评分等真实世界指标对实验性自动驾驶应用进行基准测试。
Alpamayo 工具
Alpamayo 1 现已在 GitHub 和 Hugging Face 上提供，用于训练和评估模型的数据子集可在开放式 NVIDIA 物理 AI 数据集中获取。NVIDIA 还发布了用于评估 Alpamayo 1 的开源 AlpaSim 框架。
详细了解用于自动驾驶的推理 VLA 模型。
模型权重 (基于 Hugging Face)
访问安全传感器模型权重，该权重将包含 82 亿个参数的 Cosmos Reason 主干与包含 23 亿个参数的动作专家相结合。它专门针对 NVIDIA GPU 进行了优化 (需要至少 24 GB VRAM) 。了解详情
NVIDIA 物理 AI 开放数据集
从 25 个国家 地区的 7 个摄像头、激光雷达和多达 10 个雷达中查找 1727 小时的驾驶数据 ( 100 TB) ，实现 360 ° 同步覆盖。
可在论文 Alpamayo‑R1: Bridging Reasoning and Action Prediction for Generalizable Autonomous Driving in the Long Tail 中了解更多内容。