传感器供应商和服务提供商

请联系下表中指定的第三方供应商，以订购这些传感器 (HW Contact) 、下载软件 (SW Contact) 并获取相关支持。



当 NVIDIA 为软件联系人时，DriveOS 版本表示首次支持该传感器的版本，“+”符号表示该模块或设备在之后的小版本中也受支持。例如，DriveOS 7.0.3+ 表示传感器适用于 7.0.3 及其之后的 DriveOS 7.0 系列版本。



当 DriveOS 显示“联系传感器厂商”时，表示该传感器已在最新 DRIVE AGX Thor 发布的 DriveOS 版本中完成验证，详细信息可参考 NVIDIA 官方下载页面 https://developer.nvidia.com/drive/downloads。请联系传感器厂商获取更多信息和其他替代选择。

