NVIDIA DRIVE AGX Thor™ 平台拥有丰富的合作伙伴生态，包括开发套件授权分销商、软件、硬件及相关服务供应商。
单击此处了解 DRIVE AGX Orin™ 生态系统供应商，获取产品列表和相关支持。
|
名称
|
联系信息
|
Blackwell QNX
|
Canonical
|
Yocto Project
|
名称
|
联系信息
|
Infineon
|
Renesas
|
名称
|
联系信息
|
Elektrobit
|
ETAS
|
Neusoft
|
Vector
|
名称
|
联系信息
|
AdaCore
|
iSYSTEM
|
Lauterbach
|
Validas
|
名称
|
联系信息
|
Archermind Technology (Nanjing)
|
Huizhou Desay SV Automotive
|
IAV Automotive
|
Quanta Computer
|
ThunderSoft 软件
|
Shenzhen Zhuoyu Technology Co., Ltd. (ZYT)
请联系下表中指定的第三方供应商，以订购这些传感器 (HW Contact) 、下载软件 (SW Contact) 并获取相关支持。
当 NVIDIA 为软件联系人时，DriveOS 版本表示首次支持该传感器的版本，“+”符号表示该模块或设备在之后的小版本中也受支持。例如，DriveOS 7.0.3+ 表示传感器适用于 7.0.3 及其之后的 DriveOS 7.0 系列版本。
当 DriveOS 显示“联系传感器厂商”时，表示该传感器已在最新 DRIVE AGX Thor 发布的 DriveOS 版本中完成验证，详细信息可参考 NVIDIA 官方下载页面 https://developer.nvidia.com/drive/downloads。请联系传感器厂商获取更多信息和其他替代选择。
短距离和长距离摄像头的组合。查看摄像头供应商信息
前置中心汽车级激光雷达可提供额外的冗余视觉层，以及用于收集真值 (GT) 数据的车顶高分辨率激光雷达。查看激光雷达供应商信息
多个雷达可重叠显示前方、侧面和角落的视野和冗余，并为复杂的城市驾驶提供更高的角度和垂直分辨率。查看雷达供应商信息
车辆位置和测距感知可实现精确定位。查看 GNSS/ IMU 供应商信息