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NVIDIA DRIVE AGX Thor 生态系统供应商

NVIDIA DRIVE AGX Thor™ 平台拥有丰富的合作伙伴生态，包括开发套件授权分销商、软件、硬件及相关服务供应商。

单击此处了解 DRIVE AGX Orin™ 生态系统供应商，获取产品列表和相关支持。

NVIDIA DRIVE® 分销商

名称
区域
联系信息
Arrow
全球
EDOM
亚太地区
Leadtek
中国
联系 Leadtek
Macnica
日本
MDS
韩国
NEXTY
日本

操作系统供应商

名称
联系信息
Blackwell QNX
Canonical
Yocto Project

MCU 供应商

名称
联系信息
Infineon
Renesas

AutoSAR 供应商

名称
联系信息
Elektrobit
ETAS
Neusoft
Vector

开发工具供应商

名称
联系信息
AdaCore
iSYSTEM
Lauterbach
Validas

摄像头驱动程序和调优服务提供商

名称
联系信息
Archermind Technology (Nanjing)
Huizhou Desay SV Automotive
IAV Automotive
Quanta Computer
ThunderSoft 软件
Shenzhen Zhuoyu Technology Co., Ltd. (ZYT)

传感器供应商和服务提供商

请联系下表中指定的第三方供应商，以订购这些传感器 (HW Contact) 、下载软件 (SW Contact) 并获取相关支持。

当 NVIDIA 为软件联系人时，DriveOS 版本表示首次支持该传感器的版本，“+”符号表示该模块或设备在之后的小版本中也受支持。例如，DriveOS 7.0.3+ 表示传感器适用于 7.0.3 及其之后的 DriveOS 7.0 系列版本。

当 DriveOS 显示“联系传感器厂商”时，表示该传感器已在最新 DRIVE AGX Thor 发布的 DriveOS 版本中完成验证，详细信息可参考 NVIDIA 官方下载页面 https://developer.nvidia.com/drive/downloads。请联系传感器厂商获取更多信息和其他替代选择。

Cameras

摄像头

短距离和长距离摄像头的组合。

查看摄像头供应商信息
Lidars

激光雷达

前置中心汽车级激光雷达可提供额外的冗余视觉层，以及用于收集真值 (GT) 数据的车顶高分辨率激光雷达。

查看激光雷达供应商信息
Radars

雷达

多个雷达可重叠显示前方、侧面和角落的视野和冗余，并为复杂的城市驾驶提供更高的角度和垂直分辨率。

查看雷达供应商信息
GNSS/IMU

GNSS/ IMU

车辆位置和测距感知可实现精确定位。

查看 GNSS/ IMU 供应商信息