NVIDIA 适用于游戏引擎的工具
虚幻引擎和 Unity 是软件开发环境，支持开发者跨游戏、扩展现实 (XR) 以及建筑、工程和施工 (AEC) 等行业打造交互式体验。探索能够帮助设计师在这些环境中创作令人惊艳的内容的 NVIDIA 工具。
不同类型的游戏引擎
Unity
Unity 是由 Unity Technologies 开发的一款实时开发平台，用于打造交互式 2D 和 3D 体验。
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虚幻引擎
虚幻引擎是一款由 Epic Games 开发的实时 3D 创作平台，用于打造逼真的视觉效果和沉浸式体验。
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自定义引擎
如果您想要使用自定义引擎，我们提供了 SDK，可以增强并助力充分发挥所选引擎的效用。
加入 NVIDIA 开发者社区，获取 NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS)、NVIDIA RTX™ 全局照明 (RTXGI)、RTX 直接照明 (RTXDI) 和 NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD) 等 SDK，进一步获得强力支持。
探索 NVIDIA SDK
精选 RTX 技术
深度学习超级采样 (NVIDIA DLSS)
NVIDIA DLSS 利用深度学习神经网络的强大功能来提高帧率，生成精美细致的游戏图像，供虚幻引擎和 Unity 游戏开发者使用。
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NVIDIA Reflex
NVIDIA Reflex 可供虚幻引擎和 Unity 使用，使游戏开发者能够实现低延迟模式，在这种模式下，游戏引擎能够完成即时渲染，从而消除 GPU 渲染队列，减轻在 GPU 性能受限的情况下对 CPU 造成的背压。
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