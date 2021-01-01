Unity Engine
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Unity Engine 中的 NVIDIA RTX 技术
在 Unity HDRP 中通过 NVIDIA DLSS 体验实时光线追踪
Unity 2021.2 中的高清渲染管线 (HDRP) 现已原生支持 NVIDIA 深度学习超级采样 DLSS。在照常仅渲染一小部分像素的情况下，NVIDIA DLSS 可通过高级 AI 渲染生成媲美原生分辨率的画质，有时甚至更加出色。借助 NVIDIA DLSS，Unity 开发者可以打造出精美的实时光线追踪世界，而这些均能在 NVIDIA RTX GPU 上以较高帧率和分辨率运行。DLSS 还可大幅提升传统光栅化图形的性能。开始使用 DLSS
使用 Unity 中的 NVIDIA Reflex 降低延迟
基于 Core i9 10900k CPU，在 1440p 分辨率、144Hz 刷新率下按最大设置对“逃离塔科夫 (Escape From Tarkov)”预发布版本测得的系统延迟
使用 Unity 中的 NVIDIA Reflex，游戏开发者可以实现低延迟模式，在这种模式下，游戏引擎能够完成即时渲染，从而消除 GPU 渲染队列，减轻在 GPU 性能受限的情况下对 CPU 造成的背压。对于开发者而言，系统延迟可能是最难优化的指标之一。除了降低延迟方面的功能之外，该 SDK 还提供了用于计算延迟的一系列测量标记，包括游戏和渲染两方面，这对于调试和可视化游戏中性能计数器颇为有用。下载并阅读有关 NVIDIA Reflex 的更多内容
Unity Engine 中的 NVIDIA RTX 游戏集成
在“乐高建造者之旅 (LEGO Builder’s Journey)”中打造令人惊艳的视觉效果
“乐高建造者之旅 (LEGO Builder’s Journey)”是一款基于 Unity Game Engine 打造的视觉效果非常震撼的游戏。得益于 DLSS 和光线追踪，Light Brick Studio 能够在不折损性能的情况下实现高分辨率。Light Brick 的艺术家们从风格化外观开始，使用逼真渲染技术升级了游戏，从而增强游戏和故事的沉浸感。从光照和材质到几何处理和后期特效，这个小团队在限定时间内使视觉效果尽可能接近真实，同时为其他游戏版本使用相同的素材。了解 Light Brick Studio 如何结合使用 Unity 与 DLSS
更大限度地提高“永劫无间 (Naraka Bladepoint)”的性能
“永劫无间 (Naraka Bladepoint)”是基于 Unity Game Engine 打造的具有惊艳视觉效果的快节奏游戏。得益于 DLSS，24 Entertainment 在不损失性能的情况下为其实现了高分辨率。游戏以低分辨率进行渲染，然后使用 DLSS 将图像扩展至 4K。这样一来，玩家可以充分利用高端游戏显示器，获得流畅的游戏体验。阅读技术博客
为“逃离塔科夫 (Escape From Tarkov)”带来出色游戏体验
借助 Reflex，开发者能够提升所有游戏玩家的能力，而不仅仅是竞技类游戏玩家。“逃离塔科夫 (Escape From Tarkov)”等竞技类游戏需要响应灵敏的游戏体验。极高帧率和低系统延迟是达到性能基准的关键 – 使用 NVIDIA Reflex 时达到 25 毫秒 (ms)，使用 NVIDIA® GeForce RTX™ 时每秒帧数 (FPS) 超过 144 帧。详细了解 Reflex 在“逃离塔科夫 (Escape From Tarkov)”中的应用
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