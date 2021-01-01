在“乐高建造者之旅 (LEGO Builder’s Journey)”中打造令人惊艳的视觉效果

“乐高建造者之旅 (LEGO Builder’s Journey)”是一款基于 Unity Game Engine 打造的视觉效果非常震撼的游戏。得益于 DLSS 和光线追踪，Light Brick Studio 能够在不折损性能的情况下实现高分辨率。Light Brick 的艺术家们从风格化外观开始，使用逼真渲染技术升级了游戏，从而增强游戏和故事的沉浸感。从光照和材质到几何处理和后期特效，这个小团队在限定时间内使视觉效果尽可能接近真实，同时为其他游戏版本使用相同的素材。