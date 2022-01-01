NVIDIA Rivermax 常见问题解答
获取有关 NVIDIA® Rivermax® 的常见问题的答案，包括受支持的平台、功能和应用。
通用兼容性和架构
Rivermax 支持 NVIDIA ConnectX® 网卡 (NIC) 和 NVIDIA BlueField® 数据处理器 (DPU) 。对于 Windows 操作系统，严格的时间要求 ( PTP、ST2110) 要求必须使用 BlueField 卡。有关受支持适配器的完整列表，请参阅 NVIDIA Rivermax SDK 页面。
Rivermax 支持 x86 和 Arm® 架构，包括 AMD 和 Intel 处理器。请参阅调优指南，了解性能优化提示。
Rivermax 是一款跨平台 SDK，可在兼容的网卡上同时支持 Linux 和 Windows。它还可以在 Docker 容器内运行，而不会对性能或功能产生任何影响。Rivermax 还支持使用基于内核的虚拟机 (KVM) 在 OpenStack 上实现单根输入/ 输出虚拟化 (SR-IOV) 。
请注意，高级功能可能取决于硬件，并且仅在特定的 NIC 上受支持。
有关兼容操作系统的完整列表，请参阅 NVIDIA Rivermax SDK 页面。
Rivermax 是一个有许可证的闭源库。提供了一个 SDK，其中包含示例参考代码和 API 层。高级代码示例也可在 GitHub 上获得。
时间同步
可以。
在 Windows 上：使用 BlueField DPU 和 NVIDIA DOCA-Firefly 时间服务实现时间同步，提供从 CPU 卸载的与操作系统和虚拟化无关的 PTP 同步。一个版本的 Linux PTP 在 DPU ARM 内核上运行，锁定网卡的实时时钟，Rivermax 提供了读取此 PTP 时间的机制。
对于 Linux 操作系统：Linux PTP 在主机上运行，锁定网卡的实时时钟。
是，Rivermax 支持 GPUDirect over Ethernet Internet Protocol 和用户数据报协议 (IP/ UDP) 。这种高度优化的解决方案可在网卡和 GPU 之间直接移动数据，从而消除 CPU 干预和通过主机内存传输的需求。Rivermax 还支持分割和重建报文头和有效载荷。这允许将报文头放置在主机显存中，同时仅将有效载荷放置在 GPU 显存中，以实现连续的 GPU 显存和尽可能减少 CPU 处理。Linux 和 Windows 均支持 GPUDirect。
Rivermax 支持 SMPTE 规格：2110-20、2110-30、2110 - 31、2110-40、2022-7 和 2110 - 22。还支持 IPMX。
Rivermax 支持高清 (HD) 、超高清 (UHD) 和 8K UHD 流。有关完整列表和详细信息，请参阅 NVIDIA Rivermax SDK 页面。
可以。NMOS 用于发现、注册和管理作为应用层一部分的媒体流。NMOS 规格描述了使基于 ST 2110 的基础设施变得易于管理和更易于操作的控制平面。Rivermax SDK 包含 NMOS“media_node”代码示例。
Rivermax 经过 JT-NM 测试，并已通过 SMPTE ST 2110-20/ 30/ 40、2022-7 合规性验证。Rivermax 还支持 ST2022-6 和 ST 2110-31。完整报告可从 JT-NM.org 网站。Rivermax 在每个 SDK 版本中都经过 JT-NM 测试。
应用和用例
Rivermax 提供超高带宽、低延迟、GPUDirect 和零内存复制，适合任何数据流应用。
典型用例包括：
- 直播：
- 支持 IP 的电视演播室媒体 (SMPTE ST 2110)
- 虚拟制作
- H.264 和 H.265 压缩数据
- 需要压缩视频流的应用程序，例如基于 SMPTE ST2110-22 的 JPEG-XS
专业视听 (专业 AV) ：沉浸式现场演出、沉浸式视频体验 (例如墙面显示器) 、基于位置的娱乐
- 医疗健康：需要高带宽成像摄取的用例 (摄像头、超声波等)
- 工业视觉：来自生产线的超高视频源
请参阅 NVIDIA Rivermax SDK 页面其他客户用例。