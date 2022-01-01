NVIDIA Rivermax 常见问题解答

Rivermax 支持 NVIDIA ConnectX® 网卡 (NIC) 和 NVIDIA BlueField® 数据处理器 (DPU) 。对于 Windows 操作系统，严格的时间要求 ( PTP、ST2110) 要求必须使用 BlueField 卡。有关受支持适配器的完整列表，请参阅 NVIDIA Rivermax SDK 页面 。

Rivermax 是一款跨平台 SDK，可在兼容的网卡上同时支持 Linux 和 Windows。它还可以在 Docker 容器内运行，而不会对性能或功能产生任何影响。Rivermax 还支持使用基于内核的虚拟机 (KVM) 在 OpenStack 上实现单根输入/ 输出虚拟化 (SR-IOV) 。

请注意，高级功能可能取决于硬件，并且仅在特定的 NIC 上受支持。

有关兼容操作系统的完整列表，请参阅 NVIDIA Rivermax SDK 页面。