NVIDIA Nsight Copilot
Nsight Copilot 是 NVIDIA 推出的 AI 驱动加速计算助手。它为 NVIDIA® CUDA® 开发提供智能代码建议与辅助功能。
该工具以 Visual Studio Code 扩展插件的形式提供，并已在 Nsight Compute 内核分析器中提供预览版集成。
了解 Nsight Copilot 的实际应用
结合我们专用的 CUDA 感知型 LLM 推理模型，Nsight Copilot 可为 CUDA 开发者提供出色的编码体验。Nsight Copilot 由 NVIDIA NIM™ 微服务提供支持，并使用我们的 ComputeEval 框架进行质量基准测试，以评估 CUDA 相关任务的熟练程度。
Nsight Copilot for Visual Studio Code
本视频演示如何通过 Nsight Copilot 将一个简单的 PyTorch 操作转换为优化的 CUDA 内核。
Nsight Copilot for Nsight Compute
本视频演示了 Nsight Copilot 在 Nsight Compute 中的集成，能够为 uncoalesced 内存访问提供交互式指导。
主要特性
CUDA 感知式对话（CUDA-Aware Chat）
提出有关 CUDA 概念和最佳实践的自然语言问题，获得准确且与上下文相关的答案。
CUDA 代码生成（CUDA Code Generation）
根据自然语言描述或特定要求，快速生成经过优化的 CUDA 代码段和内核。
交互式 CUDA 代码转换（Interactive CUDA Code Transformation）
直接在编辑器中修改 CUDA 代码，以提高效率并确保与 NVIDIA 技术兼容。
开始使用 Nsight Copilot
1. 获取 Visual Studio Code 扩展程序
Nsight Copilot 扩展程序添加了可感知 CUDA 的编码助手模型，可帮助您在 Visual Studio Code 中构建和优化 CUDA。