NVIDIA Nsight Copilot



Nsight Copilot 是 NVIDIA 推出的 AI 驱动加速计算助手。它为 NVIDIA® CUDA® 开发提供智能代码建议与辅助功能。



该工具以 Visual Studio Code 扩展插件的形式提供，并已在 Nsight Compute 内核分析器中提供预览版集成。

