NVIDIA Kickstart RT SDK

与传统方法相比，使用 Kickstart RT SDK，开发者能够在更短的时间内将更为逼真的动态照明融入到游戏引擎中。这是一种跨 API、跨平台的解决方案，能够将实时光线追踪反射、阴影、环境光遮蔽和全局照明纳入游戏引擎中。

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KickStart SDK 中的光线追踪、全局照明、环境光遮蔽和光线追踪阴影

此场景重点介绍了通过 KickStart SDK 实现的光线追踪、全局照明、环境光遮蔽和光线追踪阴影

KickStart RT 的优势

加快集成速度

Kickstart RT 跳过传统的 Direct3D 12 API 要求，并且不会对现有材质系统进行侵入性更改。

一站式商店

通过该 SDK，您可以将实时光线追踪反射、阴影、环境光遮蔽和全局照明整合到一起。

可在任何位置运行

这是一种跨 API 和跨平台的解决方案，可通过 Direct3D11、Direct3D12 和 Vulkan 提供 API。它可以在 Windows 和 Linux 系统上运行。

KickStart RT 中的可用效果

光线追踪全局照明和环境光遮蔽。

光线追踪环境光遮蔽和全局照明提供了细腻的间接光线，能够真正增强场景效果。Kickstart RT 会捕获对直接照明缓存的动态贡献并在场景中对其进行追踪，从而实现对间接照明的动态贡献。

使用 KickStart RT 的光线追踪全局照明
使用 KickStart RT 的光线追踪反射



光线追踪反射效果

屏幕外动态几何体的反射是实时光线追踪的标志性特征之一。Kickstart RT 可以一次性缓存直接照明，然后进行持续追踪，用来渲染光线追踪反射（包括透明效果），并增加场景的动态沉浸感。这一切都无需准备和绑定要跟踪的各种材质！




光线追踪阴影

与传统的阴影贴图技术相比，光线追踪阴影可提供更高的保真度。我们在场景中投射了光线，来逼真地呈现阻挡光线的人物、物体和植物，进而产生了与现实无异的动态阴影。

通过 KickStart RT 实现的光线追踪阴影

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