NVIDIA Nsight JupyterLab 扩展程序
通过 NVIDIA Nsight JupyterLab 扩展程序，您可以直接从 Jupyter Notebook 访问 Nsight 工具。用户可以使用 Nsight Systems 或 Nsight Compute 分析 Notebook 单元。分析输出显示在 Notebook 中，分析器用户界面可用于分析所收集的结果，而无需离开 JupyterLab。
查看 Nsight JupyterLab 扩展程序的实际应用
使用 Nsight JupyterLab 扩展程序进行 Nsight Systems 分析
主要特性
轻松分析 JupyterLab 单元
工具栏菜单和按钮会自动在选定单元上启动 Nsight Systems 或 Nsight Compute 分析器。分析器文本输出直接显示在已分析的单元输出区域中。
Nsight Profiler GUI 集成
无需离开 JupyterLab，即可在功能齐全的 Nsight 工具 GUI 中查看分析器结果。可视化瓶颈和性能问题，包括内置专家分析。
Magic Command Profiling
使用便捷的魔术命令控制 Notebook 单元中的分析。它们可在任何 Jupyter 客户端 (而不仅仅是 JupyterLab) 中使用。
开始使用 Nsight JupyterLab 扩展程序
从 PyPI 下载
pip install jupyterlab-nvidia-nsight在 PyPI 上查看 Nsight JupyterLab 扩展程序
更多资源
立即开始使用 Nsight Tools JupyterLab 扩展程序