Katana
XR 的工作原理
扩展现实（Extended Reality，XR）是一个总称，涵盖了虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）等沉浸式技术，这些技术将物理世界与数字世界相融合；而空间计算则是更广义的范式，在这一范式中，数字智能能够实时理解并与物理世界进行交互。
在这一领域，NVIDIA 提供的完整方案通过一系列先进的硬件和软件解决方案，弥合了高强度计算需求与轻量级移动设备之间的差距。通过将繁重的计算任务集中在搭载 NVIDIA RTX™ 的服务器和工作站上，NVIDIA 使您能够绕过移动硬件的处理能力限制，将复杂的、照片级真实感的环境以“零模型简化”的方式流式传输到终端设备。这些技术利用 RTX 架构中专用的光线追踪与 AI 核心，为 XR 和空间计算体验提供完整保真度的支持——从而向任何无线（不受线缆束缚）的设备提供无与伦比的视觉真实感和物理精确的仿真效果。
探索 XR 技术
NVIDIA CloudXR
将高保真 XR 内容从搭载 RTX 的服务器流式传输到开放生态中的各类设备。作为通用的 OpenXR 桥接方案，NVIDIA CloudXR™ 6.0 提供对 visionOS 的原生集成，并通过 CloudXR.js 实现无缝的基于 Web 的访问。CloudXR 入门
NVIDIA Warp
借助 Warp，Python 开发者能够创建 GPU 加速的 3D 仿真工作流，从而在 PyTorch、JAX、PhysicsNeMo 和 NVIDIA Omniverse™ 中驱动 ML 工作流。
NVIDIA XR AI
NVIDIA XR AI 是一个框架，用于将轻量级 AR/AI 眼镜或头戴式显示器等 XR 设备，与组织的完整算力连接起来，使具备空间感知能力的智能体能够在云、数据中心、工作站和边缘部署等环境中无缝运行。
开发者入门套件
探索模板和资源，开发利用 XR 的解决方案。
空间串流数字孪生
通过参考工作流，深入了解如何将基于 OpenUSD 的沉浸式 Omniverse 数字孪生内容串流到 Apple Vision Pro。