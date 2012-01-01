XR 的工作原理

扩展现实（Extended Reality，XR）是一个总称，涵盖了虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）等沉浸式技术，这些技术将物理世界与数字世界相融合；而空间计算则是更广义的范式，在这一范式中，数字智能能够实时理解并与物理世界进行交互。



在这一领域，NVIDIA 提供的完整方案通过一系列先进的硬件和软件解决方案，弥合了高强度计算需求与轻量级移动设备之间的差距。通过将繁重的计算任务集中在搭载 NVIDIA RTX™ 的服务器和工作站上，NVIDIA 使您能够绕过移动硬件的处理能力限制，将复杂的、照片级真实感的环境以“零模型简化”的方式流式传输到终端设备。这些技术利用 RTX 架构中专用的光线追踪与 AI 核心，为 XR 和空间计算体验提供完整保真度的支持——从而向任何无线（不受线缆束缚）的设备提供无与伦比的视觉真实感和物理精确的仿真效果。