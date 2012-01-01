CloudXR 框架 (客户端)：对于 Apple 平台的原生生态系统支持，有两种构建应用以接收 CloudXR 流的途径。在 visionOS 上，您可以利用注视点流式传输框架来流式传输高质量的 OpenXR 应用。端点仅在必要时根据用户所查看的大致区域的信息来流式传输高质量内容，从而确保性能。在 iOS 或 iPadOS 上，您可以利用 StreamingSession.xcframework 将 OpenXR 体验串流到 iPhone 或 iPad。StreamingSession.xcframework 的 API 与 visionOS 上的 FoveatedStreaming.framework 相似，可让您轻松构建跨平台串流应用。