NVIDIA CloudXR
NVIDIA CloudXR™ 6.0 是一款通过 GPU 加速的流式传输平台，可将高保真空间体验从强大的 GPU 端资源传输到开放生态中的 AR、VR 与空间计算设备。CloudXR 6.0 完全符合 OpenXR 规范，使开发者能够“开发一次”，即可部署到任意受支持的头显或操作系统。通过消除本地硬件限制，该 SDK 能将照片级真实感的数字孪生和复杂仿真流式传输到轻量级设备上——其中包括与 Apple visionOS 的原生集成，以及通过 CloudXR.js 实现的无缝 Web 访问。
空间工作流
OpenXR 开发
通过全局扩展支持 OpenXR 应用，实现跨各种 XR 设备的兼容性。探索 SDK 组件
支持 Omniverse 的数字孪生
串流 NVIDIA Omniverse™ Enterprise 应用，让用户沉浸在复杂的工业空间中，并使用精确的数字孪生对其进行实时仿真。适用于 Omniverse 的空间流
机器人开发和远程操作
借助 CloudXR，机器人开发者能够在现实世界和仿真环境中收集高质量的演示，以训练和测试机器人策略。探索 Isaac TeleOp
CloudXR 的工作原理
NVIDIA CloudXR 6.0 可作为通用 OpenXR 桥接器，将繁重的计算任务与显示器分离，通过三个主要分布式组件实现逼真的空间体验：
CloudXR 运行时 (服务器)：作为每个部署的支柱，此 OpenXR 兼容运行时可在 Windows 或 Linux 服务器上处理高性能渲染和 GPU 加速编码。它充当由 RTX 提供支持的应用与网络之间的桥梁。
CloudXR 框架 (客户端)：对于 Apple 平台的原生生态系统支持，有两种构建应用以接收 CloudXR 流的途径。在 visionOS 上，您可以利用注视点流式传输框架来流式传输高质量的 OpenXR 应用。端点仅在必要时根据用户所查看的大致区域的信息来流式传输高质量内容，从而确保性能。在 iOS 或 iPadOS 上，您可以利用 StreamingSession.xcframework 将 OpenXR 体验串流到 iPhone 或 iPad。StreamingSession.xcframework 的 API 与 visionOS 上的 FoveatedStreaming.framework 相似，可让您轻松构建跨平台串流应用。
CloudXR.js (网络客户端)：此 JavaScript 框架可实现基于浏览器的顺畅 XR。它允许 Meta Quest 3 和 Pico 4 Ultra 等设备通过 WebRTC 访问高端 Robotics、Omniverse 和 OpenXR 内容，而无需安装应用商店。
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适用于 OpenXR 的 CloudXR 运行时服务器 SDK
部署这一关键的服务器端引擎，用于对基于 NVIDIA RTX™ 的应用进行渲染、编码和流式传输。CloudXR Runtime 6.0 作为标准化的 OpenXR 桥接层运行，使任何符合规范的应用——从 NVIDIA Isaac™ Lab 到自定义引擎——都能以超低延迟将照片级真实感的内容流式传输到轻量级无线客户端。
下载 CloudXR 6.0 运行时
客户端 SDK：Apple 平台
允许开发者将沉浸式空间流式传输整合到新的和现有的 iOS、iPadOS 和 visionOS 项目中，并提供完整的版本控制。Xcode 内置“开箱即用”的框架，适用于每位 Swift 开发者。这些框架可在 iPhone、iPad 和 Apple Vision Pro 上提供逼真的 1：1 比例体验，而且不会造成任何损失。
客户端 SDK：WebXR 平台
CloudXR.js 通过单个安全 Web 链接向 Meta Quest、Pico 设备和桌面浏览器提供高性能的沉浸式内容。CloudXR.js 是一个与框架无关的 JavaScript 库，可将机器人仿真、Omniverse 数字孪生和任何 OpenXR 内容直接流式传输到浏览器。
CloudXR 学习资源库
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