NVIDIA 统一计算框架 (UCF)
用于开发云原生、实时和多模态 AI 应用的低代码框架。
微服务和云原生应用
借助统一计算框架，开发者可以构建跨领域的加速微服务，并将其组合到实时、多模态 AI 应用中。每个微服务都有一个有界域上下文 (视觉 AI、对话式 AI、数据分析、图形渲染) ，并且可以在应用程序中独立部署、管理和扩展。将每个域从应用中抽象化，减少了对低级别域和平台知识的需求。
UCF 包含经过验证且可部署的微服务，可加速应用开发。还可以使用 NVIDIA SDK 创建新的自定义微服务。
低代码量设计工具
UCF 包含一组低代码设计工具，用于创建、配置和打包用于云部署的应用。
设计以数据处理节点图形的形式呈现。通过拖放操作，您可以快速创建和组合这些节点，以构建包含不同 AI 模式、图形和其他处理功能的强大应用。IDE 中内置的设计规则和其他验证检查可确保 UCF 应用程序在构建时正确无误。
完成后，您可以将 UCF 应用打包到容器中，并使用 Helm Chart 在云端或本地轻松部署这些应用。
由 UCF 提供支持的云原生 AI
NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) 是一系列基于云的 AI 模型和服务，可帮助开发者轻松构建、自定义和部署引人入胜的交互式虚拟形象。
NVIDIA Tokkio 智能 AI 驱动的客户服务代理和 NVIDIA Maxine 套件——一套基于 GPU 加速的 AI SDK 及云原生微服务，用于增强音频、视频和增强现实效果，利用 Omniverse ACE 帮助您构建特定领域的虚拟人解决方案。
详细了解 NVIDIA Omniverse Ace
Clara Holoscan 简化了医疗设备的 AI 开发和部署。
现在，您可以使用 NVIDIA Clara Holoscan SDK 更轻松地为医疗设备构建高性能串流 AI 应用。访问医疗健康领域特定的加速库、预训练 AI 模型以及适用于超声波、内窥镜、手术机器人等的参考应用。
详细了解 Clara Holoscan
Metropolis Microservices 是一套云原生微服务和参考应用，用于快速开发和部署智能空间解决方案。
它提供可定制的云原生基础模组来构建视觉 AI 应用，为从道路到机场再到零售商店的各种空间解锁业务见解。其参考应用可以理解交通流量、估算建筑物占用率、创建热图等。
详细了解 Metropolis 微服务