UCF 包含一组低代码设计工具，用于创建、配置和打包用于云部署的应用。



设计以数据处理节点图形的形式呈现。通过拖放操作，您可以快速创建和组合这些节点，以构建包含不同 AI 模式、图形和其他处理功能的强大应用。IDE 中内置的设计规则和其他验证检查可确保 UCF 应用程序在构建时正确无误。



完成后，您可以将 UCF 应用打包到容器中，并使用 Helm Chart 在云端或本地轻松部署这些应用。