NVIDIA Tokkio 展示

智能 AI 驱动的客户服务代理，无处不在

Violet 是由 AI 赋能的客户服务助理，随时可以处理您的订单。此基于云的虚拟形象使用 NVIDIA Tokkio 参考应用框架构建而成，使交互式虚拟形象能够观看、感知、智能交谈并提供建议，从而增强客户服务体验。

认真考虑构建托管在云端的交互式虚拟形象？ 想亲自试用基于 Tokkio Web 的演示？ 请加入我们的 Tokkio 抢先体验计划，并分享有关您的用例的更多信息。请使用您的公司电子邮件凭据注册或登录，以帮助我们评估和授予访问权限。感谢您耐心等待我们扩展此计划。