CUDA 专区

线上获取开发者见解，在 GTC 2022 与专家交流。免费注册 >



CUDA® 是 NVIDIA 专为图形处理单元 (GPU) 上的通用计算开发的并行计算平台和编程模型。借助 CUDA，开发者能够利用 GPU 的强大性能显著加速计算应用。

在经 GPU 加速的应用中，工作负载的串行部分在 CPU 上运行，且 CPU 已针对单线程性能进行优化，而应用的计算密集型部分则以并行方式在数千个 GPU 核心上运行。使用 CUDA 时，开发者使用主流语言（如 C、C++、Fortran、Python 和 MATLAB）进行编程，并通过扩展程序以几个基本关键字的形式来表示并行性。

NVIDIA 的 CUDA 工具包提供了开发 GPU 加速应用所需的一切。CUDA 工具包中包含多个 GPU 加速库、一个编译器、多种开发工具以及 CUDA 运行环境。

立即下载

通过 CUDA 开发的数千个应用已部署到嵌入式系统、工作站、数据中心和云中的 GPU。

查看更多应用

CUDA 充当 NVIDIA 各 GPU 系列的通用平台，因此您可以跨 GPU 配置部署并扩展应用。

GPU 的雏形为图形加速器，在 90 年代可编程程度逐步提高，最终在 1999 年促成了 NVIDIA 首款 GPU 的诞生。之后，研究人员和数据科学家很快就开始将此 GPU 的卓越浮点性能应用于通用计算。2003 年，Ian Buck 带领的一支研究团队推出了首个广泛采用的编程模型 Brook，通过数据并行构造实现了对 C 的扩展。Ian Buck 后来加入了 NVIDIA；在他的带领下，NVIDIA 于 2006 年发布了 CUDA，也即首款用于 GPU 通用计算的解决方案。

CUDA 生态系统自创立以来已取得了迅速发展，现已涵盖软件开发工具、多种服务以及基于合作伙伴的解决方案。CUDA 工具包中包含多个库、多种调试和优化工具、一个编译器以及一个用于部署应用的运行环境库。为帮助您入门，我们还提供了代码示例、编程指南、用户手册、API 参考以及其他文档。

cuRAND

NPP

数学库

cuFFT

nvGRAPH

NCCL

查看更多库

工具和集成

Nsight

Visual Profiler

CUDA GDB

CUDA MemCheck

OpenACC

CUDA Profiling Tools Interface

查看更多工具

CUDA 对多个领域中的应用实现了加速，从图像处理到深度学习、数字分析和计算科学。

更多应用

下载 CUDA 工具包，并探索各类介绍性资源（包括视频、代码示例、实操实验室和网络讨论会），然后就可以开始使用 CUDA 了。

立即下载

开始使用 CUDA

技术博客

Streamlining NVIDIA Driver Deployment on RHEL 8 with Modularity Streams
通过模块化串流简化 RHEL 8 上的 NVIDIA 驱动部署
Adding External Knowledge and Controllability to Language Models with Megatron-CNTRL
使用 Megatron-CNTRL 向语言模型中添加外部知识和可控性
Accelerating Intelligent Video Analytics Using Ultra-Efficient 5G Core with Mavenir and NVIDIA Edge AI
结合使用超高效的 5G 核心与 Mavenir 及 NVIDIA Edge AI，加速智能视频分析
Making Python Data Science Enterprise-Ready with Dask
使用 Dask 让企业着手使用 Python 数据科学
Accelerating Spark 3.0 and XGBoost End-to-End Training and Hyperparameter Tuning
加速 Spark 3.0 和 XGBoost 端到端训练及超参数调优

了解更多详情

教程

AI Art Gallery at GTC: AI in the Hand of the Artist
GPU 技术大会上的 AI 艺术图库：艺术家手中的 AI
NVIDIA Introduces Precompiled Driver Packages for RHEL 8 to Streamline Installs
NVIDIA 推出用于 RHEL 8 的预编译驱动包以简化驱动安装
Inception Spotlight: Synvivia Developing a Protein Switch for COVID-19
聚焦初创加速计划：Synvivia 正在研发用于 COVID-19 的蛋白开关
Announcing the Winners of the DXR Spotlight Contest
公布 DXR 光线追踪开发者大赛的获胜者
The NVIDIA OptiX SDK Release 7.2 Adds AI Denoiser Layer Support, and Demand-Loaded Sparse Textures
NVIDIA OptiX SDK 版本 7.2 增加了 AI 降噪器层支持以及按需加载的稀疏纹理

了解更多详情