CUDA 工具包

NVIDIA ® CUDA® 工具包为创建高性能 GPU 加速应用提供开发环境。借助它，您可以在 GPU 加速的嵌入式系统、桌面工作站、企业数据中心、基于云的平台和超级计算机上开发、优化和部署应用。该工具包包括 GPU 加速库、调试和优化工具、C/C++编译器和运行时库。


CUDA 13.1 的特性

CUDA Tile：GPU 编程新时代

NVIDIA CUDA Tile 是一种基于 tile 的 GPU 编程模型，构建在 CUDA Tile IR 规范以及包括 cuTile 在内的一系列工具之上。


新版本，新优势

CUDA Toolkit 13.1 现已正式发布，带来了 CUDA Tile 这一基于 tile 的全新编程模型，同时在运行时 API 中引入了绿色上下文（green contexts）、改进了 MPS，并更新了多种开发者工具。


Python 中的 Tile 编程

cuTile Python 是在 Python 中对 CUDA Tile 编程模型的一种实现。它构建在 CUDA Tile IR 规范之上，并允许你在 Python 中编写 tile 内核。


教程

探索一系列关键视频教程，涵盖在 Windows 和 WSL 上安装 CUDA Toolkit、保持环境兼容性、升级 Jetson 设备，以及通过性能分析和调试工具优化应用程序。


CUDA 兼容性

适用于 Jetson 设备的 CUDA 升级

分析和调试应用程序

在 Windows 和 WSL 上安装 CUDA 工具包

GTC Digital 网络会议

深入了解最新的 CUDA 功能。

CUDA 究竟是什么？

了解 CUDA 生态系统如何帮助开发者解决真实世界的挑战。

CUDA – 新特性与未来规划

了解 CUDA Toolkit 中的新内容，包括 CUDA 语言、编译器、库和工具的最新功能，并抢先了解未来一年的发展方向。


如何编写 CUDA 程序：并行编程篇

进一步学习如何编写 CUDA 程序。

客户案例

了解开发者、科学家和研究人员如何现在使用 CUDA。


使用 HPC 探索宇宙

Oxford e-Research Centre 总监 Wes Armour 讨论了 GPU 在处理来自 Square Kilometre Array 的大量天文数据方面发挥的作用，以及 CUDA 如何成为其信号处理软件的最佳选择。


借助 Amber 开启新的药物研发时代

来自罗格斯大学的 David Cerutti 和 Taisung Lee 分享了 Amber 如何利用 CUDA 推动多个科学领域的发展，并开启新的药物研发和设计时代。



可视化和模拟原子结构

伊利诺伊大学香槟分校贝克曼研究所高级研究程序员 John Stone 讨论如何使用 CUDA 和 GPU 处理大型数据集，以实现高分辨率原子结构的可视化和模拟。


精选博客文章





新闻




面向开发者的免费工具和培训

获得对数百个 SDK、技术培训和与数百万志同道合的开发者、研究人员和学生交流的独家访问权限。


资源

CUDA 文档和版本说明

包含 CUDA 工具包深度技术信息的文档库。


加速计算中心

加速计算中心提供基本的最佳实践、优化指南和开发者工具，可更大限度地提高 CUDA 加速应用程序的性能。


NGC 目录中的 CUDA 工具包

您可以从 NGC™ 下载 CUDA 容器以及其他 NVIDIA GPU 加速 SDK 和 AI 模型，以帮助加速您的应用。


CUDA 技术博客

工程师为工程师编写的 CUDA 技术博客档案，涵盖关键特性和功能。


CUDA-X™ 库

一套 AI、数据科学和数学库，旨在帮助开发者加速其应用。


培训

通过 NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 为开发者提供自定进度或讲师指导式 CUDA 培训课程。


Nsight 开发者工具

NVIDIA Nsight Compute 和 Nsight System 工具套件，旨在帮助开发者优化和提高应用的性能。


CUDA 代码示例

示例 CUDA 代码的 GitHub 存储库，可帮助开发者学习和加速 GPU 加速应用的开发。


NVIDIA 开发者论坛

信息交换，帮助开发者直接从 NVIDIA 工程师那里获得技术问题的答案。


错误提交

NVIDIA Engineering 自己的错误跟踪工具和数据库，开发者可以在其中提交技术错误。


