CUDA 工具包

NVIDIA ® CUDA® 工具包为创建高性能 GPU 加速应用提供开发环境。借助它，您可以在 GPU 加速的嵌入式系统、桌面工作站、企业数据中心、基于云的平台和超级计算机上开发、优化和部署应用。该工具包包括 GPU 加速库、调试和优化工具、C/C++编译器和运行时库。