CUDA 工具包
NVIDIA ® CUDA® 工具包为创建高性能 GPU 加速应用提供开发环境。借助它，您可以在 GPU 加速的嵌入式系统、桌面工作站、企业数据中心、基于云的平台和超级计算机上开发、优化和部署应用。该工具包包括 GPU 加速库、调试和优化工具、C/C++编译器和运行时库。
CUDA 13.1 的特性
CUDA Tile：GPU 编程新时代
NVIDIA CUDA Tile 是一种基于 tile 的 GPU 编程模型，构建在 CUDA Tile IR 规范以及包括 cuTile 在内的一系列工具之上。
详细了解 CUDA Tile
新版本，新优势
CUDA Toolkit 13.1 现已正式发布，带来了 CUDA Tile 这一基于 tile 的全新编程模型，同时在运行时 API 中引入了绿色上下文（green contexts）、改进了 MPS，并更新了多种开发者工具。
详细了解 CUDA Toolkit 13.1
Python 中的 Tile 编程
cuTile Python 是在 Python 中对 CUDA Tile 编程模型的一种实现。它构建在 CUDA Tile IR 规范之上，并允许你在 Python 中编写 tile 内核。
详细了解 cuTile Python
教程
探索一系列关键视频教程，涵盖在 Windows 和 WSL 上安装 CUDA Toolkit、保持环境兼容性、升级 Jetson 设备，以及通过性能分析和调试工具优化应用程序。
GTC Digital 网络会议
深入了解最新的 CUDA 功能。
客户案例
了解开发者、科学家和研究人员如何现在使用 CUDA。
使用 HPC 探索宇宙
Oxford e-Research Centre 总监 Wes Armour 讨论了 GPU 在处理来自 Square Kilometre Array 的大量天文数据方面发挥的作用，以及 CUDA 如何成为其信号处理软件的最佳选择。
观看视频
借助 Amber 开启新的药物研发时代
来自罗格斯大学的 David Cerutti 和 Taisung Lee 分享了 Amber 如何利用 CUDA 推动多个科学领域的发展，并开启新的药物研发和设计时代。
观看视频
精选博客文章
新闻
资源
获取最新 CUDA 新闻
注册以接收 NVIDIA 发布的开发者新闻、公告及其他内容。
注册