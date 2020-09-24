NVIDIA DRIVE Sim - 基于Omniverse构建

NVIDIA DRIVE Sim™ 是一个端到端仿真平台，从头开始构建，可运行大规模、基于物理的多传感器仿真。它是开放的、可扩展的、模块化的，支持从概念到部署的 AV 开发和验证，提高开发人员的工作效率并加快上市时间。



