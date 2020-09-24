NVIDIA DRIVE Sim - 基于Omniverse构建

NVIDIA DRIVE Sim™ 是一个端到端仿真平台，从头开始构建，可运行大规模、基于物理的多传感器仿真。它是开放的、可扩展的、模块化的，支持从概念到部署的 AV 开发和验证，提高开发人员的工作效率并加快上市时间。

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作为一个开放平台，NVIDIA DRIVE Sim维护着丰富的合作伙伴生态系统，这些合作伙伴为开发人员和其他生态系统成员创建和部署模拟模型，以加速大规模自动驾驶开发和测试。 DRIVE Sim基于 NVIDIA Omniverse （基于 通用场景描述 (OpenUSD) 的可扩展开发平台）构建，还连接到构建和运营 Metaverse 应用程序和 数字孪生 的合作伙伴生态系统。

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生态系统新闻

2022 年 9 月 22 日

大陆集团与AEye加入NVIDIA DRIVE Sim传感器生态系统，为自动驾驶汽车开发提供丰富能力

2020 年 9 月 24 日

建模行为：dSPACE 在 NVIDIA DRIVE Sim上推出高保真车辆动力学仿真

2021 年 4 月 12 日

NVIDIA DRIVE Sim生态系统为自动驾驶汽车打造多样化的试验场



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