开始使用 Omniverse NuRec 加速 3D 重建 NGC 上的 Omniverse NuRec 用于重建管道 访问容器、库和模型，开始重建工作流。 下载 Omniverse NuRec 探索用于传感器数据重建的 NCore 数据标准 使用一致的数据表示重建传感器数据。 访问 NCore 数据标准 用于重建数据的物理 AI 开放数据集 使用 NVIDIA 物理 AI 开放数据集集合中公开提供的重构数据启动渲染工作流。 探索开放数据集

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