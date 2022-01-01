虚幻引擎
虚幻引擎是一款开放式高级实时 3D 创作平台。此平台不断演进，不仅实现了成为一款先进游戏引擎的初衷，而且为各行各业的创作者赋予创作的自由度与掌控力，帮助他们打造前沿内容、交互式体验和沉浸式虚拟环境。
适用于虚幻引擎的 NVIDIA 插件
用于虚幻引擎的 NVIDIA 插件提供了强大、快速和可扩展的解决方案选项，能够在光线追踪设置中计算无限多反射间接照明，同时避免烘焙时间、昂贵的每帧成本和漏光。这些插件还能通过渲染更少的像素来提高帧率，并借助 AI 构建具备更高分辨率的更清晰图像。您可以这些插件为起点，将光线追踪的优势应用于现有的工具、知识和功能之中。
RTX 全局照明 (RTXGI)
NVIDIA RTX™ 全局照明是一款 SDK，能够利用 GPU 驱动的光线追踪技术打造全动态实时全局照明，可支持无限次光照反弹和软阴影遮蔽效果。
下载 RTXGI 插件
深度学习超级采样 (DLSS)
NVIDIA DLSS 是深度学习神经网络，可提升帧率并为您的游戏生成精美且清晰的图像。它能够为您提供充足的性能提升空间，最大化光线跟踪设置并提高输出分辨率。DLSS 由 RTX GPU 上的专用 AI 处理器（称为 Tensor Core）驱动。
DLSS 作为插件，可用于虚幻引擎 4 (UE4)，兼容 UE4.26、UE4.27 和 UE5。
下载 DLSS 插件
NVIDIA UE4 自定义分支
为使游戏开发者能够轻松将先进技术应用于自己的 UE4 游戏中，NVIDIA 在 GitHub 上提供了自定义 UE4 分支，其中包含大量 NVIDIA 技术。这些分支可以缩短开发周期，为游戏带来令人惊叹的丰富细节。
虚幻引擎 4 的 NVIDIA RTX 分支
虚幻引擎 4 的 NVIDIA RTX 分支 (NvRTX) 包括对 UE4.26 中首次启用的 DirectX Raytracing (DXR) 的增强功能。对于开发者而言，它是将光线追踪技术应用于游戏或应用中的理想工具。查看 GitHub 存储库，了解用于创建 RTX 技术展示的分支。
开始使用 NvRTX
NVIDIA RTX Caustics 分支
NVIDIA RTX Caustics 分支是我们热门的 NVIDIA RTX 分支的实验版本，该分支引入了改进的混合半透明模式、多反射折射优化、网格焦散和水面焦散效果。
开始使用 Caustics – 第 1 部分 开始使用 Caustics – 第 2 部分 在 GitHub 上下载分支
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