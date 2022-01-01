适用于虚幻引擎的 NVIDIA 插件

用于虚幻引擎的 NVIDIA 插件提供了强大、快速和可扩展的解决方案选项，能够在光线追踪设置中计算无限多反射间接照明，同时避免烘焙时间、昂贵的每帧成本和漏光。这些插件还能通过渲染更少的像素来提高帧率，并借助 AI 构建具备更高分辨率的更清晰图像。您可以这些插件为起点，将光线追踪的优势应用于现有的工具、知识和功能之中。

RTX 全局照明 (RTXGI) NVIDIA RTX™ 全局照明是一款 SDK，能够利用 GPU 驱动的光线追踪技术打造全动态实时全局照明，可支持无限次光照反弹和软阴影遮蔽效果。

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