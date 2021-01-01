RTX 技术展示
借助最新的 NVIDIA RTX™ 技术，打造丰富的照片级视觉效果和逼真的仿真效果。
精选 RTX 技术
RTX 全局照明 (RTXGI)
RTXGI 提供可扩展解决方案，可无限计算多次反弹照明和软阴影遮挡，而无需考虑烘焙时间、漏光或昂贵的每帧成本。详细了解 RTXGI
RTX 直接照明 (RTXDI)
借助 RTXDI，艺术家可以实时向游戏环境添加无限的阴影投射和动态光源，而无需担心性能或资源限制。详细了解 RTXDI
深度学习超级采样 (DLSS)
DLSS 利用深度学习神经网络的强大功能提高帧率，为游戏生成细节丰富的精美图像。详细了解 DLSS
NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD)
NRD 是一款专为低光线采样率而设计的降噪器，开发者在使用这一 API 时无需关注底层的时空降噪细节。详细了解 NRD
深度学习抗锯齿 (DLAA)
这是一种基于 AI 的抗锯齿模式，使用了支持 NVIDIA DLSS 的相同技术，可改善游戏中的图形效果。详细了解 DLAA
NVIDIA Image Scaling
这是一款基于软件驱动的空间放大器，无平台依赖性，适用于所有游戏。详细了解 NVIDIA Image Scaling
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