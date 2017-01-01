ReBLUR 是一种基于自稳定循环模糊概念的降噪器。它旨在处理使用低光线预算生成的漫反射和镜面反射信号。事实上，ReBLUR 支持棋盘格渲染，在每像素仅投射半条光线的情况下仍能生成合理的结果。与 2017 年推出的时空方差引导过滤 (SVGF) 相比，ReBLUR 提供了更逼真的照明和更好的时间稳定性，同时速度提高了 50%。如要观看 ReBLUR 的实际运作，请在安装 NVIDIA® GeForce RTX® GPU 的设备上试玩 CD Projekt Red 的“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”或 Ubisoft 的“看门狗：军团 (Watch Dogs: Legion)”游戏。作为一项附加功能，ReBLUR 可免费对环境光和镜面光遮挡信号降噪，这在现代游戏中非常有用。