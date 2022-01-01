RTX 全局照明 (RTXGI)

借助光线追踪技术的强大功能，RTX 全局照明 SDK 提供了一些可扩展的解决方案，以便计算多次反弹间接照明，而且无需耗时的烘焙，并可避免漏光或昂贵的每帧开销。RTXGI 支持任何已启用 DXR 的 GPU，是将光线追踪优势引入现有工具、知识和功能的理想起点。