RTX 全局照明 (RTXGI)
借助光线追踪技术的强大功能，RTX 全局照明 SDK 提供了一些可扩展的解决方案，以便计算多次反弹间接照明，而且无需耗时的烘焙，并可避免漏光或昂贵的每帧开销。RTXGI 支持任何已启用 DXR 的 GPU，是将光线追踪优势引入现有工具、知识和功能的理想起点。开始使用 RTXGI
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RTXGI 产品功能
适用于虚幻引擎的 RTXGI 插件
RTXGI 现已通过我们的官方 RTXGI UE 插件在虚幻引擎 4.27 中提供。现在，虚幻引擎开发者可以访问此可扩展解决方案，该解决方案可以计算多次反射间接照明，而无烘焙时间、漏光或昂贵的每帧成本。
RTXGI 的工作原理
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NVIDIA RTXGI 点播讲座
常见问题解答
答：RTXGI 是一款软件开发套件，其利用 GPU 光线追踪功能提供可扩展的解决方案，用于计算实时图形应用程序中的全局照明。
答：是的！追踪任意光线的功能是必不可少的一部分，它能够在运行时灵活、动态地更新照明信息。
答：与现有的实时全局照明解决方案不同的是，RTXGI 使用实时光线追踪来动态更新照明信息，无需预先计算或烘焙步骤。
答：RTXGI SDK 是一个完整的源代码发行版。此 SDK 包含 SDK 和 UE4 插件的完整 C++ 和 HLSL 源代码，以及 SDK 代码和 UE4 插件的文档。此外，还包括完整的源代码示例应用程序，其中展示了如何使用 SDK。
答：是的！RTXGI 现可用作虚幻引擎 4.27 的插件。RTXGI 也预安装在 UE4 的 NVIDIA RTX 分支中。
答：我们正在与 Unity 密切合作，尽快为其引擎提供 RTXGI 支持。敬请关注！
答：RTXGI SDK 在 Windows 上支持 DirectX Raytracing (DXR) API，在 Windows 和 Linux 上支持 Vulkan 光线追踪 API。
答：RTXGI SDK 在 Windows 上支持 x86-64 架构，在 Linux 上支持 x86-64 和 ARM64 架构。
答：RTXGI 适用于任何已启用 DXR 的 GPU。其中包括所有 NVIDIA RTX 30 系列、RTX 20 系列、GTX 1660 系列和 GTX 10 系列产品。
答：现在，符合资格的开发者可通过提交申请来获取 RTXGI SDK。RTXGI UE4 插件预安装在 NVIDIA RTX 分支中，也可作为二进制插件在 UE4 市场上提供。
答：是的！我们鼓励学生和各类学者探索 RTXGI 的各种可能性。
准备好借助 RTXGI 开启开发之旅了吗？