DNN 推理 GEM 是一组 ROS2 软件包，允许开发人员使用 NGC 上可用的 NVIDIA 众多推理模型中的任何一种，甚至可以提供自己的 DNN。利用 NVIDIA TAO 工具套件，开发者可以进一步调整预训练模型或优化自己的模型。

优化后，这些软件包将通过 NVIDIA 的推理服务器 TensorRT 或 Triton 进行部署。借助利用 TensorRT（NVIDIA 的高性能推理 SDK）的节点实现出色的推理性能。如果 TensorRT 不支持所需的 DNN 模型，则可以使用 Triton 来部署模型。

整合模型支持的其他 GEM 现已推出，并支持 U-Net 和 DOPE 。基于 TensorRT 的 U-Net 软件包可用来从图像中生成语义分割遮罩。DOPE 软件包可用于对所有检测到的目标进行 3D 姿态估计。

该工具是在ROS 应用程序中加入高性能 AI 推理的最快方法。图（右）为预训练模型 PeopleSemSegNet，运行速度为 25fps @544p。