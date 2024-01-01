开始使用适用于 Jetson 的 NVIDIA Metropolis 微服务


版本亮点

适用于 Jetson 的 NVIDIA Metropolis 微服务为您提供一系列功能强大的云原生微服务和构建块，用于构建由 NVIDIA Jetson™ 提供动力支持的端到端视觉 AI 边缘应用。通过精细的微服务融合，无缝集成生成式 AI 功能和面向未来的解决方案，从而提升您的应用，提供 API 驱动、模块化和高度可扩展的框架。

适用于 Jetson 的新版 NVIDIA Metropolis 微服务具有以下功能：


  • 两种参考应用 – AI-NVR 和使用生成式 AI 的零样本检测
  • 15 多种微服务，包括应用和平台服务
  • 全功能媒体管理和存储微服务
  • IoT 网关、API 网关、监控和统一系统总线等核心平台服务
  • 用于登录、身份验证和安全调用设备 API 的云微服务
  • 多流 AI 感知与动态流发现和添加
  • 用于了解人员和物体在物理空间中的移动的分析微服务

欲了解如何开始使用的更多信息，请参阅快速入门指南


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符合道德的 AI

NVIDIA 的平台和应用框架使开发者能够构建各种 AI 应用。在选择或创建要部署的模型时，考虑潜在的算法偏差。与模型的开发者合作，确保模型满足相关行业和用例的要求；提供必要的说明和文档以了解错误率、置信区间和结果；以及模型的使用条件和预期方式。