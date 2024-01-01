开始使用适用于 Jetson 的 NVIDIA Metropolis 微服务
版本亮点
适用于 Jetson 的 NVIDIA Metropolis 微服务为您提供一系列功能强大的云原生微服务和构建块，用于构建由 NVIDIA Jetson™ 提供动力支持的端到端视觉 AI 边缘应用。通过精细的微服务融合，无缝集成生成式 AI 功能和面向未来的解决方案，从而提升您的应用，提供 API 驱动、模块化和高度可扩展的框架。
适用于 Jetson 的新版 NVIDIA Metropolis 微服务具有以下功能：
- 两种参考应用 – AI-NVR 和使用生成式 AI 的零样本检测
- 15 多种微服务，包括应用和平台服务
- 全功能媒体管理和存储微服务
- IoT 网关、API 网关、监控和统一系统总线等核心平台服务
- 用于登录、身份验证和安全调用设备 API 的云微服务
- 多流 AI 感知与动态流发现和添加
- 用于了解人员和物体在物理空间中的移动的分析微服务
欲了解如何开始使用的更多信息，请参阅快速入门指南。
注意：
对于 Metropolis 微服务的预发布版本，NVIDIA 可以根据具体情况自行决定授予某些用户在生产环境中部署软件的许可。请联系 metropolis-microservices-licensing-inquiry@nvidia.com 如果您对此选项感兴趣。
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入门视频教程
其他资源
博客和教程
精选网络会议和演示
- (在线研讨会第 1 部分) 利用 Jetson 上的 Metropolis API 和微服务加速边缘 AI 开发
- (在线研讨会第 2 部分) 如何使用适用于 Jetson 的 Metropolis 微服务进行构建
- (演示) 使用适用于 Jetson 的 Metropolis 微服务，借助生成式 AI 变革边缘应用
- (即将举行的 GTC 会议)采用生成式 AI 的远程边缘新型云原生应用程序
符合道德的 AI
NVIDIA 的平台和应用框架使开发者能够构建各种 AI 应用。在选择或创建要部署的模型时，考虑潜在的算法偏差。与模型的开发者合作，确保模型满足相关行业和用例的要求；提供必要的说明和文档以了解错误率、置信区间和结果；以及模型的使用条件和预期方式。