符合道德的 AI

NVIDIA 的平台和应用框架使开发者能够构建各种 AI 应用。在选择或创建要部署的模型时，考虑潜在的算法偏差。与模型的开发者合作，确保模型满足相关行业和用例的要求；提供必要的说明和文档以了解错误率、置信区间和结果；以及模型的使用条件和预期方式。