要立即试用 NVIDIA Omniverse，请下载 NVIDIA Omniverse。个人用户可以免费下载。

如需详细了解 NVIDIA Omniverse Enterprise，请访问此页面。

要申请访问预发行版，请按照以下步骤操作：

第 1 步 – 注册 NVIDIA 开发者帐户

访问 Omniverse Enterprise 预发行版需要 NVIDIA 开发者帐户。

加入该免费计划后，您将可使用新的 NVIDIA SDK 和工具，以加速您在人工智能、深度学习、加速计算和高级图形等关键技术领域中的应用。

第 2 步 – 申请 Omniverse Enterprise 预发行版访问权限

注册成为开发者后，您即可填写表单，申请访问 Omniverse Enterprise 预发行版计划。

该程序允许您访问 Omniverse Enterprise Launcher 可执行文件，以及包含安装和部署说明的容器 zip 文件。

[nvidia：application_button]

第 3 步 – 等待电子邮件确认

如果您的请求获得批准，您将收到一封欢迎电子邮件（请注意，您还会收到 NVIDIA 一般开发者计划的欢迎电子邮件）。

电子邮件的域名为 developer.nvidia.cn 和/或 nvidia.cn。请确保将这些域名添加到您的安全列表中，以免邮件被发送到垃圾邮件文件夹。

第 4 步 – 下载并安装

如果您的请求获得批准，您将收到一封欢迎电子邮件（请注意，您还会收到 NVIDIA 一般开发者计划的欢迎电子邮件）。

如需下载，请登录 https://developer.nvidia.cn。单击右上角处您的名称，然后选择“My Programs”（我的计划），在此找到“Member Area”（会员区）链接。单击上方的“Join Now”（立即加入）按钮也可跳转至“Member Area”（会员区）链接。

单击此处查看 Omniverse 文档中的完整安装说明。