NVIDIA Omniverse Replicator Insight 抢先体验计划
欢迎访问 Omniverse Replicator Insight 应用的抢先体验申请页面。Replicator Insight 应用允许开发者快速查看、导航和检查合成生成的渲染器。请按照以下步骤提交抢先体验申请。
如何申请。
要申请访问 Omniverse Replicator Insight，请按照以下步骤操作：
1. 注册 NVIDIA 开发者帐户
访问 Omniverse Cloud 服务抢先体验计划需要 NVIDIA 开发者帐户。
作为这项免费计划的成员，您还将获得新的 NVIDIA 软件开发套件和工具，以加速您在关键技术领域的应用。
2. 申请参与抢先体验
您将收到一封欢迎电子邮件，表明您已成功注册 NVIDIA 开发者计划。
注册后，您可立即填写 Omniverse Replicator Insight 抢先体验计划的申请表单。
3. 等待电子邮件确认
申请获得批准后，您将收到一封欢迎电子邮件，其中包含后续步骤。
电子邮件的域名为 developer.nvidia.com 或 nvidia.com，因此请确保将这些域名添加到垃圾邮件拦截器的安全列表。
4. 访问 Omniverse Replicator Insight
您收到的电子邮件将包括有关如何下载 Replicator Insight 应用的说明以及关于接受最终用户许可协议 (EULA) 的信息。