NVIDIA Tokkio 展示
智能 AI 驱动的客户服务代理，无处不在
Violet 是由 AI 赋能的客户服务助理，随时可以处理您的订单。此基于云的虚拟形象使用 NVIDIA Tokkio 参考应用框架构建而成，使交互式虚拟形象能够观看、感知、智能交谈并提供建议，从而增强客户服务体验。
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基于 NVIDIA Omniverse ACE 构建
NVIDIA Tokkio 利用 Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE)（一套新的原生云 AI 模型和服务），使开发者能够更轻松地构建、定制和部署逼真的虚拟助手和数字人。ACE 基于 NVIDIA 统一计算框架而构建，该框架允许访问丰富的软件工具和 API，提供高度逼真的完全交互式虚拟形象所需的各种技能。
NVIDIA AI 技术
动画 AI
Omniverse Audio2Face 测试版可让您更轻松地根据任何配音音轨制作 3D 角色动画，无论您是为游戏角色、电影角色或实时数字助理制作动画，还是单纯为了获得乐趣，都可以轻松实现。您可以在交互式实时应用场景中使用该应用，也可以将其用作传统的面部动画创作工具。实时运行结果还是烘焙结果，由您决定。
AUDIO2FACE
对话式 AI
NVIDIA 的对话式 AI 解决方案包含专为语音 AI 打造的NVIDIA Riva和用于自然语言处理的 NVIDIA NeMo Megatron。借助于该解决方案，开发者可以快速构建和部署先进的应用，实现高精度并快速响应（响应时间远低于 300 毫秒），从而实现实时交互。
对话式 AI
视觉 AI
NVIDIA Metropolis 为个人开发者、高等教育和研究人员以及企业提供端到端计算机视觉 (CV) 工作流（从模型开发到部署）。首先使用 NVIDIA 预训练模型、TAO 和 DeepStream，简化端到端计算机视觉 AI 开发流程。
推荐 AI
NVIDIA Merlin™ 是一个开放源代码框架，用于大规模构建高性能推荐系统。它包含库、方法和工具，可通过解决预处理、特征工程、训练、推理和部署至生产等常见难题来简化推荐系统的构建。
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QSR 客户服务
了解客户与 Project Tokkio 的互动。Project Tokkio 是由 Omniverse ACE 提供动力支持的对话式 AI 操作台。此参考应用利用 NVIDIA Metropolis 视觉 AI 和 NVIDIA Riva 语音 AI 技术与用户进行通信。它使用 NVIDIA 的 NeMo Megatron-Turing 530B（用于理解意图的先进语言模型）和 NVIDIA Merlin，生成有意义的建议。3D 虚拟形象通过 Omniverse 进行动画和可视化处理，可实时提供令人惊艳的客户服务体验。
自然、专业的问答助手
在此演示中，我们会看到 Project Tokkio 的一个示例，这是一个“对话操作台”参考应用，其造型逼真、栩栩如生的自主虚拟形象能够回答有挑战性的特定领域问题。这款在 Omniverse 中打造的虚拟形象是一个参考应用，采用了多种 NVIDIA 关键技术，如专为语音 AI 打造的 NVIDIA Riva、NVIDIA 的 NeMo Megatron Megatron-Turing 530B 大型语言模型，以及用于制作面部和身体动画的 NVIDIA Omniverse 动画系统组合。
DRIVE Concierge
借助 Omniverse ACE，DRIVE Concierge 能够充当每个人的数字助理，帮助他们提出建议、进行预订、拨打电话和发出提醒。同时该系统还可以为每位驾驶员和乘客提供个性化服务，为每个人提供定制私人乘务管家服务。乘客将能够与车辆进行自然对话；而且，此前需要进行物理控制或使用触控屏的许多功能，现在只需下达语音命令即可完成。