NVIDIA Optical Flow SDK

光流还可以非常有效地用于实时内插或外插视频帧。这对于提高视频播放的流畅度、生成慢动作视频或在使用 Oculus 设备进行 VR 体验时大幅减少延迟非常有用（详细信息）。Turing 和 Ampere GPU 中的光流功能通过将密集的流向量计算卸载到 GPU 芯片上的专用硬件引擎以加速这些用例，从而腾出 GPU 和 CPU 资源来处理其他任务。此功能位于硬件中，独立于 CUDA Core。