NVIDIA RTX Path Tracing SDK

深度学习超级采样 (DLSS)

NVIDIA DLSS 3 是一种神经图形技术，可在不影响画质或响应速度的前提下，利用 AI 生成帧，从而成倍提升性能。它可为您带来充足的性能提升空间，有助于最大化光线追踪的设置，并提高输出分辨率。DLSS 由 GeForce RTX 40 系列 GPU 中的 Tensor Core 和新款光流加速器提供支持。