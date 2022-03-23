NVIDIA RTX Path Tracing SDK
NVIDIA RTX™ Path Tracing 软件开发套件 (SDK) 融合了实时光线追踪和神经图形开发领域多年来的最佳实践，旨在构建一款实时路径追踪器。
探索 RTX Path Tracing SDK 的优势。
实时呈现真实的照明。
无论是要执行光栅化还是光线追踪，还是同时执行两种操作，这款 SDK 都能提供工具和代码示例，从而构建物理精准的交互式参考渲染器，为游戏开发提供帮助，确保在游戏制作过程中呈现逼真的照明。
高度可定制的工具套件。
对于此 SDK，您可以灵活使用，您可以使用单个组件来满足需求，也可以采用整个路径追踪器，并将其直接集成到游戏引擎中。
超级逼真的游戏模式。
这款路径追踪器利用了 NVIDIA GeForce RTX® 40 系列 GPU 中的新硬件，可帮助您打造优质的渲染模式，而不会影响性能。
查看路径追踪在游戏中的应用。
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”
“传送门 (Portal)”RTX 版
“逆水寒 (Justice Online)”
深入了解 RTX Path Tracing 的核心技术。
深度学习超级采样 (DLSS)
NVIDIA DLSS 3 是一种神经图形技术，可在不影响画质或响应速度的前提下，利用 AI 生成帧，从而成倍提升性能。它可为您带来充足的性能提升空间，有助于最大化光线追踪的设置，并提高输出分辨率。DLSS 由 GeForce RTX 40 系列 GPU 中的 Tensor Core 和新款光流加速器提供支持。开始使用 DLSS
Shader Execution Reordering (SER)
NVIDIA Shader Execution Reordering 是一个 API 扩展程序，可优化光线追踪工作负载的执行，从而更大限度地提升光线追踪着色器的并行性和性能。下载 NVAPI（我们很快将通过 NVAPI 提供 SER）
RTX 直接照明 (RTXDI)
NVIDIA RTXDI 是一种光线追踪算法，可在场景中渲染数百万个动态光线和阴影，而不会影响性能。RTXDI 由 RTX GPU 中的 RT Core 加速。开始使用 RTXDI
NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD)
NRD 是用于光线追踪光照、阴影和环境光遮蔽的跨平台降噪库。当每个像素的光线预算受限时，NRD 能够快速提供不打折扣的画质。开始使用 NRD
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