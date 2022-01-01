RTX 直接照明 (RTXDI)

如果可以向游戏环境添加数百万个动态光源，而无需担心性能或资源限制，该有多妙？ 小型 LED 灯，时代广场广告牌，甚至爆炸的火球。NVIDIA RTX™ 直接照明 (RTXDI) 让这一切成为可能，同时还可实现实时渲染，并轻松地融合用户生成的模型中的照明。任何形状的几何体都能发光、投射适当的阴影，还能自由、动态地移动。