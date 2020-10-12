vMaterials
NVIDIA vMaterials 是 MDL 材质和光线的精选集合，代表着设计和 AEC 工作流中使用的常见真实材质。集成 Iray 或 MDL SDK 可以在不编写着色器的情况下，向应用快速引入一个包含数百种现成材质的库。这些材质按统一的比例构建，因此设计师可以在这些材质间轻松切换，而无需重新调整比例。MDL 的分层功能支持快速更改或增强材质，以获得所需的外观。由于 vMaterials 基于 MDL 构建，因此可在其他支持应用中轻松保存和打开。NVIDIA vMaterials 可方便快捷地为客户提供各种材质。
对于材质制造商而言，vMaterials 可以为您的产品目录提供数字参考样本。它将提供一个经验证的材质库，支持客户将您的产品融入其设计，并让客户相信他们能体验到正确的材质外观。如果您想要将目录迁移到 vMaterials，请联系我们。
vMaterials 2.0 现已推出
vMaterials 2.0 引入了新目录，其中包含大修的新型材质。使用摄影测量法捕捉纹理，以提升其整体质量。材质的质量也得到了提高，并且目录提供了一系列经过精心策划的标准化预设，具有直观的参数用户界面。
为 Omniverse 做好准备
vMaterials 2.0 可直接在 NVIDIA Omniverse 中使用，可作为在您的项目中使用的即用型软件包。该包也可以通过 Omniverse Launcher 进行下载。
vMaterials 2.0
适用于 Windows vMaterials 2.0
适用于 Linux vMaterials 2.0
适用于 Mac OSX
以前的版本
仍想使用版本 1.7 vMaterials 的用户可以将其与 2.0 一起安装，然后将其用作补充材质目录。
vMaterials 2.0 主要特性
- 800 多种用于 AEC 和设计的常用材质
- 高度详细的摄影测量纹理图
- 可为现实世界的材质提供数字参考
- 具有直观参数控制的可调整材质
- 针对不同材质类型定制材质模型
- 无限平铺特征，允许重复纹理，而不会出现伪影
- 物理属性准确
- 跨平台
|平台
|Windows、Linux 和 Mac
|依赖项
|MDL 1.6 (vMaterials 2.0)
MDL 1.4 (vMaterials 1.7)
|受支持的应用
|
|文档
|vMaterials 安装说明
vMaterials 实际中的应用
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