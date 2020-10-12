NVIDIA vMaterials 是 MDL 材质和光线的精选集合，代表着设计和 AEC 工作流中使用的常见真实材质。集成 Iray 或 MDL SDK 可以在不编写着色器的情况下，向应用快速引入一个包含数百种现成材质的库。这些材质按统一的比例构建，因此设计师可以在这些材质间轻松切换，而无需重新调整比例。MDL 的分层功能支持快速更改或增强材质，以获得所需的外观。由于 vMaterials 基于 MDL 构建，因此可在其他支持应用中轻松保存和打开。NVIDIA vMaterials 可方便快捷地为客户提供各种材质。

对于材质制造商而言，vMaterials 可以为您的产品目录提供数字参考样本。它将提供一个经验证的材质库，支持客户将您的产品融入其设计，并让客户相信他们能体验到正确的材质外观。如果您想要将目录迁移到 vMaterials，请联系我们。

vMaterials 2.0 现已推出

vMaterials 2.0 引入了新目录，其中包含大修的新型材质。使用摄影测量法捕捉纹理，以提升其整体质量。材质的质量也得到了提高，并且目录提供了一系列经过精心策划的标准化预设，具有直观的参数用户界面。

为 Omniverse 做好准备

vMaterials 2.0 可直接在 NVIDIA Omniverse 中使用，可作为在您的项目中使用的即用型软件包。该包也可以通过 Omniverse Launcher 进行下载。

以前的版本

仍想使用版本 1.7 vMaterials 的用户可以将其与 2.0 一起安装，然后将其用作补充材质目录。