渲染技术
探索能够帮助 NVIDIA 开发者为专业可视化和电子游戏渲染具有高保真度的视频和音频资产的 NVIDIA SDK，帮助他们打造令人信服的沉浸式环境。
VRWorks Audio
NVIDIA VRWorks™ Audio 通过在 3D 空间中实时路径追踪声音，为应用带来真正的沉浸式音频。利用 NVIDIA OptiX™ 光线追踪技术，VRWorks Audio 可实时追踪声音路径，提供物理级逼真的声音，从而反映您所在虚拟环境的规模、形状和材质属性。了解详情
OptiX
NVIDIA OptiX 是用于在 GPU 上实现优异光线追踪性能的应用框架。该框架提供了简单的递归式灵活流程，用于加速光线追踪算法。它包含可编程相交、光线生成和着色功能，可将 NVIDIA GPU 的强大功能引入光线追踪应用。了解详情
材质定义语言 (MDL)
NVIDIA MDL 可让您在支持的应用之间自由地共享基于物理的材质和光源。MDL 材质库只需创建一次，即可在保持外观的前提下导入到工作流程的所有应用中，您尽可放心使用。了解详情
实时光线追踪
NVIDIA SDK 可帮助开发者在 NVIDIA 硬件上充分利用光线追踪的强大功能。探索 NVIDIA 开发者工具如何协同工作，生成新一代令人惊叹的实时光线追踪内容。
RTX 全局照明 (RTXGI)
NVIDIA RTX™ 全局照明 (RTXGI) 能够生成多次反弹间接照明，无烘焙时间、漏光或昂贵的每帧成本。这是一种可扩展的解决方案，即使在严格的帧预算下，也能够支持实时无限反弹照明。借助实时引擎内照明更新，将内容创作加速到极致，并获享所有支持 DirectX Raytracing (DXR) GPU 的广泛硬件支持。
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RTX 直接照明 （RTXDI）
RTX 直接照明可生成数百万个动态光源。作为实时光线追踪 SDK，其可在夜景和内景中提供逼真照明。这种照明效果需要计算成千上万乃至数百万面光源产生的阴影。即使在有限的每像素光线数量下，您也能够发挥出非凡的创造力。在与 RTXGI 和 NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD) 集成时，各个场景均能从令人惊叹的可扩展照明和清晰的降噪图像中获益。
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深度学习超级采样 (DLSS)
由 AI 提供动力支持的帧率提升器，可提供出色画质。NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 利用 RTX GPU 上 Tensor Core 的强大功能，使用基于 NVIDIA 超级计算机训练的通用深度学习网络，对低分辨率输入进行放大和锐化，输出高分辨率。最终实现出色性能，并且更大限度地提高分辨率与光线追踪设置的上限。
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NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD)
高质量实时降噪能够从光线追踪场景中获得高质量的图像。NVIDIA Real-Time Denoiser 是同类中仅有的降噪器，可用来处理每个像素半根到一根光线 (RPP) 的信号。NRD 使用渲染输入和环境图像来提供可媲美绝对真实的结果，因此无论每像素光线的预算因硬件而变得多么紧张，NRD 都支持启用全套 RTX 技术。
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探索使用 NVIDIA 技术的方法
NVIDIA 开发者计划
免费获取 DLSS、NRD 和 OptiX 等 NVIDIA 图像处理 SDK。NVIDIA 开发者计划可为您提供在应用中实施 NVIDIA SDK 的自主性和灵活性，还可提供开发者博客、论坛、常见问题解答和文档等其他资源。
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NVIDIA Omniverse
使用基于 Pixar 的 Universal Scene Description (USD) 和 NVIDIA RTX 技术构建的平台 NVIDIA Omniverse™，体验实时设计协作和物理级准确的仿真。
多层平台具有功能强大的 Omniverse RTX 渲染器，后者是一款支持多 GPU 的高级渲染器，具有两种模式：可实现极速性能的 RTX 加速的实时光线追踪；可实现高保真度效果的近实时参考路径追踪。技术艺术家、设计师和工程师可以在预构建 Omniverse 应用中利用 RTX 功能，并且开发者可以轻松基于 Omniverse Kit 构建自己的应用。下载公测版
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