RTX 直接照明 （RTXDI）

RTX 直接照明可生成数百万个动态光源。作为实时光线追踪 SDK，其可在夜景和内景中提供逼真照明。这种照明效果需要计算成千上万乃至数百万面光源产生的阴影。即使在有限的每像素光线数量下，您也能够发挥出非凡的创造力。在与 RTXGI 和 NVIDIA Real-Time Denoiser (NRD) 集成时，各个场景均能从令人惊叹的可扩展照明和清晰的降噪图像中获益。