扩展现实 (XR) 致力于创建增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 应用的开发者可轻松采用的技术。

VR 中的模拟环境 NVIDIA VRWorks™ 是一套全面的 API、库和引擎，为 VR 带来物理属性逼真的视觉、听觉、触觉交互和模拟环境，将 VR 的临场感提升到了更高境界。

了解详情 X 现实串流 CloudXR 是 NVIDIA 推出的一款解决方案，用于从远程服务器（云端、数据中心或边缘）上的任意 OpenVR XR 应用中串流 VR、AR 和 MR 内容。



了解详情

视频技术

作为所有视频解决方案的基础的硬件加速技术。这项技术利用新的 NVIDIA 架构，并释放 GPU 和 CPU 来执行其他操作，从而为开发者创建应用提供更强大的计算功能。

了解详情