显示和输出解决方案


探索 NVIDIA 的产品集合，为各种类型的显示器创建经优化的 GPU 加速应用。借助这些产品，开发者能够改善其视觉应用的交付和同步。

同步和显示
管理

这套技术为专注于管理和改善显示延迟和输出的开发者提供支持。这些工具由 NVIDIA GPU 提供动力支持，允许开发者一起同步多个显示器，而且不会损失性能。



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同步显示器

借助 NVIDIA® Quadro® Sync，用户可以在多台显示器上实现流畅同步，打造炫目的超高分辨率画面，从而满足各行各业的可视化和展示需求。


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多显示器投影

借助 NVIDIA Mosaic 技术，您可轻松地从单个系统横跨多达 16 台高分辨率显示器或投影仪使用任意应用，且不会牺牲性能或功耗。


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整合显示器

Warp and Blend SDK 是 NVAPI 中的公开接口，用于映射（图像几何校正）和融合（强度和黑色级别调整）单显示器输出或多显示器输出。


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AND BLEND

监控管理器

借助 NVIDIA RTX™ Desktop Manager 软件，您可以轻松管理单显示器或多显示器工作空间，同时获得极高的灵活性和控制力，有效管理显示空间和桌面。


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QUADRO VIEW

低输入延迟

Reflex SDK 是系统级解决方案，为开发者提供一套全面的工具，用于实时监控、测量、调试和改善延迟，且不会降低分辨率或帧率。


开始使用
REFLEX

扩展现实 (XR)

致力于创建增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 应用的开发者可轻松采用的技术。


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VR 中的模拟环境

NVIDIA VRWorks™ 是一套全面的 API、库和引擎，为 VR 带来物理属性逼真的视觉、听觉、触觉交互和模拟环境，将 VR 的临场感提升到了更高境界。


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X 现实串流

CloudXR 是 NVIDIA 推出的一款解决方案，用于从远程服务器（云端、数据中心或边缘）上的任意 OpenVR XR 应用中串流 VR、AR 和 MR 内容。



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视频技术


作为所有视频解决方案的基础的硬件加速技术。这项技术利用新的 NVIDIA 架构，并释放 GPU 和 CPU 来执行其他操作，从而为开发者创建应用提供更强大的计算功能。


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核心技术


作为所有显示解决方案的基础的硬件加速技术。这项技术利用 NVIDIA GPU 和驱动来帮助开发者创建应用。



高动态范围 (HDR)

900 和 1000 系列的所有 NVIDIA GPU 均支持 HDR 显示输出。HDMI 2.0 能够提供所需的带宽，用于实现 HDR 所需的更高质量信号。

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显示捕获和编码

Capture SDK 能够以图像或图像流的形式捕获桌面缓存，这些图像或流可压缩为视频比特流，以传输至远程客户端或在本地存储。

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同步刷新率

G-Sync® 能够将显示器刷新率与 NVIDIA GeForce GTX™ 驱动的 PC 中的 GPU 同步，从而消除屏幕撕裂现象，并更大限度地减少显示器卡顿现象和输入延迟。


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NVIDIA 图形 API (NVAPI)

NVAPI 支持直接访问 Windows 平台上的 NVIDIA GPU 和驱动。它支持常用图形 API 以外的操作类别。

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企业管理工具套件

NVWM 使用 Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) 配置并监控各种图形和显示功能，以及 NVIDIA 软件组件。

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驱动配置

NV-CONTROL 扩展程序为客户端提供一种机制，用于查询和设置 NVIDIA 驱动的配置参数。


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NVIDIA 显示和输出合作伙伴


资源

NVIDIA On-Demand

探索会议、播客、演示、研究海报等的丰富目录。

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论坛

直接与 NVIDIA 进行互动，并与全球开发者社区讨论新技术。

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NVIDIA 深度学习培训中心

NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 会提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实战培训。

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NVIDIA 开发者计划

欢迎加入 NVIDIA 开发者计划，获得各种工具和培训，加速 AI、HPC 和高级图形应用。

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Video Codec SDK GPU 支持矩阵

获取对跨 GPU 的各种视频格式的支持。

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