显示和输出解决方案
探索 NVIDIA 的产品集合，为各种类型的显示器创建经优化的 GPU 加速应用。借助这些产品，开发者能够改善其视觉应用的交付和同步。
同步和显示
管理
这套技术为专注于管理和改善显示延迟和输出的开发者提供支持。这些工具由 NVIDIA GPU 提供动力支持，允许开发者一起同步多个显示器，而且不会损失性能。
同步显示器
借助 NVIDIA® Quadro® Sync，用户可以在多台显示器上实现流畅同步，打造炫目的超高分辨率画面，从而满足各行各业的可视化和展示需求。
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多显示器投影
借助 NVIDIA Mosaic 技术，您可轻松地从单个系统横跨多达 16 台高分辨率显示器或投影仪使用任意应用，且不会牺牲性能或功耗。
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整合显示器
Warp and Blend SDK 是 NVAPI 中的公开接口，用于映射（图像几何校正）和融合（强度和黑色级别调整）单显示器输出或多显示器输出。
开始使用 WARP
AND BLEND
监控管理器
借助 NVIDIA RTX™ Desktop Manager 软件，您可以轻松管理单显示器或多显示器工作空间，同时获得极高的灵活性和控制力，有效管理显示空间和桌面。
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QUADRO VIEW
低输入延迟
Reflex SDK 是系统级解决方案，为开发者提供一套全面的工具，用于实时监控、测量、调试和改善延迟，且不会降低分辨率或帧率。
开始使用
REFLEX
扩展现实 (XR)
致力于创建增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 应用的开发者可轻松采用的技术。
VR 中的模拟环境
NVIDIA VRWorks™ 是一套全面的 API、库和引擎，为 VR 带来物理属性逼真的视觉、听觉、触觉交互和模拟环境，将 VR 的临场感提升到了更高境界。
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视频技术
作为所有视频解决方案的基础的硬件加速技术。这项技术利用新的 NVIDIA 架构，并释放 GPU 和 CPU 来执行其他操作，从而为开发者创建应用提供更强大的计算功能。
核心技术
作为所有显示解决方案的基础的硬件加速技术。这项技术利用 NVIDIA GPU 和驱动来帮助开发者创建应用。
显示捕获和编码
Capture SDK 能够以图像或图像流的形式捕获桌面缓存，这些图像或流可压缩为视频比特流，以传输至远程客户端或在本地存储。了解详情
企业管理工具套件
NVWM 使用 Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) 配置并监控各种图形和显示功能，以及 NVIDIA 软件组件。了解详情
驱动配置
NV-CONTROL 扩展程序为客户端提供一种机制，用于查询和设置 NVIDIA 驱动的配置参数。
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NVIDIA 显示和输出合作伙伴
资源
NVIDIA On-Demand
探索会议、播客、演示、研究海报等的丰富目录。了解详情
论坛
直接与 NVIDIA 进行互动，并与全球开发者社区讨论新技术。访问 NVIDIA 开发者论坛
NVIDIA 深度学习培训中心
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 会提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实战培训。了解详情
NVIDIA 开发者计划
欢迎加入 NVIDIA 开发者计划，获得各种工具和培训，加速 AI、HPC 和高级图形应用。了解详情
Video Codec SDK GPU 支持矩阵
获取对跨 GPU 的各种视频格式的支持。了解详情