视频和音频解决方案
NVIDIA 的 AI 赋能 SDK 用于构建 GPU 加速的多媒体处理应用，可提供实时解决方案，用于增强、修改和优化音频和视频质量。这些 SDK 打包成两个核心直播和视频会议产品（NVIDIA Broadcast Engine 和 NVIDIA Maxine™），可帮助开发者改进直播、内容创建以及视频会议应用和平台。
适用于 Windows Machines 的直播
NVIDIA Broadcast Engine 是一系列 SDK，可为在本地 Windows 机器上使用 AI 的开发者提供 AI 赋能的广播、内容创建和视频会议功能。
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基于云的视频会议平台
NVIDIA Maxine 是一个完全加速的平台 SDK，用于在云中构建和部署使用先进模型的 AI 赋能视频会议功能。
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显示和输出技术
查看产品集合，为各种类型的显示器创建经优化的 GPU 加速应用。借助这些产品，开发者能够改善其视觉应用的交付和同步。了解详情
核心视频技术
探索作为所有视频解决方案的基础的硬件加速技术。这项技术利用新的 NVIDIA 体系架构，并释放 GPU 和 CPU 来执行其他操作，从而为开发者创建应用提供更强大的计算功能。
低延迟 IO 和 GPU/CPU 同步
GPUDirect® for Video 允许第三方硬件与 NVIDIA GPU 进行高效通信，通过将 IO 设备与 GPU 和 CPU 同步来更大限度地减少历史延迟问题。
合作伙伴
资源
NVIDIA On-Demand
探索会议、播客、演示、研究海报等的丰富目录。了解详情
论坛
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NVIDIA 深度学习培训中心
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 会提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实战培训。了解详情
NVIDIA 开发者计划
欢迎加入 NVIDIA 开发者计划，获得各种工具和培训，加速 AI、HPC 和高级图形应用。了解详情
Video Codec SDK GPU 支持矩阵
对跨 GPU 的各种视频格式的支持了解详情