视频和音频解决方案

NVIDIA 的 AI 赋能 SDK 用于构建 GPU 加速的多媒体处理应用，可提供实时解决方案，用于增强、修改和优化音频和视频质量。这些 SDK 打包成两个核心直播和视频会议产品（NVIDIA Broadcast EngineNVIDIA Maxine™），可帮助开发者改进直播、内容创建以及视频会议应用和平台。

身体追踪

面部和身体追踪

借助 AR SDK，开发者可以使用标准网络摄像头对人脸和身体进行实时 3D 追踪，从而打造有趣且引人入胜的增强现实 (AR) 效果。

开始使用 AR SDK
音频

音频增强功能

借助 Audio Effects SDK，开发者能够利用 AI 消除背景干扰噪音，将音频中的人声与传入和/或传出的音频源隔离开来。

开始使用 Audio Effects SDK
超分辨率

超高分辨率和虚拟背景

借助 Video Effects SDK，开发者可以利用 AI 实时提升视频分辨率并提供虚拟背景，优化观看体验。

开始使用 Video Effects SDK
视频分析

视频和图像分析

DeepStream SDK 提供完整的串流分析工具套件，可用于基于 AI 的多传感器处理以及视频和图像理解。

开始使用 DeepStream SDK
对话式 AI

对话式 AI

Riva SDK 是一种应用框架，能够用于在 GPU 上提供实时性能的多模态对话式 AI 服务。

开始使用 Riva SDK
面部动画

基于语音的面部动画

Audio2Face SDK 是一款 AI 赋能的应用，仅基于一个音频来源即可生成面部表情动画。

开始使用 Audio2Face SDK

适用于 Windows Machines 的直播

NVIDIA Broadcast Engine 是一系列 SDK，可为在本地 Windows 机器上使用 AI 的开发者提供 AI 赋能的广播、内容创建和视频会议功能。


了解详情

基于云的视频会议平台

NVIDIA Maxine 是一个完全加速的平台 SDK，用于在云中构建和部署使用先进模型的 AI 赋能视频会议功能。


了解详情

显示和输出技术

查看产品集合，为各种类型的显示器创建经优化的 GPU 加速应用。借助这些产品，开发者能够改善其视觉应用的交付和同步。

了解详情

核心视频技术

探索作为所有视频解决方案的基础的硬件加速技术。这项技术利用新的 NVIDIA 体系架构，并释放 GPU 和 CPU 来执行其他操作，从而为开发者创建应用提供更强大的计算功能。

视频编码和解码

Video Codec SDK 是一套全面的 API（包含高性能工具、样本和文档），用于在 Windows 和 Linux 上执行硬件加速视频编码和解码。

了解详情

图形和计算

Vulkan API 是新一代图形和计算开放标准 API，可对现代 GPU 实现跨平台高效访问。

了解详情

准确的流向量

Optical Flow SDK 使用复杂算法来生成高度精确的流向量，这些向量对于帧到帧的强度变化具有鲁棒性，并可追踪真实的物体运动。

了解详情

高性能数据传输

Rivermax SDK 支持直接向 GPU 来回传输数据，为串流工作负载提供出色的吞吐量和延迟，并尽可能降低 CPU 利用率。

了解详情

加速游戏资产加载和解压缩

NVIDIA RTX™ IO 支持基于 GPU 的快速加载和游戏资产解压缩，与硬盘和传统存储 API 相比，可将 IO 性能提升高达 100 倍。

了解详情

低延迟 IO 和 GPU/CPU 同步

GPUDirect® for Video 允许第三方硬件与 NVIDIA GPU 进行高效通信，通过将 IO 设备与 GPU 和 CPU 同步来更大限度地减少历史延迟问题。

了解详情

GPU 和存储之间的直接传输

GPUDirect Storage 支持在 GPU 显存与存储之间进行直接显存访问 (DMA) 传输的直接数据路径，从而避免通过 CPU 的反弹缓冲区。

了解详情

神经网络训练器

数据加载库会在解码和增强图像、视频和语音时将训练与预处理重叠，从而减少延迟和训练时间。

了解详情

加速视频和图像处理

性能基元库提供 GPU 加速的图像、视频和信号处理功能，执行速度是仅 CPU 实现的 30 倍。

了解详情

低延迟图像解码

nvJPEG 库为计算机视觉应用（如图像分类/分割和物体检测）中使用的常见 JPEG 格式提供低延迟解码、编码和转码。

了解详情

合作伙伴

资源

NVIDIA On-Demand

探索会议、播客、演示、研究海报等的丰富目录。

了解详情

论坛

直接与 NVIDIA 进行互动，并与全球开发者社区讨论新技术。

访问 NVIDIA 开发者论坛

NVIDIA 深度学习培训中心

NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 会提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实战培训。

了解详情

NVIDIA 开发者计划

欢迎加入 NVIDIA 开发者计划，获得各种工具和培训，加速 AI、HPC 和高级图形应用。

了解详情

Video Codec SDK GPU 支持矩阵

对跨 GPU 的各种视频格式的支持

了解详情