视频和音频解决方案

NVIDIA 的 AI 赋能 SDK 用于构建 GPU 加速的多媒体处理应用，可提供实时解决方案，用于增强、修改和优化音频和视频质量。这些 SDK 打包成两个核心直播和视频会议产品（NVIDIA Broadcast Engine 和 NVIDIA Maxine™），可帮助开发者改进直播、内容创建以及视频会议应用和平台。