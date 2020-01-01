高等教育与研究开发者资源
一个为教育工作者和研究人员提供资源和新闻的中心。
教育与研究机会
教学套件
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 教学套件为符合条件的教育工作者提供深度学习、加速计算和机器人方面的完整课程解决方案。将学术理论与真实应用程序相结合，为新一代的创新者提供重要 AI 技能组合。
深入了解
认证讲师计划
经验丰富的教育工作者可以获得“深度学习大使”认证，并免费为大学教职人员、学生和研究人员提供 DLI 实操研讨会。
获得认证
教育套件和优惠价格
为了更好地为教职人员、学生和研究人员提供支持，NVIDIA 为学术界提供使用先进计算平台的机会，以支持他们研发新一代的 GPU 加速型应用程序、服务和算法。
探索产品
Studio 教育合作伙伴
NVIDIA Studio 教育合作伙伴计划为新一代创意专业人士提供视觉叙事领域的技术进步。为数字传媒专业的学生提供可直接在业内实际工作中运用的技术经验。
开始创作
GPU 资助
NVIDIA 与各级学术机构建立合作关系，在世界各地推动开创性的基础研究，以帮助教育工作者培训全球新生代的创新人才。
了解详情
研究生奖学金
我们将邀请博士生提交他们的研究项目，以考量其是否有资格加入 NVIDIA 研究生奖学金计划。
立即申请
Jetson 社区项目
探索 NVIDIA 和 NVIDIA 社区联手创建的 Jetson 项目，学习有用的知识。这些项目专为 Jetson Nano、Jetson Xavier NX、Jetson TX2 和 Jetson AGX Xavier 而打造。
加入社区
应用研究加速器计划
该 NVIDIA 应用研究加速器计划为研究人员提供技术指导、硬件支持和资金支持，支持那些可通过部署到 GPU 加速型应用程序中产生重大影响的项目。
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适合您的计划
开发者资源
NVIDIA 开发者计划提供了在各种 NVIDIA 技术平台上成功构建应用程序所需的高级工具和培训课程。您可以借此访问数百种 SDK，还能通过我们的社区论坛建立一个志同道合的开发者圈子，另外还有其他许多好处。
技术培训
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实操培训，支持您解决实际问题。该培训由云端 GPU 支持，提供自定进度式在线课程或者讲师指导式直播研讨会。
加速发展您的初创公司
NVIDIA Inception 是面向 AI、数据科学和高性能计算初创公司的加速平台，为全球 7000 多家初创公司提供进入市场的支持、专业知识和技术。初创公司可以通过 DLI 获得培训机会、优惠硬件价格，以及受邀参加独家社交活动的机会。
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