用于渲染的图像处理技术
此 NVIDIA 超级采样和降噪技术套件能够加快渲染速度，并与光线追踪源无缝配合，帮您更快地创作出逼真的视觉效果。
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使用基于 Pixar 的 Universal Scene Description (USD) 和 NVIDIA RTX 技术构建的平台 NVIDIA Omniverse™，体验实时设计协作和物理级准确的仿真。多层平台具有功能强大的 Omniverse RTX 渲染器，后者是一款支持多 GPU 的高级渲染器，具有两种模式：可实现极速性能的 RTX 加速的实时光线追踪；可实现高保真度效果的近实时参考路径追踪。技术美术、设计师和工程师可以在预构建 Omniverse 应用中利用 RTX 功能，并且开发者可以轻松基于 Omniverse Kit 构建自己的应用。下载 Omniverse（公测版）
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