用于渲染的图像处理技术

此 NVIDIA 超级采样和降噪技术套件能够加快渲染速度，并与光线追踪源无缝配合，帮您更快地创作出逼真的视觉效果。

NVIDIA DLSS NDR

NVIDIA 渲染技术

深度学习超级采样 (DLSS)

由 AI 提供动力支持的帧率提升，助力实现出色画质。NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 利用 NVIDIA RTX™ GPU 上 Tensor Core 的强大功能，使用基于 NVIDIA 超级计算机训练的通用深度学习网络，对低分辨率输入进行放大和锐化，输出高分辨率内容。最终实现出色性能，并且更大限度地提高分辨率与光线追踪设置的上限。

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NVIDIA DLSS
实时降噪器

实时降噪器

实时消除照明、阴影和其他光线追踪源生成的图像噪声。NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD) 能够以更快的速度提供比传统降噪器更清晰、更稳定的图像。其可以跨 API 进行扩展，并可提升其他 RTX 技术的价值。

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OptiX AI 加速的降噪器

使用高质量的后处理降噪器 NVIDIA OptiX™，缩短渲染迭代时间。OptiX 使用 GPU 加速的 AI 技术，可显著缩短渲染视觉上无噪声的高保真图像所需的时间。开发者可使用渲染器提供的图像对降噪器神经网络进行训练，从而扩展质量和性能。

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免费获取 DLSS、Reflex 和 RTXMU 等侧重于性能的 NVIDIA SDK。NVIDIA 开发者计划可为您提供在应用中实施 NVIDIA SDK 的自主性和灵活性，还可提供开发者博客、论坛、常见问题解答和文档等其他资源。

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NVIDIA Omniverse

使用基于 Pixar 的 Universal Scene Description (USD) 和 NVIDIA RTX 技术构建的平台 NVIDIA Omniverse™，体验实时设计协作和物理级准确的仿真。多层平台具有功能强大的 Omniverse RTX 渲染器，后者是一款支持多 GPU 的高级渲染器，具有两种模式：可实现极速性能的 RTX 加速的实时光线追踪；可实现高保真度效果的近实时参考路径追踪。技术美术、设计师和工程师可以在预构建 Omniverse 应用中利用 RTX 功能，并且开发者可以轻松基于 Omniverse Kit 构建自己的应用。

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