用于渲染的图像处理技术

实时降噪器

实时消除照明、阴影和其他光线追踪源生成的图像噪声。NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD) 能够以更快的速度提供比传统降噪器更清晰、更稳定的图像。其可以跨 API 进行扩展，并可提升其他 RTX 技术的价值。