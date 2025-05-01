开始使用 Nsight Systems

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Nsight Systems 2026.1.2 现已推出

查看支持的平台以便 NVIDIA Nsight™ Systems 为您的主机和分析目标选择正确的版本。



如果通过 CLI 进行分析，请根据 CLI 的运行位置选择您的平台。如果使用 GUI (完整版) 查看报告、进行分析或进行远程分析，请根据将运行 GUI 的主机 PC 架构选择您的平台。



另请查看系统要求然后下载。

桌面、工作站和服务器平台：

Kubernetes 集成：

JupyterLab 集成：

嵌入式和汽车平台：

下载 NVIDIA DRIVE 版本

Nsight Systems 作为DRIVE OS用于在基于 NVIDIA DRIVE AGX™ 的智能汽车上进行开发和部署。

查看 Nsight Systems 文档。

支持的平台

Nsight Systems 通过多个软件包分发。选择“Profiling Target” (性能分析目标) 列，了解可用于性能分析 (本地或远程) 以及查看报告的主机。

分析目标 Linux 工作站和服务器 Windows 工作站和游戏 PC NVIDIA DPU 和 SuperNIC Jetson 和 IGX DRIVE 从主机 Windows 远程 GUI

报告查看器 本地 CLI 和 GUI 远程 GUI ›

报告查看器 远程 CLI 远程报告查看器 远程报告查看器 远程报告查看器 Mac 远程 GUI

报告查看器 远程报告查看器 远程报告查看器 远程报告查看器 远程报告查看器 Linux 本地 CLI 和 GUI

远程 GUI

报告查看器 远程 GUI 报告查看器 远程 CLI 远程报告查看器 远程 GUI 报告查看器 远程 GUI 报告查看器 DPU/ SuperNIC 不适用 不适用 本地 CLI 不适用 不适用 Jetson 不适用 不适用 不适用 本地 CLI 和 GUI 报告查看器 不适用 DRIVE 不适用 不适用 不适用 不适用 本地 CLI

* 仅适用于 x86-64 目标或从 CLI 收集的打开报告

** 仅适用于从 Windows 或 Linux PC 和版本相同或更低的服务器收集的报告

*** 仅适用于从 Jetson 或 DRIVEOS 收集的版本相同或更低的报告

系统要求

Nsight Systems 兼容 Windows 工作站和 PC、Linux 工作站和服务器，以及 Jetson 和 NVIDIA DRIVE 自主机器。在下方了解开发平台的系统要求和支持。

Windows 工作站和游戏 PC Linux 工作站和服务器 Linux Arm 服务器 Jetson 和 Drive 自主机器 操作系统 Windows 10 或更高版本 Ubuntu 24.04 和 22.04

WSL-Ubuntu 2.0

CentOS 7++

RHEL 8、9、10

SLES 15

Debian 12

Fedora 41

KylinOS 10

OpenSUSE 15

Rocky 8、9 Ubuntu 22.04 和 24.04

Rhel 8、9

SLES 15 Jetson Linux

DRIVE OS 目标硬件 GPU：Pascal 或更新版本

CPU：x86-64 处理器 GPU：Pascal 或更新版本

CPU：x86-64 处理器** GPU：Pascal 或更新版本

Arm-SBSA 服务器 NVIDIA IGX、Jetson AGX Orin、Jetson AGX Xavier、Jetson TX2、Jetson TX1、DRIVE AGX Orin、DRIVE AGX Pegasus、DRIVE AGX Xavier、DRIVE PX Parker AutoChauffeur、DRIVE PX Parker AutoCruise 目标软件 仅限 64 位应用程序

用于 CUDA 追踪的 CUDA 10.0+

驱动程序 418 或更高版本*** 仅限 64 位应用程序

适用于 CUDA 追踪驱动程序 418 或更高版本的 CUDA 10.0**** 仅限 64 位应用程序

适用于 CUDA 追踪驱动程序 418 或更高版本的 CUDA 10.0**** 本地分析 CLI 和 GUI CLI 和 GUI CLI 和 GUI CLI (所有平台) 、GUI (仅限 Jetson Linux) 远程分析

从平台 Windows 10 及以上

macOS 13 及以上

Ubuntu 20.04 及以上 Windows 10 及以上

macOS 13 及以上

Ubuntu 20.04 及以上 不适用 Ubuntu 22.04

* 对于较早的操作系统版本，请使用 Nsight Systems 2020.3

** LBR 采样回溯需要 Intel Haswell 架构或更新版本

*** 驱动 535 及更新版本可提高 GPU 分析的稳定性。请使用最新的驱动以获得最佳结果。单击此处下载。

版本说明

2026.1.2

Highlights

支持 CUDA 13.2

支持 CUDA 13.2 对 MIG 的视频追踪支持

对 MIG 的视频追踪支持 Pytorch 分析改进 – 显示向前和向后扩展模块的形状和训练参数

Pytorch 分析改进 – 显示向前和向后扩展模块的形状和训练参数 Python 采样 – 增加了对 Python 3.14 的支持

Python 采样 – 增加了对 Python 3.14 的支持 GPUDirect Storage Metrics – 新选项，用于捕捉GPUDirect StorageDMA 操作。

GPUDirect Storage Metrics – 新选项，用于捕捉GPUDirect StorageDMA 操作。 WDDM Trace 新选项：WDDM Memory Trace 此选项会捕获一组重点突出的 WDDM 内存事件，以跟踪显存管理。这样可以减少开销并生成更小的报告文件，从而延长专注于 Windows 图形 VRAM 管理的追踪会话。 注意：WDDM 追踪的默认设置已更改，并且此新选项是 WDDM 追踪的新默认设置。

WDDM Trace 新选项：WDDM Memory Trace ETW 追踪 – 为实施 TraceLogging 的 ETW 提供商增加支持

ETW 追踪 – 为实施 TraceLogging 的 ETW 提供商增加支持 图形显存使用方法 支持 D3D12 放置和保留资源 支持 Vulkan 资源

图形显存使用方法 Vulkan 追踪 – 增加了对 VK_EXT_mesh_shader 扩展的支持

Vulkan 追踪 – 增加了对 VK_EXT_mesh_shader 扩展的支持 已从工具中删除 - nvprof CLI 选项。

已从工具中删除 - nvprof CLI 选项。 导出更改 系统会从 CLI 和 GUI 中删除文本和 JSON 导出选项。使用这些选项 (例如。 nsys export --type=text ... 或 nsys profile --export=json ... ) 将导致错误。在此版本中，可以通过设置 NSYS_ENABLE_DEPRECATED_TEXT_EXPORT=1 以及 NSYS_ENABLE_DEPRECATED_JSON_EXPORT=1 但请确保调整受影响的进程/ 脚本，因为在下一个版本中，这些选项将被完全删除。 与 JSON 导出选项不同， jsonlines 选项现已推出。同样，它会生成一个文本文件，其中每行包含一个 JSON 对象，但其格式与旧文件略有不同 json 导出。

导出更改 NGC 上现已提供 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 Docker Kubernetes

NGC 上现已提供 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 适用于 Kubernetes 改进的 NVIDIA Nsight Operator – 即将在 NGC 上发布 单击此处了解详情并申请抢先体验功能

适用于 Kubernetes 改进的 NVIDIA Nsight Operator – 即将在 NGC 上发布

2026.1.1

Highlights

Pytorch 分析改进 – 显示向前和向后扩展模块的形状和训练参数

Pytorch 分析改进 – 显示向前和向后扩展模块的形状和训练参数 Python 采样 – 增加了对 Python 3.14 的支持

Python 采样 – 增加了对 Python 3.14 的支持 GPUDirect Storage Metrics – 用于捕捉GPUDirect StorageDMA 操作。

GPUDirect Storage Metrics – 用于捕捉GPUDirect StorageDMA 操作。 WDDM 追踪新选项：WDDM 内存追踪 此选项会捕获一组重点突出的 WDDM 显存事件，以跟踪显存管理。这样可以减少开销并生成更小的报告文件，从而延长专注于 Windows 图形 VRAM 管理的追踪会话。 注意：WDDM 追踪的默认设置已更改，并且此新选项是 WDDM 追踪的新默认设置。

WDDM 追踪新选项：WDDM 内存追踪 ETW 追踪 – 为实施 TraceLogging 的 ETW 提供商增加支持

ETW 追踪 – 为实施 TraceLogging 的 ETW 提供商增加支持 图形显存使用方法 支持 D3D12 放置和保留资源 支持 Vulkan 资源

图形显存使用方法 Vulkan 追踪 – 增加了对 VK_EXT_mesh_shader 扩展的支持

Vulkan 追踪 – 增加了对 VK_EXT_mesh_shader 扩展的支持 已从工具中删除 - nvprof CLI 选项。

已从工具中删除 - nvprof CLI 选项。 导出更改 系统会从 CLI 和 GUI 中删除文本和 JSON 导出选项。使用这些选项 (例如。 nsys export --type=text ... 或 nsys profile --export=json ... ) 将导致错误。在此版本中，可以通过设置 NSYS_ENABLE_DEPRECATED_TEXT_EXPORT=1 以及 NSYS_ENABLE_DEPRECATED_JSON_EXPORT=1 但请确保调整受影响的进程/ 脚本，因为在下一个版本中，这些选项将被完全删除。 与“JSON Export” ( JSON 导出) 选项不同 jsonlines 选项现已推出。同样，它会生成一个文本文件，其中每行包含一个 JSON 对象，但其格式与旧文件略有不同 json 导出。

导出更改 NGC 上现已提供 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 Docker Kubernetes

NGC 上现已提供 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 适用于 Kubernetes 改进的 NVIDIA Nsight Operator – 即将在 NGC 上发布 单击此处并申请抢先体验功能了解详情

适用于 Kubernetes 改进的 NVIDIA Nsight Operator – 即将在 NGC 上发布

2025.6.1

Highlights

CUDA 改进 CUDA 版本兼容性更新 系统级 CUDA 追踪 – 添加 --cuda-trace-scope 在追踪进程树或整个系统之间进行选择。 CUDA 主机函数跟踪 – 增加了对 CUDA Graph 主机函数节点和 cudaLaunchHostFunc() 在主机上执行并阻止流。 CUDA 硬件追踪现在为默认设置，如果支持，则基于硬件的追踪现在为默认设置，如果出现各种冲突或不支持的情况，则会回退至软件。使用 --trace=cuda-sw 强制切换到软件模式。 绿色上下文 SM 分配工具提示 - 绿色上下文行现在在工具提示中显示 SM 分配，以便更好地了解 GPU 资源。

CUDA 改进 CPU 指标采样改进 – 增加了基于时间的多路复用。

CPU 指标采样改进 – 增加了基于时间的多路复用。 NCCL 追踪改进 详细了解融合后的 GPU 内核中的操作。 关联一个集合操作的所有事件，正确连接 API 调用、运行时调度和 GPU 操作，甚至跨不同的线程、进程和 CUDA 图截取。

NCCL 追踪改进 Pytorch Trace 改进 – 添加了前向方法和训练参数。

Pytorch Trace 改进 – 添加了前向方法和训练参数。 Python 采样改进 – 在时间轴工具提示和事件视图中更好地显示回溯。

Python 采样改进 – 在时间轴工具提示和事件视图中更好地显示回溯。 显存使用方法 分析 Windows 图形资源分配、迁移、事件历史记录、分配调用堆栈和性能标记。 显示图形帧之间 Windows VRAM 驻留时间的差异。

显存使用方法 插件 GUI 项目属性改进 – 为要应用到下一个分析会话的每个插件的配置添加 UI 控制。

插件 GUI 项目属性改进 – 为要应用到下一个分析会话的每个插件的配置添加 UI 控制。 适用于 Linux 的 Debuginfod 服务器 – 现在与 DEBUGINFOD_URLS 环境变量一起受支持。

适用于 Linux 的 Debuginfod 服务器 – 现在与 DEBUGINFOD_URLS 环境变量一起受支持。 NGC 上现已提供 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 Docker Kubernetes

NGC 上现已提供 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 适用于 Kubernetes 改进的 NVIDIA Nsight Operator – 即将在 NGC 上发布 单击此处了解详情并申请抢先体验功能

适用于 Kubernetes 改进的 NVIDIA Nsight Operator – 即将在 NGC 上发布

2025.5.1

Highlights

Vulkan1.4 追踪 Nsight Systems 的 Vulkan API 追踪已得到扩展，包含 Vulkan 1.4 标准和扩展集中的重要附加功能。

Vulkan1.4 追踪 图形 2D 帧持续时间图表 帧持续时间图表 ( CPU 帧和 GPU 帧) 现在使用二维可视化，通过帧范围的水平长度以及帧矩形的垂直高度来表示时间轴上的帧持续时间。 这种图表设计使卡顿帧在周围帧时长范围之上变得“突出”。

图形 2D 帧持续时间图表 Linux 文件访问方法 全面分析 Nsight Systems 报告中的文件访问模式和 I/ O 性能统计数据，支持跨不同机器的单个或多个分析进程。

Linux 文件访问方法 NGC 上现已推出 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 Docker Kubernetes

NGC 上现已推出 NVIDIA Nsight Streamer 改进，可在远程无外设服务器上查看报告 适用于 Kubernetes 的 NGC 即将发布 NVIDIA Nsight Operator 改进 单击此处了解详情并申请抢先体验功能

适用于 Kubernetes 的 NGC 即将发布 NVIDIA Nsight Operator 改进

特征表

特征 Linux 工作站和服务器 Windows 工作站和游戏 PC Jetson 自主机器 DRIVE 智能汽车 查看跨 CPU 和 GPU 的系统级应用程序行为 CPU 核心利用率、进程和线程活动 是 是 是 是 CPU 线程周期采样回溯 是* 是 是 是 CPU 线程阻塞状态回溯 是** 是 是 是 CPU 性能指标 是 否 是 是 GPU 工作负载追踪 是 是 是 是 GPU 上下文切换追踪 是 是 是 是 SOC 服务器虚拟化平台追踪 - - - 是 SOC 显存带宽采样 - - 是 是 SOC 加速器追踪 - - Xavier* Xavier* 操作系统事件追踪 ftrace ETW ftrace ftrace、QNX 内核事件 研究 CPU 与 GPU 的交互及其中的空泡现象 用户标注 API 追踪



NVIDIA 工具扩展程序 API (NVTX) 是 是 是 是 CUDA API 是 是 是 是 CUDA 库追踪 ( cuBLAS、cuDNN 和 TensorRT) 是 否 是 是 OpenGL API 追踪 是 是 是 是 Vulkan API 追踪 是 是 否 否 Direct3D12、Direct3D11、DXR 和 PIX API - 是 - - OpenXR - 是 - - OptiX 7.1% 7.1% - - API 和 GPU 工作负载的双向相关性 是 是 是 是 识别 GPU 空闲和稀疏使用情况 是 是 是 是 多 GPU 图形追踪 OpenGL 和 Vulkan Direct3D12、OpenGL 和 Vulkan - - 追踪 VRAM 和系统内存之间的图形资源迁移 - 是 - - 为大数据做好准备 能够在笔记本电脑上可视化超过 1000 万个事件的快速 GUI 是 是 是 是 其他命令行收集工具 是 否 否 否 NV-Docker 容器支持 是 - - - NVIDIA GPU Cloud 支持 是 - - - 最低用户权限级别 用户 管理员 根目录 根目录

* 基于 Intel Haswell 和更新的 CPU 架构

** 仅在启用操作系统运行时追踪的情况下使用。一些系统调用 (例如手工组装) 可能会被忽略。只有超过时间要求时，才会出现回溯。

档案

访问旧版本的 Nsight Systems Gameworks 下载中心。

查看旧版本发行说明 Nsight System 的文档存档。

资源

Nsight Systems 文档

您还可以单击此处了解如何安装和使用 NVIDIA Tools Extension API (NVTX)。

Nsight 工具教程中心

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使用并发流加速 CUDA C++ 应用 构建稳健且高效的 CUDA C++ 应用，利用复制和计算重叠显著提升性能。 立即注册 使用 CUDA C++ 跨多个 GPU 扩展工作负载 开发者稳健且高效的 CUDA C++ 应用，可利用单节点上的所有可用 GPU。 立即注册

使用 Nsight 分析工具优化 CUDA 机器学习代码 使用 Nsight Systems 分析整个应用程序结构 Nsight Compute 分析和优化单个 CUDA 内核。 立即注册

教程

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视频系列

通过 CUDA 开发者工具教程系列了解如何使用 Nsight Systems 进行 CUDA 开发。

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Nsight Systems 命令行功能亮点 观看 (1：38) 使用 NVIDIA Nsight Systems 分析 NCCL 使用情况 观看 (1：58)

Nsight Systems 功能亮点：OpenMP 观看 (1：19) Nsight Systems – Vulkan Trace 观看 (1：28)

支持

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