设置本地网络访问
NVIDIA Sync 可帮助设置和配置 SSH 访问
基本理念
如果您主要使用其他系统 (例如笔记本电脑) 工作，并希望将 DGX Spark 作为远程资源试用，本指南展示了如何通过 SSH 连接并工作。借助 SSH，您可以安全地启动终端会话或隧道端口，以直接从本地计算机访问 DGX Spark 上的 Web 应用程序和 API 。
有两种方案：NVIDIA Sync (推荐) 以实现高效的设备管理，或手动操作 SSH 以直接命令行控制。
开始之前，您需要了解一些重要概念：
安全外壳协议 (SSH) 是一种加密网络协议议，用于在非受信网络中安全连接远程计算机。它允许您像亲临现场一样打开 DGX Spark 的终端，运行命令、传输文件和管理服务——所有通信均采用端到端加密。
SSH 隧道 (也称为端口转发) 安全地映射笔记本电脑上的端口 (如localhost：8888) 至 DGX Spark 上应用正在监听的端口 (如运行在 8888端口 的 JupyterLab) 。当浏览器连接至 localhost 时，SSH 会通过加密通道将流量转发至远程服务，而无需将该端口暴露给外部网络。
mDNS (组播 DNS) 允许设备在本地网络中通过主机名相互发现，无需中央 DNS 服务器。您的 DGX Spark 会通过 mDNS 广播其主机名，因此您可直接使用类似 spark-abcd.local（注意 .local 后缀）的域名进行连接，无需手动查询 IP 地址。
您将完成
您可以选择通过 NVIDIA Sync 或手动 SSH 配置来建立与 DGX Spark 设备的安全 SSH 访问。NVIDIA Sync 提供图形化设备管理界面并集成应用启动功能，而手动 SSH 则赋予您直接命令行控制权及端口转发能力。这两种方案均支持您从笔记本电脑远程运行终端命令、访问 Web 应用程序并管理 DGX Spark 设备。
前置知识
终端/ 命令行基本用法
了解 SSH 概念和基于密钥的身份验证
熟悉主机名、IP 地址和端口转发等网络概念
先决条件
DGX Spark 设备已初始化且已创建本地用户帐户
笔记本电脑和 DGX Spark 位于同一网络
已拥有 DGX Spark 用户名及密码
已获取设备的 mDNS 主机名 (印于快速入门指南) 或 IP 地址
时间和风险
预估时间：5-10 分钟
风险级别：低 – SSH 设置涉及凭据配置，不会对 DGX Spark 设备进行系统级更改。
还原方式：编辑DGX Spark上的 ~/.ssh/authorized_keys 文件即可移除SSH密钥。
第 1 步 – 安装 NVIDIA Sync
NVIDIA Sync 是一款桌面应用，可通过本地网络将您的计算机连接到 DGX Spark。 它提供统一的操作界面，用于管理 SSH 访问并启动 DGX Spark 上的开发工具。
在您的计算机上下载并安装 NVIDIA Sync 以开始使用。
对于 macOS
下载完成后，打开 nvidia-sync.dmg
将应用程序拖至 “Applications” 应用程序文件夹
从“Applications” (应用程序) 文件夹中开启 NVIDIA Sync
对于 Windows
下载完成后，运行 installer .exe
安装完成后，NVIDIA Sync 将自动启动
对于 Debian/ Ubuntu
配置软件包仓库：
curl -fsSL https://workbench.download.nvidia.com/stable/linux/gpgkey | sudo tee -a /etc/apt/trusted.gpg.d/ai-workbench-desktop-key.asc echo "deb https://workbench.download.nvidia.com/stable/linux/debian default proprietary" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
更新软件包列表：
sudo apt update
安装 NVIDIA Sync：
sudo apt install nvidia-sync
第 2 步 – 配置 Apps
Apps 是安装在笔记本电脑上的桌面程序，经 NVIDIA Sync 配置后即可建立与 Spark 的自动连接并启动。
您可以随时在“Settings” (设置) 窗口中更改Apps选择。必须先安装标记为“不可用”的 Apps 才能使用。
默认Apps:
DGX Dashboard：预装在 DGX Spark 上的 Web 应用程序，用于系统管理及集成式 JupyterLab 访问。
Terminal：调用本地系统的内置终端，并自动建立 SSH 连接。
可选应用程序 (需要单独安装) ：
VS Code：从 https://code.visualstudio.com/download 下载
Cursor：从 https://cursor.com/downloads 下载
NVIDIA AI Workbench：从 https://www.nvidia.com/workbench 下载
第 3 步 - 添加 DGX Spark 设备
注意：
您必须知道要连接的主机名或 IP 地址。
默认主机名可在包装盒内的快速入门指南中找到。例如，spark-abcd.local
如果设备已连接显示器，可在 DGX Dashboard 的 “Settings”(设置)页面查看主机名。
如果 .local (mDNS) 主机名在网络中不起作用，则必须使用 IP 地址。可通过 Ubuntu 系统网络设置或登录路由器管理控制台查询。
最后，填写以下表单以连接 DGX Spark：
名称：描述性标识 (例如，“My DGX Spark”)
主机名或 IP：mDNS 主机名 (如 spark-abcd.local) 或 Spark 的 IP 地址
用户名：您的 DGX Spark 用户帐户名称
密码：您的 DGX Spark 用户帐户密码
注意：
密码仅在此初始设置阶段用于配置基于 SSH 的身份验证，设置完成后其被立即丢弃且不会留存。NVIDIA Sync 将通过 SSH 连接至您的设备，并配置其本地生成的 SSH 密钥对。
单击“Add” (添加) 按钮，NVIDIA Sync 将自动执行以下操作：
在笔记本电脑上生成一对 SSH 密钥
使用您提供的用户名和密码连接到 DGX Spark
将公钥添加到设备上的～/.ssh/authorized_keys 中
在本地创建 SSH 别名供后续使用
清除用户名和密码信息
重要提示：
首次完成系统设置后，设备可能需要数分钟进行更新并接入网络。如果 NVIDIA Sync 连接失败，请等待 3-4 分钟，然后重试。
第 4 步 - 访问 DGX Spark
连接后，NVIDIA Sync 将作为在系统托盘/ 任务栏的应用。单击其图标即可打开设备管理界面。
SSH 连接：单击“Connect” (连接) 和“Disconnect” (断开连接) 按钮可控制与设备的整体 SSH 连接。
设置工作目录 (可选) ：配置应用通过 NVIDIA Sync 启动时的默认工作目录。默认为远程设备上的主目录。
启动应用程序：点击任意已配置的 App，即可启动应用，并自动建立与 DGX Spark 的连接。
自定义端口 (可选) ：可通过 “Settings” (设置) 界面配置 “Custom Ports” (自定义端口) ，以访问设备上运行的自定义 Web 应用或 API。
第 5 步 - 验证 SSH 设置
NVIDIA Sync 会为您的设备创建 SSH 别名，以便手动或从其他 SSH 应用快速访问。
使用 SSH 别名验证本地 SSH 配置是否正确。使用别名时系统不应提示输入密码：
# Configured if you use mDNS hostname ssh <SPARK_HOSTNAME>.local
或
# Configured if you use IP address ssh <IP>
在 DGX Spark 上，验证您是否已连接：
hostname whoami
退出 SSH 会话：
exit
第 6 步 - 后续步骤
通过启动开发工具测试您的设置：
单击 NVIDIA Sync 系统托盘图标。
选择“Terminal” (终端) ，在 DGX Spark 上打开终端会话。
选择 “DGX Dashboard” 以使用 JupyterLab 并管理更新。
尝试基于 Open WebUI 的自定义端口示例
第 1 步 - 验证 SSH 客户端可用性
确认您的系统已安装 SSH 客户端。大多数现代操作系统在默认情况下包括SSH客户端。在终端中运行以下命令：
# Check SSH client version ssh -V
预期输出应显示 OpenSSH 版本信息。
第 2 步 - 收集连接信息
收集 DGX Spark 所需的连接详细信息：
用户名：您的 DGX Spark 用户帐户名称
密码：您的 DGX Spark 帐户密码
主机名：您设备的 mDNS 主机名 (请参阅快速入门指南，例如， spark-abcd.local )
IP 地址：如下所述，仅当 mDNS 无法在您的网络上运行时，才需要使用替代方案
在某些网络配置 (如复杂的企业环境) 中，mDNS 无法按预期运行，此时您必须使用设备的 IP 地址进行连接。当尝试 SSH 连接时出现命令无限卡顿或收到如下错误提示，即可判定属于此类情况：
ssh: Could not resolve hostname spark-abcd.local: Name or service not known
测试 mDNS 解析
要测试 mDNS 是否正常工作，请使用 ping 工具：
ping spark-abcd.local
如果 mDNS 正常工作，并且您可以使用主机名进行 SSH 操作，则应看到如下所示的内容：
$ ping -c 3 spark-abcd.local PING spark-abcd.local (10.9.1.9): 56 data bytes 64 bytes from 10.9.1.9: icmp_seq=0 ttl=64 time=6.902 ms 64 bytes from 10.9.1.9: icmp_seq=1 ttl=64 time=116.335 ms 64 bytes from 10.9.1.9: icmp_seq=2 ttl=64 time=33.301 ms
如果 mDNS 不起作用，表示您必须直接使用您的 IP，您会看到如下所示：
$ ping -c 3 spark-abcd.local ping: cannot resolve spark-abcd.local: Unknown host
如果以上都不起作用，您需要：
登录路由器的管理面板，查找 IP 地址
连接显示器、键盘和鼠标以从 Ubuntu 桌面进行检查
第 3 步 - 测试初始连接
首次连接到 DGX Spark 以验证基本连接：
# Connect using mDNS hostname (preferred) ssh <YOUR_USERNAME>@<SPARK_HOSTNAME>.local
或
# Alternative: Connect using IP address ssh <YOUR_USERNAME>@<DEVICE_IP_ADDRESS>
将占位符替换为您的实际值：
<YOUR_USERNAME>：您的 DGX Spark 帐户名称
<SPARK_HOSTNAME>：不带 .local 后缀的设备名称
<DEVICE_IP_ADDRESS>：设备的 IP 地址
在首次连接时，您将看到主机签名警告。类型 yes 然后按 Enter， 然后在系统提示时输入您的密码。
第 4 步 - 验证远程连接
连接后，确认使用的是 DGX Spark 设备：
# Check hostname hostname # Check system information uname -a # Exit the session exit
第 5 步 - 在 Web 应用中使用 SSH 隧道
要访问 DGX Spark 上运行的 Web 应用程序，请使用 SSH 端口 转发。在本示例中，我们将访问 DGX Dashboard Web 应用程序。
注意：
DGX Dashboard在本地主机上运行，端口为 11000。
打开隧道：
# local port 11000 → remote port 11000 ssh -L 11000:localhost:11000 <YOUR_USERNAME>@<SPARK_HOSTNAME>.local
建立隧道后，在浏览器中访问转发的 Web 应用程序：http://localhost:11000
第 6 步 - 后续步骤
配置 SSH 访问后，您可以：
打开持久性终端会话： ssh <YOUR_USERNAME>@<SPARK_HOSTNAME>.local 。
转发 Web 应用程序端口： ssh -L <local_port>:localhost:<remote_port><YOUR_USERNAME>@<SPARK_HOSTNAME>.local 。
通过 NVIDIA Sync 连接时可能出现的问题
错误
原因
修复
设备名称无法解析
(Device name doesn't resolve)
网络屏蔽 mDNS 服务
使用 IP 地址替代 hostname.local
连接被拒绝/超时
(Connection refused/timeout)
DGX Spark 未启动或 SSH 未就绪
等待设备启动完成；系统更新结束后 SSH 即可使用
身份验证失败
(Authentication failed)
SSH 密钥设置不完整
在NVIDIA Sync中重新运行设备设置；检查登录凭据
通过手动 SSH 连接时可能出现的问题
错误
原因
修复
设备名称无法解析
(Device name doesn't resolve)
网络屏蔽 mDNS 服务
使用 IP 地址替代 hostname.local
连接被拒绝/超时
(Connection refused/timeout)
DGX Spark 未启动或 SSH 未就绪
等待设备启动完成；系统更新结束后 SSH 即可使用
端口转发失败
(Port forwarding fails)
服务未运行或端口冲突
确认远程服务处于活动状态；更换本地端口