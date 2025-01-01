基本理念

如果您主要使用其他系统 (例如笔记本电脑) 工作，并希望将 DGX Spark 作为远程资源试用，本指南展示了如何通过 SSH 连接并工作。借助 SSH，您可以安全地启动终端会话或隧道端口，以直接从本地计算机访问 DGX Spark 上的 Web 应用程序和 API 。



有两种方案：NVIDIA Sync (推荐) 以实现高效的设备管理，或手动操作 SSH 以直接命令行控制。



开始之前，您需要了解一些重要概念：



安全外壳协议 (SSH) 是一种加密网络协议议，用于在非受信网络中安全连接远程计算机。它允许您像亲临现场一样打开 DGX Spark 的终端，运行命令、传输文件和管理服务——所有通信均采用端到端加密。



SSH 隧道 (也称为端口转发) 安全地映射笔记本电脑上的端口 (如localhost：8888) 至 DGX Spark 上应用正在监听的端口 (如运行在 8888端口 的 JupyterLab) 。当浏览器连接至 localhost 时，SSH 会通过加密通道将流量转发至远程服务，而无需将该端口暴露给外部网络。



mDNS (组播 DNS) 允许设备在本地网络中通过主机名相互发现，无需中央 DNS 服务器。您的 DGX Spark 会通过 mDNS 广播其主机名，因此您可直接使用类似 spark-abcd.local（注意 .local 后缀）的域名进行连接，无需手动查询 IP 地址。

