安装并使用 Isaac Sim 和 Isaac Lab

基本思路



Isaac Sim 是一个基于 NVIDIA Omniverse 构建的机器人仿真平台，能够实现逼真且物理上精确的机器人和环境仿真。它提供了一套全面的机器人开发工具包，包括物理仿真、传感器仿真和可视化功能。Isaac Lab 是一个基于 Isaac Sim 构建的强化学习框架，专为训练和部署机器人应用的强化学习策略而设计。



Isaac Sim 利用 GPU 加速的物理仿真技术，实现快速、逼真的机器人仿真，其运行速度甚至超过实时速度。Isaac Lab 在此基础上，提供预构建的强化学习环境、训练脚本和评估工具，用于执行常见的机器人任务，例如运动、操作和导航。它们共同构成了一个端到端的解决方案，使用户能够在部署到真实硬件之前，完全在仿真环境中开发、训练和测试机器人应用程序。

