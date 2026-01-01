安装并使用 Isaac Sim 和 Isaac Lab
在 Spark 上从源码构建 Isaac Sim 和 Isaac Lab
基本思路
Isaac Sim 是一个基于 NVIDIA Omniverse 构建的机器人仿真平台，能够实现逼真且物理上精确的机器人和环境仿真。它提供了一套全面的机器人开发工具包，包括物理仿真、传感器仿真和可视化功能。Isaac Lab 是一个基于 Isaac Sim 构建的强化学习框架，专为训练和部署机器人应用的强化学习策略而设计。
Isaac Sim 利用 GPU 加速的物理仿真技术，实现快速、逼真的机器人仿真，其运行速度甚至超过实时速度。Isaac Lab 在此基础上，提供预构建的强化学习环境、训练脚本和评估工具，用于执行常见的机器人任务，例如运动、操作和导航。它们共同构成了一个端到端的解决方案，使用户能够在部署到真实硬件之前，完全在仿真环境中开发、训练和测试机器人应用程序。
您将完成
您将在 NVIDIA DGX Spark 设备上从源代码构建 Isaac Sim，并设置 Isaac Lab 以进行强化学习实验。这包括编译 Isaac Sim 引擎、配置开发环境以及运行示例强化学习训练任务以验证安装。
前置知识
具备使用 CMake 和构建系统从源代码构建软件的经验
熟悉 Linux 命令行操作和环境变量
了解 Git 版本控制和 Git LFS（用于大型文件管理）
具备 Python 包管理和虚拟环境的基础知识
熟悉机器人仿真概念（有帮助但非必需）
先决条件
硬件要求：
NVIDIA Grace Blackwell GB10 超级芯片系统
至少需要 50GB 的可用存储空间来存放 Isaac Sim 的构建产物和依赖项。
软件要求：
NVIDIA DGX 操作系统
GCC/G++ 11 编译器：gcc --version 显示版本为 11.x
Git 和 Git LFS 已安装：git --version 和 git lfs version 成功执行
具备网络访问权限，可从 GitHub 克隆存储库并下载依赖项
辅助文件
所有需要的资源都可在 GitHub 上的 Isaac Sim 和 Isaac Lab 代码库中找到：
-
Isaac Sim 存储库 - Isaac Sim 源代码。
-
Isaac Lab 存储库 - Isaac Sim 源代码。
时间和风险
预计时间：预计时间：30分钟（包括搭建时间，通常需要 10-15 分钟）
- 风险等级： 中等
使用 Git LFS 克隆大型仓库可能会因网络问题而失败。
构建过程需要大量的编译时间，并且可能会遇到依赖性问题。
构建产物会占用大量磁盘空间
回滚：可以删除 Isaac Sim 构建目录以释放空间。如有需要，可以删除 Git 仓库并重新克隆
- 最后更新时间：2026 年 1 月 2 日
首次发表
第 1 步 – 安装 gcc-11 和 git-lfs
构建前，请确认使用的是 GCC/G++ 11，并使用以下命令进行验证：
sudo apt update && sudo apt install -y gcc-11 g++-11 sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-11 200 sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-11 200 sudo apt install git-lfs gcc --version g++ --version
第 2 步 – 将 Isaac Sim 代码库克隆到您的工作区
从 NVIDIA GitHub 存储库克隆 Isaac Sim，并设置 Git LFS 以拉取大文件。
注意：对于 Isaac Sim 6.0.0 早期开发者版本，请使用：
git clone --depth=1 --recursive --branch=develop https://github.com/isaac-sim/IsaacSim
git clone --depth=1 --recursive https://github.com/isaac-sim/IsaacSim cd IsaacSim git lfs install git lfs pull
第 3 步 - 构建 Isaac Sim
构建 Isaac Sim 并接受许可协议。
./build.sh
构建成功后，您会收到以下消息：BUILD (RELEASE) SUCCEEDED (Took 674.39 seconds)
第 4 步 - 为系统设置 Isaac Sim 路径
运行以下命令时，请确保您位于 Isaac Sim 目录内。
export ISAACSIM_PATH="${PWD}/_build/linux-aarch64/release" export ISAACSIM_PYTHON_EXE="${ISAACSIM_PATH}/python.sh"
第 5 步 - 运行 Isaac Sim
使用提供的 Python 可执行文件启动 Isaac Sim。
export LD_PRELOAD="$LD_PRELOAD:/lib/aarch64-linux-gnu/libgomp.so.1" ${ISAACSIM_PATH}/isaac-sim.sh
第 1 步 – 运行 Isaac Sim
如果你还没有安装 Isaac Sim，请先安装它。
第 2 步 – 将 Isaac Lab 代码库克隆到您的工作区
从 NVIDIA GitHub 代码库克隆 Isaac Lab。
git clone --recursive https://github.com/isaac-sim/IsaacLab cd IsaacLab
第 3 步 - 创建指向 Isaac Sim 安装目录的符号链接
请确保在运行以下命令之前已从 Isaac Sim 说明中安装了 Isaac Sim，然后运行以下命令。
echo "ISAACSIM_PATH=$ISAACSIM_PATH"
创建指向 Isaac Sim 安装目录的符号链接。
ln -sfn "${ISAACSIM_PATH}" "${PWD}/_isaac_sim" ls -l "${PWD}/_isaac_sim/python.sh"
第 4 步 - 安装 Isaac Lab
./isaaclab.sh --install
第 5 步 - 运行 Isaac Lab 并验证人形机器人强化学习训练
使用提供的 Python 可执行文件启动 Isaac Lab。您可以选择以下模式之一运行训练：
选项 1：无头模式（推荐，训练速度更快）
运行过程中不显示可视化界面，并将日志直接输出到终端。
export LD_PRELOAD="$LD_PRELOAD:/lib/aarch64-linux-gnu/libgomp.so.1" ./isaaclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --task=Isaac-Velocity-Rough-H1-v0 --headless
选项 2：启用可视化
在 Isaac Sim 中以实时可视化模式运行，让您能够交互式地监控训练过程。
export LD_PRELOAD="$LD_PRELOAD:/lib/aarch64-linux-gnu/libgomp.so.1" ./isaaclab.sh -p scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --task=Isaac-Velocity-Rough-H1-v0
Isaac Sim 常见问题
错误
原因
修复
Isaac Sim 错误编译
gcc/g++ 11 不是默认版本
确保默认使用 gcc/g++ 11
Isaac Sim 未执行
libgomp.so.1 错误
添加 export LD_PRELOAD
构建错误
旧版本安装残留
删除 .cache 文件夹
Isaac Lab 常见问题
错误
原因
修复
Isaac Lab 未执行
libgomp.so.1 错误
添加 export LD_PRELOAD