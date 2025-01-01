在 AI Workbench 中使用 RAG 应用

第 1 步 – 安装 NVIDIA AI Workbench



在 DGX Spark 系统上安装 AI Workbench 并完成初始设置向导。



在您的 DGX Spark 上，打开 NVIDIA AI Workbench 应用，然后单击“开始”。安装”。



安装向导将提示进行身份验证。

等待自动安装完成（几分钟）。

安装完成后，点击“开始使用”。



注意： 如果您遇到 “An error occurred ... container tool failed to reach ready state. try again: docker is not running”，请重启 DGX Spark，然后重新打开 NVIDIA AI Workbench。



第 2 步 – 验证 API 密钥要求



接下来，请确保您已拥有所需的两个 API 密钥后再继续操作。请妥善保管这些密钥。



Tavily API 密钥： https://tavily.com/



NVIDIA API 密钥： https://build.nvidia.com/settings/api-keys （我们建议使用 hotmail.com 邮箱注册。）



请确保此密钥具备 Public API Endpoints 权限



请准备好这两个密钥，以备下一步使用。



第 3 步 - 克隆 Agentic RAG 项目

然后，您将从 GitHub 克隆预构建的 Agentic RAG 项目到您的 AI Workbench 环境中。



从 AI Workbench 登录页面，选择 本地 位置（如果尚未选择），然后点击右上角的“克隆项目”。



将此 Git 仓库 URL 粘贴到克隆对话框中： https://github.com/NVIDIA/workbench-example-agentic-rag



点击“克隆”开始克隆和构建过程。



第 4 步 - 配置项目密钥



您可以配置 Agentic RAG 应用运行所需的 API 密钥。



项目构建过程中，请根据出现的黄色警告横幅配置 API 密钥：



输入 NVIDIA_API_KEY 点击黄色横幅中的“配置”按钮

输入 TAVILY_API_KEY

保存配置



请等待项目构建完成后再继续。



第 5 步 - 启动聊天应用程序



您现在可以启动基于 Web 的聊天界面，与 Agentic RAG 系统进行交互。



导航至 Environment > Project Container > Apps > Chat，然后启动 Web 应用程序。



浏览器窗口将自动打开并加载 Gradio 聊天界面。



第 6 步 - 测试基本功能



通过提交示例查询来验证 Agentic RAG 系统是否正常工作。



在聊天应用中，点击或输入示例查询，例如：

How do I add an integration in the CLI?



等待系统处理并做出响应。响应虽然较为笼统，但应体现出智能化的路由与评估的能力。



第 7 步 - 验证项目



通过测试核心功能来确认您的设置是否正常工作。



请确认以下组件功能正常：



Web 应用程序加载正常

示例查询返回响应



未出现 API 身份验证错误



推理过程在界面中的 “Monitor” 选项下可见。



第 8 步 - 完成可选的快速入门



您可以通过上传数据、检索上下文和测试自定义查询来评估高级功能。



子步骤 A：上传示例数据集 完成应用内的快速入门说明，上传示例数据集并测试改进的基于 RAG 的响应。



子步骤 B：测试自定义数据集（可选）上传自定义数据集，调整路由器提示词，并提交自定义查询以测试自定义功能。



第 9 步 - 清理和回滚



如有需要，您可以删除该项目。



警告： 这将永久删除项目及其所有相关数据。



要彻底删除该项目：



在 AI Workbench 中，点击项目旁边的三个点。

选择“删除项目” 出现提示时确认删除



注意： 所有更改均在 AI Workbench 内完成。未在 AI Workbench 环境之外进行任何系统级修改。



第 10 步 - 后续步骤



要彻底删除该项目：



修改项目代码中的组件提示



上传不同文档以测试路由和自定义功能



尝试不同的查询类型和复杂度级别



查看“监控”选项卡中的智能体推理日志，以了解决策过程。



考虑自定义 Gradio 用户界面或将代理 RAG 组件集成到您自己的项目中。

