VS Code
在本地或远程安装并使用 VS Code
基本理念
此教程演示直接在 DGX Spark 设备上建立本地 Visual Studio Code 开发环境。通过在基于 ARM64 的 Spark 系统上以原生方式安装 VS Code，您可以访问具有扩展程序、集成终端和 Git 集成的全功能 IDE，同时利用专用硬件进行开发和测试。
直接安装：在基于 ARM64 的 Spark 系统上直接安装 VS Code 开发环境，在目标硬件上进行本地开发，从而避免远程开发带来的额外开销。
通过 NVIDIA Sync 访问：配置 NVIDIA Sync 通过 SSH 远程连接到 Spark，并将 VS Code 设置为您的开发工具之一。”
您将完成
您将在 DGX Spark 设备上以原生方式运行 Visual Studio Code，并可访问系统的 ARM64 架构和 GPU 资源。此设置支持在目标硬件上直接进行代码开发、调试和执行，而不会产生远程开发开销。
前置知识
您应当具备使用 VS Code 界面和功能的基本经验；您选择的方法将需要一些额外的理解。
- 直接安装：
需要熟悉 Linux 系统中的软件包管理
需要理解 Linux 中的文件权限和身份验证
- 通过 NVIDIA Sync 访问：
需要熟悉 SSH 相关概念
先决条件
您的 DGX Spark 设备已完成设置。您还需要准备以下内容：
- 直接安装：
已在 DGX Spark 上配置好管理员权限
具备可用于下载 VS Code 安装程序的有效互联网连接
- 通过 NVIDIA Sync 访问：
您的笔记本电脑上已安装 VS Code，并从 https://code.visualstudio.com/download 下载。
时间和风险
时长：10-15 分钟
风险级别：低 – 使用官方软件包安装，可按常规方式卸载还原
还原方式：通过系统的包管理器正常卸载
- 最后更新：2025 年 11 月 21 日
明确选项并进行了少量文字编辑
第 1 步 – 验证系统要求
在安装 VS Code 之前，请确认您的 DGX Spark 系统符合要求并支持 GUI 。
# Verify ARM64 architecture uname -m # Expected output: aarch64 # Check available disk space (VS Code requires ~200MB) df -h / # Verify desktop environment is running ps aux | grep -E "(gnome|kde|xfce)" # Verify GUI desktop environment is available echo $DISPLAY # Should return display information like :0 or :10.0
第 2 步 – 下载 VS Code ARM64 安装程序
前往 VS Code下载页并下载适用于您系统的 ARM64.deb 包。
或者，您可以使用以下命令下载安装程序：
wget https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable\&os=linux-deb-arm64 -O vscode-arm64.deb
第 3 步 - 安装 VS Code 包
使用系统包管理器安装下载的包。
您可以直接单击安装程序文件或使用命令行。
# Install the downloaded .deb package sudo dpkg -i vscode-arm64.deb # Fix any dependency issues if they occur sudo apt-get install -f
第 4 步 - 验证安装
确认 VS Code 应用已成功安装并可启动。
您可以直接从应用程序列表中打开该应用程序，也可以使用命令行。
# Check if VS Code is installed which code # Verify version code --version # Test launch (will open VS Code GUI) code &
VS Code 应启动并显示欢迎界面。
第 5 步 - 为 Spark 开发进行配置
在 DGX Spark 平台上设置用于开发的 VS Code。
# Launch VS Code if not already running code # Or create a new project directory and open it mkdir ~/spark-dev-workspace cd ~/spark-dev-workspace code .
在 VS Code 中：
打开“File” (文件) >“Preferences” (首选项) >“Settings” (设置)
搜索“terminal integrated shell” (终端集成 shell) 以配置默认终端
通过“Extensions” (扩展程序) 选项卡 (左侧栏) 安装推荐的扩展程序
第 6 步 - 验证设置和测试功能
测试VS Code核心功能，确保在 ARM64 上正常运行。
创建测试文件：
# Create test directory and file mkdir ~/vscode-test cd ~/vscode-test echo 'print("Hello from DGX Spark!")' > test.py code test.py
在 VS Code 中：
验证语法高亮显示是否有效
打开集成终端 (Terminal > New Terminal)
运行测试脚本： python3 test.py
在终端中运行 git status 测试Git集成
第 7 步 - 卸载 VS Code
重要提示：
卸载 VS Code 将删除所有用户设置和扩展程序。
如需删除 VS Code：
# Remove VS Code package sudo apt-get remove code # Remove configuration files (optional) rm -rf ~/.config/Code rm -rf ~/.vscode
第 1 步 - 安装并配置 NVIDIA Sync
遵循 NVIDIA Sync 设置指南以：
为您的操作系统安装 NVIDIA Sync
配置要使用的开发工具 ( VS Code、Cursor、终端等)
提供主机名/ IP 和凭据以添加 DGX Spark 设备
NVIDIA Sync 将自动配置基于 SSH 密钥的身份验证，以实现安全、免密访问。
第 2 步 - 通过 NVIDIA Sync 启动 VS Code
收集 DGX Spark 所需的连接详细信息：
单击系统托盘/ 任务栏中的 NVIDIA Sync 图标
确保您的设备已连接 (如有需要，请单击“Connect” (连接) )
单击“VS Code”以启动，应用将自动 通过SSH 连接至 Spark
等待远程连接建立 (可能要求本地计算机输入密码或授权连接)
当您在成功建立SSH 连接并首次登录主目录时，系统可能会提示您“信任此文件夹中文件的作者”
第 3 步 - 验证和后续行动
验证您是否可以使用 VS Code 作为文本编辑器访问 Spark 文件系统
在 VS Code 中打开终端并运行测试命令 hostnamectl 和 whoami 以确保您远程访问 Spark
导航至特定文件路径或目录，然后开始编辑/ 写入文件
为您的开发流程安装 VS Code 扩展程序 ( Python、Docker、GitLens 等)
从 GitHub 或其他版本控制系统克隆仓库
如有需要，配置并本地托管一个 LLM 代码助手
错误
原因
修复
安装期间出现 dpkg: dependency problems
缺少依赖项
运行 sudo apt-get install -f
VS Code无法启动，显示GUI错误
无显示服务器/ X11
验证 GUI 桌面是否正在运行： echo $DISPLAY
扩展安装失败
网络连接或ARM64兼容性问题
检查网络连接，确认扩展支持ARM64
如需查看最新的已知问题，请参阅 DGX Spark 用户指南。