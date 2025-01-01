基本理念 此教程演示直接在 DGX Spark 设备上建立本地 Visual Studio Code 开发环境。通过在基于 ARM64 的 Spark 系统上以原生方式安装 VS Code，您可以访问具有扩展程序、集成终端和 Git 集成的全功能 IDE，同时利用专用硬件进行开发和测试。

直接安装 ：在基于 ARM64 的 Spark 系统上直接安装 VS Code 开发环境，在目标硬件上进行本地开发，从而避免远程开发带来的额外开销。

通过 NVIDIA Sync 访问：配置 NVIDIA Sync 通过 SSH 远程连接到 Spark，并将 VS Code 设置为您的开发工具之一。”



您将完成

您将在 DGX Spark 设备上以原生方式运行 Visual Studio Code，并可访问系统的 ARM64 架构和 GPU 资源。此设置支持在目标硬件上直接进行代码开发、调试和执行，而不会产生远程开发开销。



前置知识

您应当具备使用 VS Code 界面和功能的基本经验；您选择的方法将需要一些额外的理解。

直接安装： 需要熟悉 Linux 系统中的软件包管理

需要理解 Linux 中的文件权限和身份验证



通过 NVIDIA Sync 访问： 需要熟悉 SSH 相关概念



先决条件

您的 DGX Spark 设备已完成设置。您还需要准备以下内容：

直接安装： 已在 DGX Spark 上配置好管理员权限

具备可用于下载 VS Code 安装程序的有效互联网连接



通过 NVIDIA Sync 访问： 您的笔记本电脑上已安装 VS Code，并从 https://code.visualstudio.com/download 下载。



