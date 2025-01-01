  1. 主页

基本理念

此教程演示直接在 DGX Spark 设备上建立本地 Visual Studio Code 开发环境。通过在基于 ARM64 的 Spark 系统上以原生方式安装 VS Code，您可以访问具有扩展程序、集成终端和 Git 集成的全功能 IDE，同时利用专用硬件进行开发和测试。

  • 直接安装：在基于 ARM64 的 Spark 系统上直接安装 VS Code 开发环境，在目标硬件上进行本地开发，从而避免远程开发带来的额外开销。

  • 通过 NVIDIA Sync 访问：配置 NVIDIA Sync 通过 SSH 远程连接到 Spark，并将 VS Code 设置为您的开发工具之一。”

您将完成

您将在 DGX Spark 设备上以原生方式运行 Visual Studio Code，并可访问系统的 ARM64 架构和 GPU 资源。此设置支持在目标硬件上直接进行代码开发、调试和执行，而不会产生远程开发开销。

前置知识

您应当具备使用 VS Code 界面和功能的基本经验；您选择的方法将需要一些额外的理解。

  • 直接安装：

    • 需要熟悉 Linux 系统中的软件包管理

    • 需要理解 Linux 中的文件权限和身份验证

  • 通过 NVIDIA Sync 访问：

    • 需要熟悉 SSH 相关概念

先决条件

您的 DGX Spark 设备已完成设置。您还需要准备以下内容：

  • 直接安装：

    • 已在 DGX Spark 上配置好管理员权限

    • 具备可用于下载 VS Code 安装程序的有效互联网连接

  • 通过 NVIDIA Sync 访问：

时间和风险

  • 时长：10-15 分钟

  • 风险级别：低 – 使用官方软件包安装，可按常规方式卸载还原

  • 还原方式：通过系统的包管理器正常卸载

  • 最后更新：2025 年 11 月 21 日

    • 明确选项并进行了少量文字编辑

第 1 步 – 验证系统要求

在安装 VS Code 之前，请确认您的 DGX Spark 系统符合要求并支持 GUI 。

# Verify ARM64 architecture
uname -m
# Expected output: aarch64

# Check available disk space (VS Code requires ~200MB)
df -h /

# Verify desktop environment is running
ps aux | grep -E "(gnome|kde|xfce)"

# Verify GUI desktop environment is available
  echo $DISPLAY
# Should return display information like :0 or :10.0

第 2 步 – 下载 VS Code ARM64 安装程序

前往 VS Code下载页并下载适用于您系统的 ARM64.deb 包。

或者，您可以使用以下命令下载安装程序：

wget https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable\&os=linux-deb-arm64 -O vscode-arm64.deb

第 3 步 - 安装 VS Code 包

使用系统包管理器安装下载的包。

您可以直接单击安装程序文件或使用命令行。

# Install the downloaded .deb package
sudo dpkg -i vscode-arm64.deb

# Fix any dependency issues if they occur
sudo apt-get install -f

第 4 步 - 验证安装

确认 VS Code 应用已成功安装并可启动。

您可以直接从应用程序列表中打开该应用程序，也可以使用命令行。

# Check if VS Code is installed
which code

# Verify version
code --version

# Test launch (will open VS Code GUI)
code &

VS Code 应启动并显示欢迎界面。

第 5 步 - 为 Spark 开发进行配置

在 DGX Spark 平台上设置用于开发的 VS Code。

# Launch VS Code if not already running
code

# Or create a new project directory and open it
mkdir ~/spark-dev-workspace
cd ~/spark-dev-workspace
code .

在 VS Code 中：

  • 打开“File” (文件) >“Preferences” (首选项) >“Settings” (设置)

  • 搜索“terminal integrated shell” (终端集成 shell) 以配置默认终端

  • 通过“Extensions” (扩展程序) 选项卡 (左侧栏) 安装推荐的扩展程序

第 6 步 - 验证设置和测试功能

测试VS Code核心功能，确保在 ARM64 上正常运行。

创建测试文件：

# Create test directory and file
mkdir ~/vscode-test
cd ~/vscode-test
echo 'print("Hello from DGX Spark!")' > test.py
code test.py

在 VS Code 中：

  • 验证语法高亮显示是否有效

  • 打开集成终端 (Terminal > New Terminal)

  • 运行测试脚本： python3 test.py

  • 在终端中运行 git status 测试Git集成

第 7 步 - 卸载 VS Code

重要提示：

卸载 VS Code 将删除所有用户设置和扩展程序。

如需删除 VS Code：

# Remove VS Code package
sudo apt-get remove code

# Remove configuration files (optional)
rm -rf ~/.config/Code
rm -rf ~/.vscode

第 1 步 - 安装并配置 NVIDIA Sync

遵循 NVIDIA Sync 设置指南以：

  • 为您的操作系统安装 NVIDIA Sync

  • 配置要使用的开发工具 ( VS Code、Cursor、终端等)

  • 提供主机名/ IP 和凭据以添加 DGX Spark 设备

NVIDIA Sync 将自动配置基于 SSH 密钥的身份验证，以实现安全、免密访问。

第 2 步 - 通过 NVIDIA Sync 启动 VS Code

收集 DGX Spark 所需的连接详细信息：

  • 单击系统托盘/ 任务栏中的 NVIDIA Sync 图标

  • 确保您的设备已连接 (如有需要，请单击“Connect” (连接) )

  • 单击“VS Code”以启动，应用将自动 通过SSH 连接至 Spark

  • 等待远程连接建立 (可能要求本地计算机输入密码或授权连接)

  • 当您在成功建立SSH 连接并首次登录主目录时，系统可能会提示您“信任此文件夹中文件的作者”

第 3 步 - 验证和后续行动

  • 验证您是否可以使用 VS Code 作为文本编辑器访问 Spark 文件系统

  • 在 VS Code 中打开终端并运行测试命令 hostnamectl 和 whoami 以确保您远程访问 Spark

  • 导航至特定文件路径或目录，然后开始编辑/ 写入文件

  • 为您的开发流程安装 VS Code 扩展程序 ( Python、Docker、GitLens 等)

  • 从 GitHub 或其他版本控制系统克隆仓库

  • 如有需要，配置并本地托管一个 LLM 代码助手

错误
原因
修复
安装期间出现 dpkg: dependency problems
缺少依赖项
运行 sudo apt-get install -f
VS Code无法启动，显示GUI错误
无显示服务器/ X11
验证 GUI 桌面是否正在运行： echo $DISPLAY
扩展安装失败
网络连接或ARM64兼容性问题
检查网络连接，确认扩展支持ARM64

如需查看最新的已知问题，请参阅 DGX Spark 用户指南

资源

VS Code 文档

DGX Spark 文档

DGX Spark 论坛