性能图形工具
此 NVIDIA 技术套件能够提高开发流程中的实时渲染性能。您的实时应用能够提升帧率、缩短您执行操作后 PC 的响应时间，还能减少处理光线追踪源所需的内存。
NVIDIA 渲染套件的优势
NVIDIA Reflex
实时分析、管理和降低系统延迟。NVIDIA Reflex 能够减少从用户输入到屏幕渲染所花费的时间，同时保持极佳性能和画质。可用的低延迟模式能够实现更流畅的输入体验和系统延迟结果，非常适合调试和可视化实时性能。详细了解 Reflex
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内存实用程序
减少光线追踪视觉效果的内存消耗。NVIDIA RTX 内存实用程序 (RTXMU) 能够通过自动内存管理器将规整和二次分配技术相结合，无需花费任何设计时间即可开始使用。这种优化使实时光线追踪应用能够更出色地运行，并可实现更逼真的视觉效果。详细了解 RTXMU
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探索使用 NVIDIA 技术的方法
NVIDIA 开发者计划
免费获取 DLSS、Reflex 和 RTXMU 等侧重于性能的 NVIDIA SDK。NVIDIA 开发者计划可为您提供在应用中实施 NVIDIA SDK 的自主性和灵活性，还可提供开发者博客、论坛、常见问题解答和文档等其他资源。加入 NVIDIA 开发者计划
NVIDIA Omniverse
使用基于 Pixar 的 Universal Scene Description (USD) 和 NVIDIA RTX 技术构建的平台 NVIDIA Omniverse™，体验实时设计协作和物理级准确的仿真。多层平台具有功能强大的 Omniverse RTX 渲染器，后者是一款支持多 GPU 的高级渲染器，具有两种模式：可实现极速性能的 RTX 加速的实时光线追踪；可实现高保真度效果的近实时参考路径追踪。技术艺术家、设计师和工程师可以在预构建 Omniverse 应用中利用 RTX 功能，并且开发者可以轻松基于 Omniverse Kit 构建自己的应用。下载 Omniverse（公测版）
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