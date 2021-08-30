交通运输
开发者资源
一个为交通运输业开发者提供
新闻、SDK、技术资源等内容的中心。
适用于交通运输的平台和开发者工具
NVIDIA DRIVE Hyperion
NVIDIA DRIVE Hyperion™ 是一款用于自动驾驶汽车的端到端开发平台和参考架构。工程师可以通过该平台基于 NVIDIA Orin 系统级芯片™ 的 AI 计算、NVIDIA DRIVE® SDK 和完整的传感器套件来加速开发、测试和验证。
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NVIDIA Jetson
NVIDIA Jetson™ 平台用于在各行各业中打造具有突破性的嵌入式边缘 AI 产品。Jetson 平台包含节能高效的小型开发者套件和生产模组，可为 NVIDIA® CUDA-X™ 软件栈提供高性能加速。
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NVIDIA Omniverse Replicator
用于 NVIDIA DRIVE Sim™ 和 Isaac Sim™ 的 NVIDIA Omniverse™ Replicator 通过为 AI 感知网络生成合成数据来加速自动驾驶汽车和机器人训练
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NVIDIA Isaac Sim
NVIDIA Isaac Sim 软件由 Omniverse 提供动力支持，是一款可扩展的机器人模拟应用和合成数据生成工具，可提供逼真、物理精准的虚拟环境，以便开发、测试和管理基于 AI 的机器人。
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通过 NVIDIA DRIVE 培训动手实践
通过有关新版 NVIDIA DRIVE 功能的见解和教程，加速自动驾驶汽车开发。查看即将举办的网络会议和活动，并了解之前由 NVIDIA 专家主持的培训。
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了解我们借助 DRIVE 实现的新自动驾驶创新
通过 DRIVE Labs 和 DRIVE Dispatch，深入了解并体验 NVIDIA 最新的自动驾驶创新技术。这些小视频展示了汽车团队在全自动驾驶工作中开发的各种算法和基础模组的原始工程素材。
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借助 NVIDIA TAO 工具套件加速视觉 AI
开发视觉 AI 应用非常困难，因为它耗时很长，需要高性能深度学习模型。了解如何使用 NVIDIA TAO 工具套件和预训练模型快速跟踪您的 AI 开发流程。
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支持 AI 的零售配送中心
了解零售商如何使用计算机视觉应用、自动驾驶叉车以及拣选和打包机器人将 AI 智能添加到其现有的配送中心，以提高配送中心的吞吐量。
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秋季 GTC 大会：DRIVE 开发者日
观看 2021 年秋季 GTC 大会举办的新 DRIVE 开发者日会议，并观看由 NVIDIA 专家主持的特别会议，主题包括：DRIVE Hyperion™、DRIVE SDK、自动停车等。
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DriveWorks 的点云处理网络会议
在本次网络会议中，我们将概述如何开发经优化的点云处理软件，并展示 DriveWorks SDK 提供的多种功能和计算性能。
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借助 Metropolis 和 Fleet Command 加速边缘 AI
获取 NVIDIA Fleet Command 的技术演练，这是一个一站式解决方案，可帮助任何技能水平的管理员管理 AI 生命周期。现在，您可以从一个控制面板安全地在分布式边缘基础架构中部署、管理和扩展 AI。
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利用 Omniverse Replicator 生成合成数据
DRIVE Sim 利用 Omniverse Replicator 的强大功能生成合成真值数据，用于训练构成自动驾驶汽车感知系统的深度神经网络。
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借助 Omniverse Avatar 技术打造的 NVIDIA DRIVE Concierge
借助 Omniverse Avatar 技术，DRIVE Concierge 能够充当每个人的数字助手，帮助他们提出建议、进行预定、拨打电话和发出提醒，可为每位驾驶员和乘客提供个性化服务。
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NVIDIA Metropolis 借助视觉 AI 加速轨道车检查
了解经 NVIDIA GPU 加速的 AI 轨道车检查系统如何显著降低因机械轨道车缺陷而发生脱轨的可能性，并提高 Duos Technologies 的整体安全性。
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NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI)
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 提供 AI、加速计算和数据科学方面的实操培训，支持您解决实际问题。培训可通过自定进度式在线课程或面对面的讲师授课式研讨会进行。
为开发者提供实践培训
将传感器与 NVIDIA DRIVE 集成
在本课程中，开发者将了解通过使用 DriveWorks SDK 为传感器定制插件的工作示例，并实施插件的核心元素。课程结束时，参加者将实施一个运行良好的插件，开发者可以使用预先记录的数据对该插件进行测试。
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有讲师指导的公共研讨会
NVIDIA DLI 现正面向大众提供有讲师指导的研讨会。课程安排的教学讲师均为经 DLI 认证的各领域专家，他们可为学院提供行业领先的技术知识，从而推动产生突破性的结果。
查看即将举办的研讨会
构建实时视频 AI 应用
学习所需的知识和技能，将得自广泛部署的摄像头传感器的原始视频数据实时转换为基于深度学习的见解。
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借助 Jetson Nano 构建边缘 AI 视频应用
学习如何构建 DeepStream 应用，对各类来源的视频流进行标记，实现目标识别和分类，统计密集场景中的目标数量，并将结果以视频流或文件的形式输出。
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查看面向开发者的所有 DLI 培训
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