扩大面向 Arm 开发者的支持
ARM 开发者的机会
NVIDIA 的加速计算平台用于帮助解决世界上极具挑战性的计算问题。如今，NVIDIA GPU 不仅为一些大型超级计算机和云数据中心提供动力支持；还为各行各业的边缘设备提供动力支持。NVIDIA 正在扩大对长期合作伙伴 Arm 的支持，为充满活力的生态系统中的开发者开辟新的机会。
嵌入式开发者
整套 NVIDIA 工具、库和框架将兼容新的 Arm CPU 和可扩展向量扩展程序 (SVE)（如果适用）。
软件应用开发者
整套 NVIDIA 工具、库和框架将内置 Arm 兼容性。
硬件开发者
NVIDIA 正与越来越多的硬件开发者合作，使用 NVIDIA GPU 设计和验证基于 Arm 的系统。
SoC 设计师
我们与片上系统 (SoC) 设计师合作，为其产品增加 GPU 兼容性，从而在 AI 领域开辟新的机会。
NVIDIA Arm HPC 开发者套件
NVIDIA Arm HPC 开发者套件是一个集成式软硬件平台，用于在异构 GPU 和 CPU 加速计算系统上创建、评估和基准测试 HPC、AI 和科学计算应用。该套件包括 Arm CPU、NVIDIA Ampere A100 Tensor Core GPU、两个 NVIDIA Bluefield-2 E 系列 DPU 以及 NVIDIA HPC SDK 工具套件。
高性能计算
NVIDIA HPC 解决方案包含您在 Arm 平台上创建所需的所有内容。
面向 HPC 开发者的全套编译器、库和工具
NVIDIA HPC SDK 包含针对 Arm CPU 的性能优化的编译器，提供向量化和多核支持。HPC SDK
为 NVIDIA GPU 调试、配置和开发应用
NVIDIA Nsight™ 是一套功能强大的工具，可帮助开发者在 NVIDIA GPU 上构建、调试、配置和优化应用。这些工具兼容一系列 NVIDIA 平台，从多 GPU 工作站和笔记本电脑到配备各种 Arm CPU 的嵌入式设备，皆包含其中开发者工具
适用于 Arm 的 NVIDIA InfiniBand 和以太网网络
NVIDIA® InfiniBand™ 和以太网网络可实现高工作效率，支持基于 Arm 的计算集群和融合式数据中心以任何规模运作，同时降低运营成本和基础设施复杂性。NVIDIA 网络
云和数据中心
借助行业出色的 NVIDIA 硬件和软件解决方案优化您的网络。
处理关键网络、安全和存储任务
NVIDIA BlueField® 数据处理器单元 (DPU) 是一种单片芯片，将 64 位 Arm 多核处理功能与 NVIDIA Mellanox ConnectX® 网卡集成。NVIDIA BlueField 数据处理器
容器编排
NVIDIA GPU 上的 Kubernetes 支持您使用 Arm CPU 在节点集群之间自动部署、维护、调度和操作多个 GPU 加速的应用容器。NVIDIA BlueField 数据处理器
管理和监控集群环境中的 GPU
NVIDIA Data Center GPU Manager (DCGM) 简化了云和数据中心的 GPU 管理，可提高资源可靠性和运行时间，实现管理任务自动化，并提高基础架构的整体效率。数据中心 GPU 管理器
在 NVIDIA BlueField DPU 上创建应用和服务
适用于 Arm 的 NVIDIA DOCA SDK 集成了行业标准的开放式 API、驱动、库、服务和预打包的容器，可加速开发适用于 NVIDIA BlueField DPU 的软件定义网络、存储和安全应用及服务。数据中心 GPU 管理器
更大限度地提高存储和网络 IO
NVIDIA Magnum IO 使用兼容 Arm 的库和技术（例如 GPUDirect® RDMA、SNAP™、SHARP™ 和 NCCL），可更大限度地提高存储和网络输入/输出 (IO) 性能，从而实现多 GPU、多节点加速。Magnum IO
数据处理和分析软件
RAPIDS™ 开源软件库和 API 套件可加速端到端数据科学和分析工作流。针对基于 64 位 ARM 处理器的服务器，RAPIDS 版本 21.10 计划推出服务器基础系统架构 (SBSA) 的抢先体验版。适用于数据科学的 RAPIDS
边缘 AI 和机器人
GPU 优化的 AI/ML 软件
NVIDIA NGC™ 是 GPU 优化软件的中心，包含框架容器、带示例代码的演示等，有助于在基于 Arm 的 NVIDIA Jetson 设备上加速开发边缘 AI 应用。NGC
高性能、低功耗的边缘计算
NVIDIA Jetson™ 是先进的嵌入式 AI 计算平台，配备集成的 Arm CPU。适用于边缘的 Jetson
串流视频、音频和多传感器 AI 应用
借助 NVIDIA 的 DeepStream SDK，开发者可以为基于 AI 的数据串流分析构建无缝串流工作流。DeepStream 针对视频、音频和图像理解进行了优化。其插件完全支持在基于 Arm 的 NVIDIA Jetson 平台上找到的硬件加速器。DeepStream SDK
加速机器人应用开发
NVIDIA Isaac™ 助力更轻松地将 AI 添加到基于 ROS 的机器人应用，从而加速机器人开发。适用于 ROS 的 Isaac GEM 是硬件加速图像处理和 AI 包，可在基于 Arm 的 NVIDIA Jetson AGX Xavier™ 系统上运行并针对该系统进行了优化。适用于机器人的 Isaac
个人计算机
配备 RTX 和 AI 的 Linux 个人计算机
将 Arm CPU 与 NVIDIA GeForce® GPU 和 Linux 整合，打造功能强大的 RTX 和 AI 个人计算机。获取 Linux 驱动
适用于医疗设备的实时 AI 和成像功能。
NVIDIA Clara AGX™ 是一款 AI 计算机，由基于 ARM 的 NVIDIA Xavier™ 和 RTX GPU 提供动力支持。Clara AGX
RTX ON，实时光线追踪
通过实时全局照明和 DLSS 模拟光线的物理行为，实现沉浸式体验。RTX SDK 现已面向 Arm 推出。RTX SDK
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